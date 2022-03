Kwasniewski. La Vera Obbedienza nella Chiesa. (Non contro il Bene Comune…).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione, nella traduzione di Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore per il lavoro e la cortesia, questo articolo di Maike Hickson apparso su Life Site News. Buona lettura.

§§§

Riflessioni su un nuovo libro di Kwasniewski – Esperto liturgista mostra come i cattolici non debbano obbedire ai decreti papali che attaccano il bene comune della Chiesa

Poiché l’attacco al rito tradizionale va contro il bene comune della Chiesa, non si deve obbedire.

LifeSiteNews – lun 14 marzo 2022

Il Dr. Peter Kwasniewski, in un nuovo opuscolo dal titolo True Obedience in the Church (pubblicato da Sophia Press), [La vera obbedienza nella Chiesa – Sottotitolo: Una guida al discernimento in questi tempi sfidanti – Purtroppo il libro non è ancora tradotto in lingua italiana – NdT] presenta le basi e i limiti dell’obbedienza alle autorità della Chiesa e chiarisce che la Chiesa non ha il diritto di fare sparire la Messa cattolica tradizionale ed i libri liturgici associati. Le autorità ecclesiastiche non possono sospendere o punire un sacerdote per la semplice adesione alla Messa tradizionale. Questo liturgista e filosofo si spinge a dire che tali pene sarebbero “nulle e invalide” e, quindi, tali sacerdoti “possono continuare ad amministrare i sacramenti come prima”.

Nella prima parte del suo piccolo libro, il Dr. Kwasniewski evidenzia le basi e l’importanza dell’obbedienza, sia alla Chiesa che allo Stato, poiché entrambe queste autorità ci sono state date da Dio e in quanto l’obbedienza ad esse serve al bene comune.

Quando obbediamo alle nostre autorità, in definitiva, obbediamo a Dio.

L’oggetto di tale obbedienza è chiaro. «L’autorità è generata da questo: nasce per servire e promuovere il bene comune di molti», scrive l’autore. Ma allo stesso tempo, il concetto stesso di bene comune limita anche questa autorità. Il potere dell’autorità di vincolare le persone “risiede nel bene comune, quindi se l’autorità schiera apertamente il suo pronunciamento contro il bene comune, allora quel comando manca intrinsecamente del potere di legame morale”.

Questo principio è spiegato come principio naturale anche nel catechismo per i bambini. Tutti insegniamo ai nostri figli che devono obbedire a noi, ai loro genitori, a meno che non diciamo loro di andare a casa del vicino per rubare qualcosa. I nostri ordini sono nulli e non validi se ordiniamo ai nostri figli di peccare e di andare contro il bene comune.

Qual è allora questo bene comune all’interno della Chiesa?

E’, come spiega Kwasniewski, «la vita di Gesù Cristo, suo Capo sovrano, la grazia sovrabbondante della sua anima divinizzata, condivisa con le sue membra mediante l’illuminazione dell’intelletto, tramite la rivelazione, e l’ardore del cuore mediante la carità soprannaturale del suo Cuore nonchè la divinizzazione delle anime mediante la vita sacramentale e la preghiera”.

L’ultima parte, la preghiera, è principalmente “il culto solenne, formale e pubblico, che noi chiamiamo sacra liturgia”.

Ed è proprio quest’ultimo punto che vogliamo approfondire, perché il libro del dottor Kwasniewski è chiaramente scritto in risposta al documento pontificio Traditionis Custodes del luglio scorso che mira a far estinguere una volta per tutte la forma tradizionale della liturgia.

Papa Francesco ha poi affermato che i libri liturgici del Novus Ordo, il nuovo ordinario della Messa, “sono l’unica espressione della lex orandi del rito romano”, dichiarando così obsoleto il rito tradizionale che si è sviluppato nei secoli.

Per il dottor Kwasniewski, è chiaro che l’atteggiamento espresso in questo documento è “un punto di vista profondamente non cattolico, anzi anticattolico”. Continua dicendo:

Poiché la liturgia è veramente la “fonte e il culmine della vita cristiana”, la casa della rivelazione divina e l’agente primo della nostra trasformazione in Cristo, ne consegue che abolire, vietare o comunque operare contro il venerabile rito romano che era ricevuto con umiltà, amato con gratitudine e generosamente lodato per secoli, dopo secoli di crescita ininterrotta, è l’attacco più noto e dannoso al bene comune possibile o immaginabile.

E quindi torniamo alla questione dell’obbedienza.

Poiché questo attacco al rito tradizionale è contrario al bene comune della Chiesa, non dovrebbe essere oggetto di obbedienza.

Qui il dottor Kwasniewski cita la Fraternità San Pio X che ribadisce che la Messa tradizionale «appartiene alla parte più intima del bene comune nella Chiesa». Limitarlo, continua la dichiarazione, “non può avere legittimità”.

«Questa legge, non è una legge della Chiesa, perché, come dice san Tommaso, una legge contro il bene comune non è una legge valida».

Basandosi su numerose autorevoli dichiarazioni di teologi e uomini di chiesa, il dott. Kwasniewski illumina sul dovere di qualsiasi pontefice romano di preservare la liturgia della Chiesa e di non alterarla drasticamente. Ad esempio, Francisco Suárez, SJ, ci ha detto che «se il Papa impartisce un ordine contrario alle giuste consuetudini, non bisogna obbedirgli», aggiungendo che «sarebbe lecito resistergli», se il Papa ordinasse qualcosa che va contro la giustizia o il bene comune. Il dottor Kwasniewski va ancora oltre dicendo che “siamo obbligati a rifiutare [ordini ingiusti] per l’amore che nutriamo per Nostro Signore”.

Ed è qui che il dottor Kwasniewski insiste affinché quei sacerdoti sospesi – o addirittura scomunicati o laicizzati – per aver rifiutato di abbandonare il rito tradizionale possano continuare il loro ministero.

Scrive che “qualsiasi pena o punizione inflitta per ‘disobbedienza’ ai rivoluzionari sarebbe illecita. Se una pena è comminata in base a false premesse teologiche o canoniche, è nulla, così come il processo canonico e la scomunica di Giovanna d’Arco furono riconosciuti più tardi come illegittimi”. “Il sacerdote può continuare ad amministrare i sacramenti come prima; le sue facoltà rimangono intatte”, afferma l’autore.

Il dottor Kwasniewski insiste inoltre sul fatto che viviamo in tempi straordinari, in uno stato di emergenza, “quando l’autorità ecclesiastica, con il suo assalto alla tradizione liturgica e teologica, si è orientata contro il bene comune della Chiesa”. L’autore sottolinea anche che il vescovo Atanasio, sebbene a un certo punto scomunicato, “non ha esitato a portare avanti comunque le proprie opere”.

Questi pochi esempi delle argomentazioni e delle citazioni dell’opera potrebbero dare ai nostri lettori una sufficiente idea del suo valore. Questo piccolo libro è un tesoro per i tradizionalisti cattolici. Ci fornisce tutti gli argomenti necessari per avere una coscienza ben formata in queste aspetti di estrema attualità, per il bene e la salvezza delle anime.

Ricordiamo anche che la stessa linea di argomentazione, così come presentata in questo libro, può essere applicata – ed è stata applicata – al caso dell’arcivescovo Marcel Lefebvre. Ai tempi in cui la Messa di tutti i secoli fu effettivamente cancellata (chiedete ai cattolici che vissero quel tempo), Lefebvre resistette per preservare quel grande tesoro della Chiesa, in definitiva per tutti noi che ora, in numero crescente, possiamo godere di questa bellissima liturgia che ci conduce a Dio ed alla sua adorazione.

Potrebbe anche valere la pena ricordare ai nostri lettori l’intervista di LifeSite dell’ottobre 2021 al noto autore tedesco e difensore della Messa tradizionale, Martin Mosebach, che ha argomentato in merito, sulla falsariga del dottor Kwasniewski. Ha ipotizzato che coloro che amano l’Antico Rito potrebbero benissimo dover vivere per un breve periodo di tempo in uno stato di “legittima illegalità”.

Il vescovo Athanasius Schneider ha approvato il nuovo libro del dottor Kwasniewski, affermando che “offre un chiarimento teologico prezioso e tempestivo sul significato autentico dell’obbedienza”. Ha aggiunto che questa pubblicazione “porterà pace di coscienza a molte anime perplesse e confermerà la loro fedeltà alla perenne tradizione dottrinale e liturgica della Santa Madre Chiesa”.

Il libro del Dr. Peter Kwasniewski True Obedience in the Church: A Guide to Discernment in Challenging Times è appena uscito ed è disponibile su Amazon e può essere acquistato in formato tascabile o in formato e-book. Su questo sito i sacerdoti possono ordinarne una copia gratuita, grazie ad un generoso benefattore. [Come detto prima il libro, purtroppo non è ancora disponibile nell’edizione in lingua italiana. Speriamo in una disponibilità a breve e ad una analoga iniziativa di distribuzione gratuita ai nostri sacerdoti – NdT].

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: kwasniewski, obbedienza



Categoria: Generale