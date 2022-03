IL Matto. L’assoluto è Quel “Non So Che…”.

§§§

L’ASSOLUTO È «QUEL NON SO CHE»

«Per farla breve, lascia che quel qualcosa di insondabile agisca in te a suo piacimento e ti conduca dove vuole lui. Lascia che sia lui a operare e tu a subire la sua azione. Guarda pure, se ti pare, ma lascialo lavorare da solo. Non immischiarti, come se tu volessi aiutarlo: finiresti per rovinare tutto. Tu devi essere il legno, e lui il falegname; tu la casa, e lui il padrone che vi abita. Per il momento fatti cieco e rigetta il desiderio di sapere il perché e il percome: una simile conoscenza ti sarebbe più di ostacolo che di aiuto. Infatti è già abbastanza se senti dentro di te l’autorevole spinta di quel non so che, e se in questo movimento interiore non hai alcun pensiero particolare nei riguardi di qualsiasi cosa inferiore a Dio: il tuo puro anelito deve andare direttamente a Dio».

La Nube della non-conoscenza – Anonimo inglese del XIV secolo

* * *

Se è vero che siamo IN questo mondo e non Di questo mondo, dovremmo ammettere che le vicissitudini di questo mondo – passeggere come noi – non dovrebbero coinvolgerci più di tanto, e che la pressione psichica esercitata dagli eventi va in qualche modo allentata, anche perché è più che probabile che essa abbia effetti depressivi sulla psiche dei più deboli, come anche di esaltazione nei soggetti più solidi, o che credono di essere solidi. Evidentemente, depressione ed esaltazione sono entrambi uno squilibrio.

Di più, nessuna meticolosa osservazione ed analisi di ciò che accade va oltre un impegno riflessivo-dialettico quale testimonianza che, seppur doverosa, lascia il tempo che trova. Almeno sinora, infatti, non è sceso in campo alcun “influencer” dal carisma calamitante forze sufficienti ad una reazione nei confronti del grave statu quo. E poi c’è da considerare che nessuna analisi esteriore può essere proficua per la salute interiore, ed anzi, per quanto osservato all’inizio, può risultarle deleteria.

Occorrerebbe invece tenere presente che c’è un’Energia sovrumana e sovracosmica la quale, comunque la si voglia chiamare, dirige, favorendolo o contrastandolo, l’agire umano. La storia è come una ruota che gira per l’impulso di tale Energia che vitalizza ogni comportamento, indipendentemente dalla sua giustezza o ingiustezza, che fa crescere tanto il grano quanto la zizzania, la cui separazione, com’è scritto e com’è facile constatare, non avviene IN questo mondo.

L’intelligenza di questa Energia è impenetrabile dalla mente umana, che pure ne vive. E se UNICO è il Creatore, UNICA è questa Energia, dovendosi escludere un’energia antagonista che implicherebbe un secondo creatore. Di conseguenza, UNICO è il Fuoco dello Spirito che glorifica il grano e brucia la zizzania, UNICO il “Padre che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”, UNICA la Luce che illumina il santo e il delinquente, e che è la MEDESIMA di cui è latore Lucifero.

“IMPERSCRUTABILE” è il termine indispensabile per indicare il criterio che questa Energia Unica adotta per alimentare i contrari simboleggiati dal grano e dalla zizzania, e ciò senza ignorare che individuare le “sfumature” tra grano e zizzania non è completamente alla portata della possibilità umana. Chi può dire temerariamente se un grano non rechi tracce di zizzania o se una zizzania non rechi tracce di grano?

Dice Giovanni Papini ne “Il diavolo”:

«Si può entrare nel regno di Dio anche dal nero portale del peccato».

E, ancor più temerariamente, chi può dire con farisaica certezza “io sono purissimo grano”?

Nessuno conosce tutti i meandri dell’anima umana, la quale essendo creata dall’unico Dio ne ha ereditato non solo l’unicità ma anche il MISTERO, non potendo essa, di conseguenza, essere monitorata e regolata esaustivamente da un qualsiasi sistema dogmatico-teologico, fosse pure il più raffinato e riflettente (in modo relativo e quindi limitato) la Verità. Per quanto la si voglia scandagliare, l’anima ha per divino retaggio una profondità che non è alla portata dell’indagine umana poiché confinante (e congiunta) con l’impercrutabilità divina non rubricabile.

Attribuito a Platone, a Filone d’Alessandria o a chicchessia (non ha la minima importanza), l’avvertimento che segue non lascia, o non dovrebbe lasciare, spazio ad obiezioni:

«Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre».

Si tratta di un avvertimento che tiene conto, appunto, dell’insondabilità dell’anima umana, in cui si nascondono elementi burrascosi che sfuggono non solo ad uno scandaglio – e quindi ad un giudizio – dall’esterno, ma anche ad un’auto-ispezione o esame di coscienza che dir si voglia. Come dire che per l’uomo conoscere completamente se stesso è impresa ardua, se non impossibile. Egli è un mistero per se stesso proprio per il superiore Mistero che lo vivifica. Quindi solo Dio sa, e ciò dovrebbe indurre ad evitare di distribuire con eccessiva sicumera … green pass per l’inferno.

La Divinità imperscrutabile alberga nel fondo dell’anima, così che questa è la soglia fra conoscenza e non conoscenza: tutto ciò che l’anima può conoscere ed “inquadrare” con le sua facoltà intellettuale-razionale è oggettivato e perciò relativo, situandosi al di qua della soglia oltre la quale, invece, troneggia l’Assoluto, esigente, per essere accostato, il trascendimento dell’intelletto e della ragione. L’Assoluto è sovra-intellettuale e sovra-razionale. Il principio di non contraddizione resta confinato nel razionale che è relativo. Il dogma, per il solo fatto di essere espresso in linguaggio umano razionale, è relativo, s’intende di una relatività sufficiente al fedele tutto d’un pezzo, ma non a tutti i fedeli.

L’Assoluto è «quel non so che» cui accenna l’anonimo autore de “La nube della non conoscenza”, e che proprio in quanto non individuabile, non dicibile, non articolabile in un linguaggio, dunque non razionabile, è il Supremo Dogma composto di una sola, insondabile (e già troppo ingombrante) parola: ASSOLUTO.

§§§

