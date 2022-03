Padre Cavalcoli. Francesco e Kirill Dovrebbero Mostrare Più Coraggio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo girato qualche giorno a padre Giovanni Cavalcoli un quesito pervenuto da un fedele lettore di Stilum Curiae. Ve lo proponiamo, insieme alla risposta, di cui ringraziamo di cuore padre Cavalcoli. Buona lettura.

§§§

Parole di indubbio buon senso di Padre Cavalcoli.

Al quale, se leggesse, porrei queste domande:

Il Cielo è molto più comprensivo degli uomini nel non mettere troppi puntini sulle i: la consacrazione di Giovanni Paolo II ottenne lo scioglimento dell’URSS e oggi la Russia è più cristiana dell’UE (come carrozzone). Forse anche del Vaticano?

Premesso che in Cielo non si cavilla, era proprio indispensabile l’espressione Immacolato Cuore invece di Cuore Immacolato?

La Russia è cattiva e infierisce, benché provocata dalle offese nel Donbass. Solo offese? E i provocatori erano gli ucraini o l’Ucraina è la vittima di altri che la usano?

Tutti innocenti da noi i moralisti solidali che giudicano?

In Italia il mainstream e chi lo imbecca evoca scelte che condurrebbero alla diffusione della guerra su scala maggiore: in nome della pace? O è un bisogno perchè si sono resi conto di aver sbagliato i calcoli e che sta per crollare il loro sistema di potere globale?

In Cielo non cavillano. Quindi questa UE può essere purificata senza una consacrazione specifica, speriamo senza una guerra. Corruzione e calamità per altro abbondano. Oggi che è san Benedetto può bastare lui?

Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux…

***

Ed ecco la risposta di padre Giovanni Cavalcoli:

Caro Lettore,

per quanto mi risulta e posso capire, mi pare esagerato dire che oggi la Russia sia più cristiana dell’UE. Credo sia molto difficile dare qui un giudizio. Mi fermo ad alcune cose che mi paiono certe o quanto meno probabili.

È certo che in Russia esiste oggi una libera vita cristiana, seppure non cattolica ma ortodossa. Ma l’ortodossia possiede immensi tesori storici di spiritualità, per certi aspetti superiori alla tradizione storica cattolica, il che non inficia per nulla il primato del cattolicesimo, come ribadisce lo stesso Concilio Vaticano II e non pregiudica l’obbligo dei fratelli ortodossi di raggiungere la piena comunione con Roma.

Detto questo, è nota a tutti (tranne ai modernisti che sono parte in causa) la gravissima crisi di fede e la corruzione morale all’interno della Chiesa cattolica, fedeli e pastori, e quindi dell’Unione Europea. Per questo ha avuto ragione Cirillo di rimproverare all’UE la sua immoralità e il suo ateismo materialista e a farci presente che stiamo assistendo a un conflitto “metafisico”, intendeva dire “spirituale” fra due cristianità.



Occorre peraltro aggiungere che tanto Francesco che Cirillo mancano di coraggio: Francesco non riesce ad opporsi alla prepotenza dei modernisti; Cirillo non riesce ad opporsi alla prepotenza di Putin.

Eppure entrambi hanno da consegnarci un messaggio fautore di pace, e cioè: Francesco ci ricorda il primato di Roma su Mosca, e Cirillo è giustamente fiero della Santa Russia.



Occorre mettere assieme questi due importantissimi messaggi, occorre che ricevano reciproca accoglienza da parte di entrambe le parti e troveremo ciò che ci unisce nella diversità, e quindi la via della pace fra occidente ed oriente.

Sono dell’idea che l’Ucraina, non solo, ma anche la Russia e l’UE siano messe queste contro quella, dalle manovre non troppo coperte dei ben noti ristretti gruppi finanziari privati, dominanti negli USA, di stampo massonico e sionista anticristiano, che oggi, fingenedo una falsa filantropia, si propongno come fautori di un Nuovo Ordine Mondlale, panteista, geoidolatra, malthusiano e animalista, ostile al cristianesimo e che attualmente sono in competizione fra loro per il dominio sull’Ucraina.



Non mi stupirei, inoltre, se questa congiura internazionale fosse vista di buon occhio dalla Cina comunista e dal mondo islamico, tutti d’accordo nella lotta satanica contro il cristianesimo e per impedire la riunificazione dei “due polmoni dell’Europa”, come li chiamava S.Giovanni Paolo II.

I moralisti nostrani alla Macron o alla Van Der Leyen o alla Veltroni o alla Spadaro o alla Di Maio o alla Letta, compreso il “cattolico” Biden, hanno certo ragioni contro Putin, ma per essere credibili, dovrebbero riconoscere nel contempo la giustezza del rimprovero fatto Cirillo ai modernisti dell’UE e convertirsi, approfittando delle possibilità offerte da questa Quaresima di ottenere la misericordia di Dio su di loro e sull’Europa.

Non mi sembra che la mainstream modernista o del “pensiero unico”, come lo chiama Papa Francesco o, per usare un’espressione del compianto Mons.Luigi Negri, della “dittatura del relativismo”, si renda ancora conto di aver costruito sulla sabbia, tanto ancora spadroneggia nella società e nella Chiesa con arrogante sicumera.



Tale corrente, col suo pacifismo imbelle, relativista ed utopistico, si riempie la bocca della parola “pace”, ma in realtà fomenta la guerra, perchè, se non ci si difende dal nemico, questo continua la guerra. Questo sia detto sia per i torti della NATO che per i torti di Putin. Adesso il nostro governo, mandando armi all’Ucraina, deve tuttavia riconoscere, con buona pace dei pacifisti modernisti, che la “guerra giusta” esiste.

Con tutto ciò resta sempre ottimo e salutare il gesto che il Papa farà della consacrazione dell’Ucraina e della Russia alla Madonna, perchè la pace, come ci insegna Cristo, è sì frutto della giustuzia, ma è innanzitutto dono della grazia, che dobbiamo implorare con fiducia dalla misericordia di Dio.



P. Giovanni Cavalcoli, OP

§§§

