Bestiario di Psicoguerra, Psicopandemia e Menzogne Varie.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Bestiario deve obbligatoriamente procedere su due binari, quello della guerra russo-ucraina e quello della psico-pandemia. Dico deve perché sono i due campi in cui la menzogna esercita il suo dominio con maggiore potenza, grazie anche all’ignavia e alla complicità dei grandi mezzi di comunicazione. Un Bestiario in parte per immagini e in parte scritto. E cominciamo subito con le parole. Riceviamo da un amico e doverosamente ve lo giriamo:

***

Allora riassumiamo, ditemi se ho ben capito:

– L’Ucraina ha fatto bene a bombardare per 8 anni il Donbass.

– Si possono bombardare tutti gli stati del mondo destabilizzando la zona e lasciarli in mano all’anarchia basta che non si bombardi l’Ucraina.

– I nazisti sono universalmente riconosciuti come il male universale tranne se sono ucraini, in quel caso sono bravi ragazzi che salutano sempre.

– I ricchi russi che si fanno gli affari loro sono oligarchi, i ricchi americani che influenzano i governi sono filantropi.

– L’Italia ripudia la guerra ma non la guerra in Ucraina.

– L’Italia è in stato di emergenza perché c’è una guerra in Ucraina, per qualunque altra guerra non ce n’è bisogno.

– L’INPS aveva finito i soldi e la gente in quarantena non è stata retribuita però abbiamo 10 miliardi per armare l’Ucraina.

– Il gasolio costa 2,2 euro mentre il petrolio costa 110 euro al barile ed invece quando il petrolio costava 140 il gasolio costava un 1,30 euro perché c’è la guerra in Ucraina.

– Se sei un medico non vaccinato non puoi lavorare perché sei un pericolo, però se sei un medico ucraino puoi lavorare senza vaccino al posto del medico italiano e senza neanche il bisogno di riconvertire la laurea.

– L’Italia ha più di due terzi dei suoi giacimenti di gas inattivi che ci renderebbero indipendenti ma non possiamo attivarli e dobbiamo comprare il gas dall’America e non più dalla Russia perché la Russia è in guerra con l’Ucraina.

– Se l’esercito ucraino occupa scuole, teatri e civili abitazioni trasformandoli in obiettivi militari se qualcuno li bombarda sta attaccando obiettivi civili e dobbiamo ricostruire noi mentre i nostri terremotati dormono ancora in tenda.

– Dobbiamo accogliere i profughi ucraini anche se provengono da altri paesi che non sono in guerra.

– Gli ucraini sono vaccinati al 35% e non si sono estinti perché il virus mortalissimo non uccide gli ucraini, infatti loro possono usufruire di qualunque servizio mentre a noi serve il green pass.

– Zelensky ordina ciò che vuole al nostro governo manco fosse il McDrive e noi dobbiamo darglielo per forza inimicandoci i russi.

– In Italia la libertà di stampa prevede che si possa invitare la gente ad uccidere il leader politico di un altro stato.

– I missili russi sono fatti di lamierino e colpiscono i lavandini delle povere massaie ucraine.



Dimentico qualcosa? Sto imparando?

Unisciti al canale LUCA NALI NEWS

***

Sulla presunta strage di Bucha, riportiamo alcuni elementi tratti dal Canale Telegram di Italia Cristiana.

“I russi non hanno ucciso nessuno – cosa è successo veramente a Bucha prima che l’esercito russo lasciasse la città ha rivelato il blogger pro-ucraino Volodymyr Sklyarov Il giovane era stato a Bucha dal primo giorno dell’arrivo delle forze armate russe e registrava regolarmente spezzoni della situazione in città quando le truppe russe erano qui. Secondo lui, i militari russi si sono comportati nel modo più educato possibile, e certamente “nessuno ha torturato o ucciso nessuno”, come le autorità ufficiali di Kiev stanno cercando di presentare. Le parole del blogger confermano ancora una volta la tesi che gli eventi di Bucha vicino a Kiev non sono altro che una provocazione organizzata per mostrare i “crimini” delle forze armate russe. Nei video replicati dalla propaganda ucraina, una delle strade della città è letteralmente coperta dai corpi dei “locali assassinati”, ma pochi giorni prima non c’erano, come dimostra il video pubblicato dalla polizia nazionale il 2 aprile. https://t.me/readovkanews/30010 Il video del Sindaco di Bucha il 31 marzo https://twitter.com/mission_russian/status/1510891234616819712?t=shplCTlGm-6tRrTfpytf8g&s=19 https://www.youtube.com/watch?v=YkSZXOd4FC0 Il video della polizia Ucraina che riprende controllo dopo partenza dei russi”. ***

E poi c’è l’informazione italiana…

No, ma non ci sembra normale neanche l’allineamento della destra senza se e senza ma alle tesi atlantiste. Un qualche esercizio critico-storico no?

***

Anche perché chi sta dietro alla macchina da guerra Dem non è necessariamente un angioletto…

***

L’uomo di Macron sembra porsi qualche domanda….

***

Passiamo al secondo capitolo, la pandemia. Qui abbiamo Barbara in colloquio con Matteo Salvini, quello che escludeva l’obbligo vaccinale…

e sentite che diceva Fauci…in tempi non sospetti…

https://t.me/Schweigepresse/6288

Fauci, la miglior vaccinazione infettarsi. Chi ha l’influenza non ha bisogno di un vaccino antiinfluenzale

***

Qui invece abbiamo la macelleria sociale degli incapaci, alle cui spalle ci sono i collusi e i venduti della politica e dell’informazione.

E intanto gli effetti del siero – senza nessuna correlazione, ben inteso…chi potrà mai provarlo? – si fanno sentire.

***

Ci sono stati 410.000 decessi inspiegabili negli Stati Uniti dall’inizio della vaccinazione contro il Covid-19.

“Se queste persone non sono morte a causa del vaccino, di cosa sono morte?” l’imprenditore e filantropo Steve Kirsch ha chiesto a un panel ospitato dal senatore statunitense Doug Mastriano. “Nessuno vuole rispondere a questa domanda.”

Questo si riferisce alla dichiarazione del capo della compagnia assicurativa OneAmerica, che ha indicato che il tasso di mortalità tra le persone di età compresa tra i 18 ei 64 anni è del 40% superiore alla norma.

“Attualmente stiamo combattendo i tassi di mortalità più alti della storia, e non solo in OneAmerica”, ha affermato Scott Davison.

“Questo non dovrebbe essere”, ha sottolineato Kirsch. “Com’è possibile? Questa non è una coincidenza. Qualcosa l’ha causato. Questo è senza precedenti e nessuno sa perché questo sta accadendo”.

Ha detto che l’imbalsamatore ha trovato coaguli di sangue nel 93% dei corpi di persone morte che non erano mai state viste prima dell’introduzione dei vaccini.

“Questo è il più grande insabbiamento nella storia umana. 400.000 americani sono stati uccisi dal governo degli Stati Uniti”.

***

Italia.

***

Riposi in pace.

***

Qui invece siamo fra gli irriducibili, quelli che arriverebbero sorridendo alla diciannovesima dose, senza un dubbio. E che ancora non hanno capito l’incredibile ampiezza della presa per i fondelli praticata ai loro danni.

***

E poi c’è l’infamia anti ragione, antiscienza, anti evidenza, anti tutto del governo dei malfattori, guidato dal bugiardo seriale messo lì dai Poteri Altri.

§§§

