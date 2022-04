Il Matto, il Peccato Originale, i Novissimi. Un Piccolo Granaio, intorno il Fuoco.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, oggi il nostro Matto si addentra nella foresta del peccato originale, e dei Novissimi…vediamo che cosa trova in quella terra perigliosa. Buona lettura.

§§§

UN PICCOLO GRANAIO E INTORNO IL FUOCO

Nell’ambito dello Zen si può giungere all’Illuminazione grazie ad una frase del maestro che, all’improvviso, svuota la mente (probabilmente già predisposta) del discepolo da ogni contenuto, e quindi, particolare importantissimo, anche da ogni oggetto di fede); la Luce (ce n’è Una Sola poiché Uno Solo è Dio) che illumina chiunque se ne renda degno, non può essere oggetto della mente se non concettualmente e immaginativamente, e sono proprio il concetto e l’immmagine, in una parola il pensiero, l’ostacolo all’Illuminazione. Al contrario, è la Luce increata che ha per oggetto la mente creata, e non la illumina se non la trova pura, o vuota che è lo stesso. Cosa di più puro del vuoto? La mente, o, se si vuole, l’anima dell’uomo, ha per modello (conscio o inconscio) la vuota, purissima Maria adombrata dalla Lux beatissima dello Spirito Santo. Purità e Luce sono due-non-due: dov’è la Purità c’è la Luce, dov’è la Luce c’è la Purità. Quindi il processo è sempre il medesimo, avendo l’Unica Luce come protagonista. A volte, l’Illuminazione è provocata da uno shock più concreto come per esempio uno schiaffo o un colpo di ciabatta sul naso. Ebbene anche in ambito cattolico è possibile l’Illuminazione grazie allo shock provocato da alcune randellate, la prima delle quali è il Peccato Originale. Non ammettendo repliche, la verità del Peccato Originale traumatizza la mente svuotandola (dovrebbe svuotarla) da ogni concetto e immagine, rendendo superflua, qui è il punto cruciale, ogni riflessione.

Infatti, riflettere per chiedersi quale sia la causa del dolore e del pattume che attanagliano il mondo provoca subito la randellata illuminante: è il Peccato Originale, nel quale fu in nuce lo schifo del mondo. Il Peccato Originale contaminò il sangue del Primo Peccatore, sicché nelle vene di tutti i suoi discendenti (quindi non soltanto dei recentissimi Cattolici che esistono da appena duemila anni) scorre il corrodente motivo del dolore e del pattume in cui sono immersi.

Così l’etichetta “peccatore” è sulla fronte di ogni uomo già dal suo concepimento nel ventre della madre. Le madri nate anch’esse peccatrici, con il concorso dei padri nati anch’essi peccatori, concepiscono e partoriscono nuovi peccatori destinati anch’essi al dolore e al pattume fino alla corruzione nella tomba. Si nasce per morire. Ed ecco, perciò, che al torpore del sangue infetto che conduce alla morte si pone giustificazione con la più pesante randellata retrospettiva: il Peccato Originale.

Randellata che è anche una sorta di pennellata deturpante il mondo, che non è più il Mondo originario bensì “questo mondo” artigliato da Belzebub, il quale, in quanto “Signore delle mosche” (almeno secondo un’attendibile intepretazione) e quindi secondo l’abitudine delle mosche di passeggiare soddisfatte sullo sterco, spiega il fetore in cui annaspa “questo mondo”, di cui anche il peccatore cattolico è artefice per la sua parte, pur se illuso dal farisaismo battesimale che subliminalmente lo consola.

La randellata illumina il randellato riducendo in cenere la sua facoltà di riflettere, e perciò di porre domande, nutrire perplessità e quant’altro, da ciò derivando che tale facoltà risulta inutile ed anzi può diventare addirittura blasfema qualora osasse mostrare titubanza circa l’argomento in questione: a scanso di equivoci, una seconda randellata giunge ad addormentare dolcemente ogni residuo sussulto riflessivo:

“non devi riflettere! devi credere!”.

Meno che mai, pertanto, l’uomo può osare di chiedere perché sia stato dotato della facoltà di riflettere se questa, invariabilmente, deve essere annichilita dalla randellata di una risposta già pronta, ovviamente razionale, logica, indiscutibile, corazzata con il principio di non contraddizione che (ahi ahi! ecco la riflessione da randellare) pretende assolutezza quando invece si riferisce (e non potendo che riferirsi) al relativo.

A questo punto non resta che ammettere e credere che tale facoltà la sollecitò il Serpente, non a caso bensì per volontà di Dio «la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio», col suo blandire la Donna a proposito del frutto proibito: «Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio», una prospettiva, bisogna riconoscerlo, davvero allettante. Lo si dovrebbe confessare senza la solita falsa umiltà: chi non vorrebbe essere beato come Dio, al sicuro come Dio?

Nella Genesi, quando Adamo inizia a parlare non lo fa in seguito ad una riflessione bensì ad una constatazione, e cioè che la donna «è carne della sua carne e ossa delle sue ossa»; ciò valendo per «la si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta»: anche tale appellativo non scaturì da una riflessione; Adamo non si mise a riflettere: «beh, vediamo un po’ come posso chiamare ‘sta tizia», bensì l’appellativo «donna» fu una diretta, irriflessa conseguenza della constatazione che: «dall’uomo è stata tolta», dato che altro è limitarsi a prendere atto di un dato di fatto e altro è riflettere sul dato di cui si prende atto e così aggiungervi il superfluo.

In effetti, dal racconto biblico non risulta che Dio abbia detto ad Adamo: “rifletti su ciò che ti ho comandato”, e meno ancora: “parliamone” o “mettiamoci d’accordo”. No, Dio non è dialogante né democratico, ed ha dato ad Adamo un ordine: «dell’albero della scienza del bene e del male non ne mangerai», e gli ordini si eseguono, non si discutono. Obbedire ciecamente agli ordini: questa la virtù suprema ma difficilissima da praticare integralmente poiché comportante la morte della volontà propria (indispensabilità che ormai i Cattolici hanno gettato nel dimenticatoio). La riflessione? un atto diabolico che può instillare l’incertezza circa la verità da credere e quindi bisognosa di alcune terapeutiche randellate.

«Non mangiare»: ordine divino che il Progenitore sedotto dalla Donna, come sarebbe sempre avvenuto nel corso della storia di “questo mondo”, ha trasgredito in seguito alla femminea riflessione: «Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò». Eva constatò che il frutto «era buono» ma poi rifletté: era conveniente mangiare la mela per acquisire saggezza, e fu quest’atto interessato a suscitare l’ego, che ridusse e riduce il Mondo originario alla sentina di “questo mondo”.

L’ego: l’entità posticcia auto-referenziale ebbra di Superbia, il primo dei Peccati Capitali e loro fonte, che sa piegare al suo dispotismo perfino le Scritture e le facoltà spirituali, e che ha gettato e mantiene “questo mondo” nei suoi miasmi. Da notare che soltanto Eva rifletté per poi sedurre Adamo, il quale, credendo ad Eva, si limitò ad abboccare all’amo infrangendo così il comando di Dio. Strabiliante e paradossale: proprio non riflettendo sul fatto che accettando il frutto avrebbe infranto l’ordine di Dio, Adamo si diede la zappa sui piedi … dandola anche sui piedi dei suoi discendenti!

E se si deve credere che Dio non soltanto “vuole”, ma anche “permette”, excamotage verbale che suona anch’esso come una randellata soporizzante sul cranio riflettente, allora si deve anche ammettere (ma no! questo significa riflettere!) che Dio Si “permise” la creazione di un essere imperfetto che avrebbe infettato tutta la Creazione, oppure che (maledetta riflessione!) essendo onnisciente sapeva che Adamo sarebbe caduto usando male del suo libero arbitrio e … basta così! vietato riflettere! Altrimenti anatema sit!

Ecco perciò il Peccato Originale quale primo randello che viene misericordiosamente vibrato sulla testa del candidato al Paradiso per illuminarlo, annichilendo la sua serpentesca facoltà di riflettere. La randellata iniziatica che introduce nella nera camera della fede, sul cui stipite campeggia l’iniziatico monito:

“guai a riflettere! occorre credere! occorre essere ciechi!”.

Chiaro che le randellate rendono inutili anche i covoni di pagine scritte attraverso i secoli sul dolore e sul pattume che affliggono “questo mondo”, e che pretendono pedantemente di render conto analiticamente, dunque riflessivamente, di un fatto che sta lì, causticamente sintetico: il Peccato Originale, la randellata illuminante. Cosa c’è da riflettere? Dolore e pattume sono inevitabili e pervadono quello che sembra sia il cosiddetto “miglior mondo possibile” da cui l’uomo non può trarsi fuori, non restandogli che subirli e trasfigurarli in mezzi di riscatto.

Sì, il dolore e il pattume sono insieme veleno e farmaco, retaggio del Peccato Originale e mezzi di Redenzione, poiché l’Incarnazione, Passione e Morte di Dio passano proprio attraverso la scarnificazione del dolore e del pattume per giungere alla Resurrezione, ciò esigendo un’adesione incondizionata, cieca, che esclude tanto la riflessione quanto l’autocommiserazione. Un’adesione che anzi è causa di gioia: la gioia di cui sono latori il dolore e il pattume poiché propedeutici alla Salvezza: «beati coloro che piangono» e sono consumati dal pentimento. Pianto e pentimento costituiscono la miscela corrosiva che riduce alla diafania necessaria per passare attraverso la «porta stretta».

La Redenzione attuata nel tempo terreno non è per il tempo terreno: Essa, come dimostra la persistenza del dolore e del pattume (che in ogni caso sono motivo di gioia) resta virtuale su “questa terra”, in vista della realizzazione nel Regno dei cieli, oltre la soglia della Morte. E se per un attimo soltanto si dà un piccolissimo morso alla mela avvelenata, cedendo all’evitica seduzione e sfidando l’anatema, si comprende come il vero Cattolico sia l’unico che sa cantare e portare la Croce, perciò uno dei «pochi eletti» fra i «molti chiamati». E già, perché la massa di poveracci che vagola in “questo mondo”, imbrattata di dolore e pattume, o canta o porta la Croce. E se non porta la Croce se ne va cantando dritta all’Inferno, dato che il suo canto non è reso gioioso dal dolore e dal pattume. Dopo di che, grazie ad un luciferino sussulto riflessivo ribelle al randello, occorre ammettere che non ha senso meravigliarsi se il Cattolicesimo, scrematore prima dei molti fra i tutti e poi dei pochi fra i molti (saranno contenti gli umili auto-iscritti al celestiale “piccolo resto”), sia quantitativamente ridotto al lumicino, visto che ciò è la irriflessibile, randellante, illuminante volontà di Dio.

«Citius, altius, fortius: più veloce, più alto, più forte» suona il motto olimpico, mentre l’olimpico mazziere Paolo di Tarso rammenta ai disattenti il dimenticato uovo di Colombo: «Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio?». E se ancora non bastasse, ecco un’altra shockantissima randellata supplementare:

«Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio; ma la pula, la brucerà col fuoco».

Immediatamente doppiata da quella, rovente, dei Novissimi:

«morte, giudizio, inferno, paradiso».

Fin troppo facile, allora, raffigurare il randellante messaggio escatologico cattolico in un quadretto idillico-tragico, magari dipinto in stile Albrecht Dürer o Pieter Bruegel: un piccolo granaio con una fessura per ingresso per i pochi che hanno ottenuto il paradise pass, intorno al quale divampa l’immane fuoco per l’abbondantissimo arrosto dei molti e dei tutti.

§§§

