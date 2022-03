Pro Memoria. Il Papa contro la Folle Corsa alle Armi Cancellato da Media e TG.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo di un sito Pro-Memoria che ben conoscete. Particolarmente interessante nel momento in cui Joe Biden usa le parole di san Giovanni Paolo II, “non abbiate paura”…Dimenticando che diceva di non aver paura di Cristo e con Cristo, non di qualcun altro. Buona lettura e riflessione.

Bergoglio contro i pazzi del riarmo: NON ESISTE per il Tg1 e i giornaloni

Bergoglio contro i pazzi del riarmo: NON ESISTE per il Tg1 e i giornaloni

… Sparito dalle prime pagine … infilato in trafiletti a metà giornale … silenziato al telegiornale … "Mi sono vergognato quando l'ho letto sono dei pazzi!" … dispiaciuti che il Pontefice abbia idee diverse dalla loro linea editoriale …insolito, visto l'abituale risalto dedicato alle parole di Bergoglio … Corriere … tre righe a pagina 15 … una fotina del Papa incastrata in una pagina … per raccontare il presunto ruolo della Santa Sede nell'arruolamento dei foreign fighters … Repubblica … boxino di cinque righe a pagina 14 … La Stampa … Niente notizia in prima … un articolo più ampio a pagina 17 … Sopra alle parole del Papa compare un grande fascione orizzontale azzurro che introduce i temi della pagina … Titolo: "Il dibattito" … sentiamo che ha da dire Papa Francesco, uno tra i tanti … "manuale della disinformazione" contestando l'operato del Tg1 … non ha dedicato neanche un servizio … Usigrai il 7 febbraio 2003: "Il Papa lancia un forte monito contro la guerra in Iraq … Ma il Tg1 (diretto da Clemente Mimun, ndr) non lo giudica abbastanza importante per meritare un servizio" … Qualche giorno dopo "al Tg1 delle 20, viene oscurato il ritorno a Roma dell'inviato del Papa da Baghdad … che ammonisce sugli esiti catastrofici di una guerra" … Vent'anni fa il Pd protestava, ora plaude, oppure tace e acconsente

