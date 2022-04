Esolen, The Catholic Thing. La Nostra Disastrosa Incapacità di Capire la Scienza.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo di Anthony Esolen, apparso su The Catholic Thing, che ringraziamo per la cortesia. La traduzione è di Vincenzo Fedele, a cui va la nostra gratitudine, come sempre, per il lavoro. Buona lettura.

La nostra disastrosa incapacità di comprendere la scienza

Antonio Esolen

Considerate queste affermazioni:

“La terra gira intorno al sole”.

“Le donne, come gruppo, non possiedono la forza fisica per essere dei buoni soldati”.

“La terra ruota attorno al proprio asse”.

“È un’assurdità biologica fingere che un uomo possa sposare un uomo, o una donna una donna”.

“L’inclinazione della terra sul suo asse è responsabile del susseguirsi delle stagioni”.

“Un bambino ha bisogno di un padre e di una madre”.

“L’orbita della terra attorno al sole è un’ellisse. In estate, nell’emisfero settentrionale, la terra è più lontana dal sole”.

“È sbagliato fare l’atto di procreare figli se non si è sposati e quindi disposti a prendersi cura del bambino, fornendogli una famiglia ben consolidata per il resto della sua vita”.

“Venere risplende sulla terra in fasi, come la luna”.

“I ragazzi gravitano naturalmente verso giochi aspri e talvolta pericolosi o distruttivi, mentre le ragazze no.”

Per tutta la vita ho sentito raccontare quale grande peccatrice, contro la verità e l’indagine scientifica, sia stata la Chiesa, perché si è comportata male nell’affare Galileo, condannando quel genio irascibile agli arresti domiciliari in una villa signorile di Firenze. Se qualcuno ha i mezzi, io e la mia famiglia saremmo lieti di sapere quale crimine contro un’opinione consensuale devo commettere per guadagnare una simile simile.

Le accademie americane commettono più crimini contro la verità , e in modo più eclatante, in una sola settimana, di quanti ne abbia commesso tutta la Chiesa nell’intero Medioevo e Rinascimento. Un’esagerazione?

Riflettiamo nel merito dell’argomento.

Galileo non aveva prove per la sua tesi eliocentrica. Uno degli argomenti da lui addotti, che la rivoluzione della terra attorno al sole fosse responsabile delle maree, era debole, e gli astronomi del papa lo sapevano meglio di lui. Ciò su cui Galileo insisteva non poteva essere visto. [A posteriori la teoria galileiana sulle maree si è dimostrata anche sbagliata – NdT]

Nessuna delle affermazioni astronomiche che ho fatto sopra è ovviao immediata. In effetti, ho scoperto che pochissimi studenti universitari possono spiegarmi perché il sole appare, a noi nordici, nell’emisfero sud. O dove il sole sarà a mezzogiorno del giorno dell’equinozio, dato che stanno sulla terra a una particolare latitudine. O cosa abbia a che fare l’orbita ellittica con la velocità di rivoluzione terrestre. O che la terra non si muova ad una velocità costante. O perché Venere si mostra in fasi se la guardi con un telescopio, ma Marte no. O cosa abbia a che fare la posizione di Polaris in rapporto al luogo in cui ti trovi, e così via.

Non sanno che l’argomento principale contro la posizione eliocentrica aveva a che fare con la parallasse: lo spostamento,apparente, nelle posizioni relative degli oggetti a seconda dell’angolo del tuo punto di osservazione, in modo che se la terra si muovesse attorno al sole, le stelle dovrebbero sembrarci in posizione leggermente alterata dalla primavera all’autunno, a meno che quelle stelle non fossero così tremendamente lontane da non poterne discernere la parallasse. Né c’era, allora, alcuna ragione chiara per supporre che le stelle fossero così lontane.

Ma le cose che ho detto riguardo a uomini e donne, e anche ragazzi e ragazze, ti faranno perdere il tuo sostentamento se le dici nella quasi totalità delle accademie nel decadente mondo occidentale.

Qualcuno osa negarlo? Coloro che sono irritati per quello che sto dicendo sugli attuali peccati contro la verità saranno i primi a denunciarti e a cacciarti dall’accademia se lo dici in una classe, o in un’aula universitaria o sui social media. Forse puoi dirle da solo nel tuo bagno, per ora.

C’è dell’altro. Quelle cose sui sessi non erano questioni controverse fino a pochi secondi fa, storicamente e culturalmente parlando. Questo perché sono immediatamente evidenti. I ragazzi diventano uomini e le ragazze diventano donne.

I ragazzi hanno corpi che gridano all’azione e al gioco ruvido: il metabolismo, le ghiandole endocrine e la muscolatura determinano il senso del gioco, nei ragazzi come in altre creature fisiche. Le ragazze hanno corpi diretti al sostentamento ed alla cura dei bambini. Lo sanno tutti. Per questo viene energicamente e rumorosamente negato, con ovvie e severe punizioni per chiunque voglia negare la negazione.

Se un uomo giace sanguinante sul campo di battaglia, la donna soldato accanto a lui, tranne in rarissime circostanze, non sarà in grado di sollevarlo e portarlo via. Anche se potesse, a causa di una combinazione estremamente fortunata di una donna robusta e un uomo di bassa statura, deve comunque pagare un prezzo per questa assurdità, perché un altro uomo sarebbe in grado di portarlo più facilmente e fare il lavoro più rapidamente.

E qui si tratta solo di uno dei mille modi in cui entrano in gioco in guerra la maggiore forza degli uomini, la loro maggiore velocità di marcia e il loro sangue più ossigenato.

È uno spettacolo da clown che un uomo che finge di essere una donna dovrebbe competere contro le donne nel nuoto, uno sport in cui la maggiore percentuale di grasso corporeo della donna la rende naturalmente più esuberante, quindi deve fare meno lavoro per spostare lo stesso peso di quanto non faccia l’uomo. È una perfetta bolgia di pagliacci deliranti ubriachi mandare le stesse donne a combattere contro gli uomini; senza alcun vantaggio militare, e un danno per entrambi i sessi, per non parlare dei bambini non ancora nati che quelle donne potrebbero avere.

In molti luoghi, la Chiesa è sospesa solo a un filo che la mantiene attaccata alla sanità mentale e all’impegno per la verità. Unirebbe anche la sua voce alla follia, per continuare allegramente a perseguitare coloro che dicono la verità, salvo che il suo divino Fondatore non glielo permetterà, nonostante le superstizioni di quei prelati che credono che un altro giro di adorazione all’altare di Belial porterà felicità invece di confusione, decadimento culturale, infedeltà e morte, tradendo uomini e donne e favorendo un olocausto di bambini.

