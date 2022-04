L’Azerbaijan Continua a Distruggere il Patrimonio Culturale Armeno dell’Artsakh.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante rilanciare questo articolo apparso su Korazym.org, che ringraziamo per la cortesia, relativo a un tema che ci sta a cuore, e cioè il genocidio culturale che gli azeri stanno compiendo nel territorio occupato dell’Artsakh (Nagorno Karabagh). Buona lettura.

Il Ministero dell’Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport della Repubblica di Artsakh/Nagorno-Karabakh) ha rilasciato, ieri 2 aprile 2022, una dichiarazione [QUI], che riportiamo di seguito nella traduzione italiana a cura dell’Iniziativa italiana per l’Artsakh. Il testo rileva l’amara esperienza della politica dell’odio anti-armeno dell’Azerbajgian, allorché quel Paese organizza e incoraggia al più alto livello il vandalismo culturale nei territori occupati dell’Artsakh, aggravato dalla strumentalizzazione dagli Azeri di ossa di Armeni del IX-XII secolo.

Chiesa della Santa Madre di Dio a Karaglukh, XIII secolo.

«Il 24 marzo 2022, a seguito dell’aggressione azerbajgiana, l’area intorno al villaggio di Parukh nella regione di Askeran della Repubblica dell’Artsakh, l’ex insediamento di Karaglukh e l’omonima altura, sono stati occupati dal nemico e le Forze armate azere hanno immediatamente dato seguito al noto copione della distruzione del patrimonio storico e culturale armeno nel territorio occupato.

Oltre alla sua importanza strategica, la zona è importante anche per il suo ambiente storico-culturale e storico-naturale unico. Secondo l’elenco statale dei monumenti immobili di cultura e storia, nei suddetti territori sono ufficialmente censiti circa 20 monumenti, di cui 2 chiese (una di queste è la chiesa della “Santa Madre di Dio” del XIII secolo), la famosa fortezza di Shikakar-Karaglukh, monumenti culturali di valore archeologico, cimiteri, khachkar [(croci di pietra)], lapidi. Qui si trova anche la grotta di Shikakar, dove nel 2011 è stata condotta una ricerca dalla spedizione archeologica internazionale di Azokh.

Va però sottolineato che l’area non è stata ancora sufficientemente studiata, come confermano anche le ricerche condotte nell’area nel dicembre 2021, a seguito delle quali sono stati scoperti altri trenta monumenti.

Attesa l’amara esperienza della politica dell’odio anti-armeno dell’Azerbajgian, allorché quel Paese organizza e incoraggia al più alto livello il vandalismo culturale nei territori occupati dell’Artsakh, possiamo dichiarare con sicurezza che anche il patrimonio storico e culturale di Parukh e Karaglukh sotto l’occupazione dell’Azerbajgian è in pericolo.

Le nostre preoccupazioni diventano più sostanziali dopo aver visto il video pubblicato dall’agenzia di stampa azerbajgiana AZTV il 30 marzo 2022, che mostra i resti umani riesumati dagli Azeri. La macchina della propaganda azerbajgiana, ricorrendo a un metodo ingannevole e insidioso, presenta questo fatto come una sepoltura di massa di Azeri nel villaggio di Ivanyan (in azerbajgiano Khojaly), a seguito delle ostilità del 1992. Tuttavia, la realtà è completamente diversa. In particolare:

1. Sebbene la parte azerbajgiana ricorra da tempo alla falsificazione, accusando la parte armena del massacro degli Azeri nel villaggio di Ivanyan, ci sono prove inconfutabili che le forze armate dell’Artsakh abbiano fornito un corridoio umanitario alla popolazione civile prima e durante le ostilità, e questo massacro è avvenuto dai militanti dell’opposizione azerbajgiana nella periferia di Akna (l’azerbajgiana Aghdam), che è sotto il loro controllo. Intendevano usare il massacro in Azerbajgian come base per il colpo di stato, riconosciuto anche dall’allora Presidente Ayaz Mutalibov.

2. Sulla base dell’analisi di sufficienti dati fattuali, geografici e culturali di cui disponiamo, diventa chiaro che il filmato sopra menzionato è stato girato nel cimitero armeno di Parukh chiamato “Kalen Khut“, che risale al IX-XII secolo. Pertanto, le ossa presentate sono i resti celesti di un vecchio cimitero armeno.

A) Esperti che hanno familiarità con l’area e gli abitanti di Parukh affermano che il video è stato girato nel cimitero “Kalen Khut“.

Scheletri riesumati dagli Azeri e attribuiti a loro connazionali di Ivanjan.

B) Basta uno sguardo di culturologi e archeologi per stabilire che i crani umani presentati nel video hanno una struttura brachicefalica (a testa tonda) di tipo antropologico armenoide tipica degli armeni, mentre la popolazione dell’Azerbajgian ha struttura dolicocefalica (a testa lunga) di cranio di tipo antropologico del Caspio.

Ossa di Armeni del IX-XII secolo vandalizzate dagli Azeri.

C) Tutte le ossa presentate hanno una superficie liscia, il che in senso archeologico significa che non hanno 30 anni, ma secoli, mentre gli antenati nomadi della popolazione azerbajgiana hanno invaso queste parti dell’Artsakh solo nei secoli 18-19.

3. Inoltre, la macchina di propaganda azerbajgiana utilizza un argomento così infondato e falso che si può anche sostenere che il villaggio di Ivanyan (azero Khojaly) si trova ad almeno 17 chilometri da Parukh. È chiaro che le ostilità a Ivanyan non potevano avere nulla a che fare con Parukh.

I fatti sopra citati sono così eloquenti che dobbiamo registrare ancora una volta non solo un altro episodio di distruzione del patrimonio culturale armeno da parte azerbajgiana, ma anche la falsificazione anti-armena e il tentativo di ingannare il proprio popolo e la comunità internazionale.

Pertanto, tenendo conto dei crimini sistematici e deliberati commessi dall’Azerbajgian nei decenni precedenti contro il ricco patrimonio culturale armeno e cristiano, che hanno acquisito nuovo slancio dalle ostilità del 2020 e sono stati registrati da molte organizzazioni internazionali, inclusa la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 9 marzo 2022, chiamiamo l’interna comunità nazionale, le organizzazioni per i diritti umani e le organizzazioni per la protezione del patrimonio culturale a non mostrare indifferenza e ad adottare misure contro l’etnocidio culturale commesso dall’Azerbajgian [*].

Ci rammarichiamo che fino ad oggi l’UNESCO, nonostante i suoi impegni e la sua missione, non abbia inviato una missione conoscitiva nei territori occupati dell’Artsakh e non eserciti sforzi significativi per prevenire la commissione di nuovi crimini da parte dell’Azerbajgian.

[*] Il Parlamento Europeo vota una risoluzione di condanna per la distruzione del patrimonio culturale armeno in Artsakh/Nagorno-Karabakh. L’Azerbajgian sta commettendo un genocidio culturale – 11 marzo 2022

Foto di copertina: Ossa, teschi, scheletri… Un patriota azero ha pubblicato questa fotografia su un forum bulgaro, perseguendo obiettivi propagandistici per rivelare al mondo “l’eccezionale ferocia degli aggressori dell’Armenia” e per mostrare 600 scheletri di abitanti di Khojaly (in armeno Ivanyan). Tuttavia, questa stessa fotografia può essere trovata in molti altri siti su Khojaly e su questioni di genocidio. Ora lo esamineremo più a fondo. Lo scontro a fuoco si svolse nella notte del 25-26 febbraio 1992, e la mattina del 2 marzo i cadaveri furono prelevati e portati via (a giudicare dalle sequenze della videocronaca, furono circa 30 o 40 corpi lì, ma questa è un’altra questione da considerare). Da qui sorge una domanda: come potrebbero i corpi “diventare scheletri” in diverse notti fredde, se per il corpo umano e gli abiti si decompongono, occorrono almeno 100 anni? Non ha senso provare il fatto che abbiamo un evidente falso qui, vero? Si possono trovare prove più dettagliate nel sito “Xocali. The chronicle of unseen forgery and falsification” [QUI].