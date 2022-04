Mons. Bux. Il Memo Demos. La Fatica di Francesco fra i Cardinali…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione, nella mi traduzione, questa intervista di Diane Montagne a mons. Nicola Lux, apparsa su The Remnant, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura.

§§§

Introduzione dell’editore di Remnant

Dopo anni di crisi crescente nella Chiesa cattolica – evidenziata da un enorme scandalo di abusi sessuali clericali e da un diffuso caos liturgico – sembra che non pochi influenti cardinali stiano finalmente prendendo provvedimenti per fermare l’emorragia.

Oltre a diversi interventi del cardinale George Pell, del cardinale Raymond Burke e di altri, la CNA riporta ora che il 12 aprile 2022, più di 70 vescovi di tutto il mondo hanno rilasciato una “lettera aperta fraterna” ai vescovi della Germania, avvertendo loro e, indirettamente, l’intero episcopato, che il “Cammino sinodale” può “portare allo scisma”:

Non ascoltando lo Spirito Santo e il Vangelo, le azioni del Cammino Sinodale minano la credibilità dell’autorità della Chiesa, compresa quella di Papa Francesco; l’antropologia cristiana e la morale sessuale; e l’affidabilità delle Scritture.

Questo arriva sulla scia di un misterioso memorandum che è circolato nelle ultime settimane tra il Collegio dei Cardinali, suggerendo un’insoddisfazione su larga scala con Francesco all’interno del Vaticano. L’autore del memorandum sostiene che il pontificato di Papa Francesco è un “disastro sotto molti o molti aspetti: una catastrofe”.

Chi è il responsabile del memorandum? Lo spiega lo stimato giornalista vaticanista Sandro Magister:

Dall’inizio della Quaresima i cardinali che eleggeranno il futuro papa si passano questo memorandum. Il suo autore, che si fa chiamare Demos, “popolo” in greco, è sconosciuto, ma si dimostra un profondo conoscitore della materia. Non si può escludere che egli stesso sia un cardinale.

Indicando anche l’episcopato tedesco come prova A del problema generale nella Chiesa sotto Papa Francesco, “Demos” avverte di una prossima “eresia sinodale” che potrebbe minare gli insegnamenti infallibilmente definiti della Chiesa sulla sessualità umana:

Se non ci fosse una correzione romana di tale eresia, la Chiesa si ridurrebbe a una confederazione allentata di chiese locali, con opinioni diverse, probabilmente più vicine a un modello anglicano o protestante, che a un modello ortodosso.

Poiché “Demos” non esclude Papa Francesco dalla sua lista di gravi preoccupazioni, molti si pongono ora la domanda: Chi è Demos, quanto seriamente viene preso il suo promemoria all’interno dello stesso Collegio Cardinalizio, e cosa fa presagire questo per il prossimo conclave?

Per saperne di più su questa storia in rapido sviluppo, abbiamo consultato monsignor Nicola Bux sulla questione del misterioso “Memorandum Demos”. I lettori di Remnant conoscono bene il lavoro di Mons. Bux, un teologo molto rispettato che è stato consulente di diversi dicasteri della Santa Sede nel corso degli anni, compresa la Congregazione per la Dottrina della Fede sotto Papa Benedetto XVI.

***

Intervista a Mons. Nicola Bux

Diane Montagna (DM): Quanto sono rappresentative le opinioni di “Demos” delle persone in Vaticano?

Monsignor Bux: Ci vorrebbe un’inchiesta ai vari livelli, dagli uscieri, ai funzionari, alle autorità per saperlo. Il Memo potrebbe provenire da quest’ultimo livello. Il malcontento è diffuso, ma è ovvio che c’è un sottosuolo che non si esprime e aspetta solo la fine del pontificato.

Il Papa ha detto al patriarca ortodosso Kirill che dobbiamo parlare il linguaggio di Gesù e non della politica. È vero! Tuttavia, anche questo mi sembra un modo di parlare politico, visto che, in un altro forum, ha detto che non sa perché gli innocenti soffrono: questo significa non sapere perché Cristo è morto sulla croce.

Il Papa è intervenuto sul piano sociale e politico e ha sostenuto una spiritualità senza identità. E allora sorge la domanda: cos’è il ministero petrino?

Per la maggior parte degli esperti del Vaticano, il bilancio del pontificato di Francesco, dalla dottrina della fede alla morale, mostra un deficit rispetto ai suoi predecessori, per non parlare delle finanze. Questo pontificato ha contribuito ad esacerbare la secolarizzazione dell’Occidente, perché il Papa è intervenuto sul piano sociale e politico e ha sostenuto una spiritualità senza identità. E allora sorge la domanda: che cos’è il ministero petrino?

Stiamo assistendo a un culto emotivo del papa che lo esaspera teologicamente, come è successo dai tempi di Pio IX e ora succede con i media. La gente del Medioevo distingueva il ruolo del Papa dalla persona che lo incarna, come distingueva la Chiesa dagli uomini di Chiesa, e ciò che è umano e terreno da ciò che è divino. Per questo anche Dante poteva mettere i papi all’inferno. Così succede che molti che erano bergogliani all’inizio hanno preso le distanze dall’attuale pontificato e lo considerano caotico e dispotico.

I moderati sono inquieti. Alcuni immaginano una soluzione, sostenendo una Chiesa sinodale, e altri un pontificato di transizione. Nel frattempo, un giorno interviene Marx, e un altro giorno Mueller, Hollerich e – per fortuna – Pell. Fermiamoci ai cardinali. Ma né Ladaria né Francesco dicono chi ha ragione. Se poi passiamo ai vescovi, ai preti, ai teologi laici e non, è una doccia scozzese [espressione francese che indica un rapido passaggio tra acqua molto calda e molto fredda]. In Vaticano conoscono bene l’apostasia dei cattolici in America Latina, scesa al 52% a fronte di una crescita del 25% delle sette.

Il 13 gennaio, il Wall Street Journal ha pubblicato il titolo (perché la Chiesa sta perdendo l’America Latina), “La Chiesa cattolica ha optato per i poveri e i poveri hanno optato per i pentecostali”. Questo è un enorme contributo al processo di autodemolizione di cui parlava Paolo VI. La Chiesa è stata trasformata in un’agenzia volta a risolvere problemi sociali, economici, psicologici, persino ambientali, abbandonando la sua missione di salvare le anime. Al sinodo dell’Amazzonia non si è parlato di rievangelizzare la regione, ma di ambiente, non di favorire l’incontro personale con il Signore, ma di questioni politiche e sociali. In breve, mentre i fedeli chiedono più religione, i vescovi offrono il socialismo.

DM: Quanto è probabile che il Memo influenzi la scelta del prossimo papa?

Monsignor Bux: Mi sembra che, all’inizio, indichi i tratti salienti del ministero petrino, che devono essere il punto di riferimento per la scelta in qualsiasi conclave: il Papa visto come pastore e maestro, non come ideologo o politico. Quindi, il suo rapporto con la Chiesa è quello di membro e servitore, non di monarca assoluto.

È sorprendente che i modernisti o progressisti che erano antiromani fino a Benedetto XVI tacciano di fronte all’attuale papolatria, per dirla con Martini. Come ogni cristiano, il Papa è soggetto al diritto divino rivelato, e prima ancora al diritto naturale e poi al diritto canonico, che lo vincola riguardo alla dottrina essenziale e alla costituzione della Chiesa, che non è sinodale ma gerarchica. Il Memo sembra ricordare questo.

Con questi vincoli, il ministero petrino deve servire ad edificare e non a distruggere (cfr. 2 Cor 13,10), il che è importante per fare le leggi e amministrare la giustizia. Non si può andare avanti a colpi di motu proprio, modificando articoli del catechismo e rendendo inutili i ricorsi alla Segnatura. Ci sono diritti acquisiti da terzi che il papa non può violare; poiché è il custode supremo della legge, non può permettere abusi o addirittura commettere abusi. Come Pietro da Paolo, il papa deve lasciarsi correggere fraternamente. Altrimenti non gli si può obbedire, perché prima viene la coscienza, che, secondo il detto di San John Henry Newman citato nel Catechismo, è il primo “vicario di Cristo”.

Vedo anche che il Memo è influente in senso ecumenico, nella misura in cui denuncia l’abuso dell’autorità papale che, secondo me, ha favorito finora un sentimento antiromano, soprattutto in Oriente. L’aumento dei licenziamenti di vescovi sotto questo pontificato, come se il papa fosse un mufti islamico, è un abuso d’ufficio e ha sfumature patologiche. Francesco è arrivato a dire: “Mi volevano morto”, forse temendo che ciò che è stato fatto per influenzare la sua elezione si ripeta contro di lui. Ma i limiti dell’autorità papale sono regolati anche dall’autorità dei vescovi, che è anche di diritto divino: questo è qualcosa da tenere a mente e discutere nelle congregazioni generali del prossimo conclave.

DM: Quali pensa che dovrebbero essere le priorità del prossimo conclave?

Monsignor Bux: Secondo l’opinione di autorevoli laici ed ecclesiastici, il prossimo conclave dovrebbe eleggere un papa consapevole del suo mandato apostolico, dei suoi obblighi e del suo dovere di preservare lo status generalis ecclesiae. Eleggere un papa che promuova la fede cattolica, porre fine alla riduzione dei sacerdoti e dei fedeli in Occidente causata dalla secolarizzazione che è penetrata nella Chiesa – Peguy riteneva che i chierici fossero responsabili di questa scristianizzazione – secondo la quale i principali valori su cui si fondano le società non sono religiosi e, se lo sono, devono essere giustificati in modo “laico” o razionale. Il risultato è un linguaggio politicamente corretto epurato dalle connotazioni religiose, la perdita del senso del limite (i casi dell’aborto, del cosiddetto matrimonio omosessuale, del gender, dell’eutanasia, ecc. sono tipici), la perdita del sacro, e la trasformazione della fede religiosa in una religione “umanitaria”, del Vangelo in un moralismo, e dell’omelia in un comizio. La priorità del conclave è quindi quella di eleggere un papa cattolico, altrimenti la perdita della fede non sarà solo l’effetto ma anche la causa della secolarizzazione del cristianesimo, che finirà per diventare irrilevante.

Il prossimo conclave dovrà chiarire cosa significa essere “pastorale”: nessuno lo sa finora, ed è usato come un passe-par-tout per giustificare tutto nella Chiesa. Deve rimettere al centro la sua missione ormai svalutata e chiarire i limiti dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso. Anche i modernisti e i progressisti ne sono consapevoli.

Il prossimo conclave dovrebbe eleggere un papa consapevole del suo mandato apostolico, dei suoi obblighi e del suo dovere di preservare lo status generalis ecclesiae.

La secolarizzazione deve essere combattuta con l’evangelizzazione. La lotta contro il clericalismo non deve sovvertire l’identità del clero, che è un “ordine” distinto dai fedeli e dai religiosi. Il prossimo Papa deve avere in cima alla sua agenda la promozione e l’incremento della fede, affinché fioriscano le famiglie cristiane e le vocazioni sacerdotali e religiose. È necessario ritornare al magistero che decide infallibilmente sulle questioni di morale familiare, nominando vescovi che accettino la tradizione apostolica. Lo scisma ora latente sarà probabilmente attenuato, anche se la “persecuzione” da parte dei media secolaristi aumenterà.

Bisogna liberare le forze vive della Chiesa con un pontificato che guardi ad un cattolicesimo che riempia le chiese di fedeli devoti e la pubblica piazza di testimoni di fede e di vita, dimostrando che “funziona” perché produce conversioni. La Chiesa cattolica deve avere un papa che dica e faccia ciò che è cattolico – moralmente, dottrinalmente e liturgicamente. Ricordiamo la copertina di Time Magazine: “Il Papa è cattolico?” È strano che la Chiesa cattolica abbia diritto a un papa cattolico? Anche gli ortodossi vogliono un tale papa, altrimenti le tendenze centrifughe tra loro prenderanno il sopravvento. Un papa cattolico è necessario per riportare all’unità il mondo protestante in frantumi e i molti laici che stanno cercando di tornare alla fede, ma anche per assicurare quegli ebrei, musulmani e membri di altre religioni che vedono nel papa l’autorità morale che indica che il confine tra il bene e il male non è stato abolito.

Il nuovo papa dovrà essere in grado di affrontare il nuovo ordine mondiale che sta emergendo dalla morte del vecchio, con un ruolo minore dell’Occidente e del sistema capitalistico occidentale. Dovrà essere diverso da Francesco, che ha avuto un rapporto confuso e contraddittorio con esso, tra ideologia e utopia. Per porre fine alla confusione nella Chiesa, il prossimo conclave dovrà cercare candidati che rispondano alla Dubia su Amoris laetitia, correggere Evangelii gaudium dove dice che il peggior male sociale è la disuguaglianza, cioè una cattiva distribuzione della ricchezza, e non il peccato; Laudato si’, dove esalta l’ambientalismo neomalthusiano, che invece è l’origine di tutti i problemi degli ultimi cinquant’anni; Fratelli tutti, che dichiara finito il capitalismo, poi suggerisce come sopravvivere e si camuffa con le parole magiche “inclusione” e “sostenibilità”. Soprattutto, l’enciclica non dice che se non riconosciamo il Padre nostro che è nei cieli, non possiamo considerarci fratelli. L’ha detto Gesù.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: lux, montagne



Categoria: Generale