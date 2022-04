Nobile Risponde al Commento dell’ex Senatore della Repubblica Carlo Giovanardi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato la sua replica al commento pubblicato due giorni fa su Stilum Curiae da Carlo Giovanardi. Buona lettura.

§§§

Nobile risponde al commento dell’ex Senatore della Repubblica Carlo Giovanardi

CARLO GIOVANARDI

14 Aprile 2022 alle 21:54

Caro Tosatti,

il sito global organised crime index non e’ del dipartimento di Stato Americano, ma come correttamente specifica quella organizzazione. semplicemente riceve contributi finanziari dal dipartimento di stato.

Nel suo indice di criminalita’ mondiale al primo posto viene il Congo con il 7,75, al 32 la Russia con il 6,24, al 34 l’ Ucraina al 6,18, al 53 l’ Italia con il 5,66, al 55 la Spagna con il 5,78, al 59 la Francia con il 5,66 per scendere poi man mano sino al 196esimo paese.

Se leggete quello che dicono di Italia, Spagna e Francia c’e’ da rabbrividire.

Una altra Organizzazione, la serba Numbeo, addirittura mette al primo posto la Bielorussia, poi Francia, Ucraina e Svezia.

Sinceramente non mi sembra che tali rapporti siano molto credibili.

***

Gentile Giovanardi,

dato che l’articolo l’ho scritto io e non l’amico Tosatti, non capisco perché si ostina a indirizzare i suoi commenti a lui e non all’autore. Vedo che per difendere l’Ucraina fa molti più sforzi di quanti ne ha impiegati per difendere l’Italia dai nemici del buon senso e dunque del cattolicesimo. O perlomeno, vedendo i risultati, i metodi e la tattica sono stati alquanto risibili.

Per quanto riguarda l’indice di criminalità da lei descritti non prova che in Ucraina non esista quello riportato, ripeto, da una’organizzazione sovvenzionata dal Dipartimento di stato americano. Le altre schede posso essere tacciate di tendenziosità (sono comunque curioso di leggere quello che lei descrive senza indicare la documentazione), ma è difficile che gli USA scarichino tanto marciume su uno stato che loro stessi gestiscono, sovvenzionano e armano dall’implosione dell’Unione Sovietica. Tanto più che migliaia di ucraini da anni scappano in occidente per guadagnarsi la vita, mentre le mafie ucraine stanno invadendo anche l’Italia.

Comunque sia, a parte le classifiche, credibili o meno, è certo che gli ucraini negli ultimi due secoli sono vissuti senza sosta sotto le due dittature sovietica e, oggi, nazista. E questo è il punto. Se come me e molti cristiani lei ha in odio il socialismo reale, non capisco perché difende a spada tratta un paese guidato dai neonazisti che vogliono allearsi con i peggiori nemici del cristianesimo. Ma l’aspetto più sorprendente è che, nonostante i suoi anni in politica, non ha ancora capito che la guerra non è tra ucraini e russi, ma tra deep state satanista americano e la Russia. Non è una boutade. Negli Stati Uniti il numero di templi dedicati a Lucifero/Bafometto, con la benedizione dei governi, sono in crescita esponenziale https://time.com/3972713/detroit-satanic-statue-baphomet/), in Russia non ne esite nemmeno uno. Tranne, forse, qualcosa di illegale.

Tra l’altro Putin cerca di arginare lo tsunami anticristico, relativista e omosessualista, fino alla cancel culture, che sta decostruendo duemila anni di cristianesimo. Lei sta difendendo il Moloch più subdolo e disumano della storia, perché cancella la coscienza, l’anima, la razionalità e il bello della vita che si può aspirare solo attraverso la fede in Cristo.

No so se ha visto il video che ho postato recentemente in un mio articolo https://www.youtube.com/watch?v=ckFdJPQa5QA. Lei, da fedele sostenitore del mainstream, potrà dire che Putin fa solo politica. Ma resta solo una sua libera opinione, poiché in Russia l’omosessualismo e il relativismo nelle scuole e nei mezzi di comunicazione non sono ammessi. In occidente si chiudono le chiese per mancanza di fedeli, in Russia si continua a costruire nuove chiese. Ben vengano, allora, i politici come Putin, perché a partire da Bergoglio e Mattarella, giù, giù fino all’ultimo politico italiano, non parlano mai di cultura cristiana da difendere. Anzi, fanno di tutto per distruggerla.

In questa guerra gli unici a perdere siamo noi europei, e quando dico europei non si può escludere la Russia, altrimenti oltre ad essere incolti si è vittime dell’ideologia. Se poi lei difende il pensiero del “cattolico” Joe Biden, pedofilo e criminale corrotto come il figlio Hunter (si legga la cronaca americana) che, oltre a provocare con tutte le nefandezze possibili il conflitto russo-ucraino, mira a legalizzare l’aborto fino al nono mese, può significare solo due cose: o lei è un cattolico incoerente, oppure vive sulla Luna. Mi scusi la franchezza, ma con la devastante drammaticità sociale che stiamo vivendo da troppi anni, i convenevoli prendono il sapore dell’ipocrisia.

In questi giorni ricordiamo che Gesù Cristo è morto e risorto per la nostra salvezza. Fa molto male constatarlo, ma sembra che certi cattolici lo stiano uccidendo nuovamente.

Agostino Nobile

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale