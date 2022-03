Marasciulo, Il Borgo: Riprendiamoci l’Italia! Repubblica a Democrazia Limitata.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo di Monopoli, offre alla nostra riflessione e discussione questo editoriale sulla situazione politica e sociale del Paese alla luce della guerra e della pandemia. Buona lettura.

§§§

Riprendiamoci l’Italia

L’Italia, con la guerra in corso dovrà mollare l’adesione del modello della civiltà globalista, del benessere condizionato e della libertà controllata. Diciamolo subito, questo conflitto si sovrappone ad un’altra guerra da decenni in corso, tra l’instaurazione dell’uomo macchina e della civiltà della libertà no board, in cui tutto è permesso, e la civiltà cristiana fondata sull’Amore di Cristo. Una guerra subdola, incruenta, che sta sgretolando le nazioni, per renderle acefale, tanti burattini nelle mani dell’élite mondialista del Nuovo Ordine Mondiale e del Grande Azzeramento.

Già l’azzeramento. Se non è stato ancora chiaro il monito che inviava la pandemia di covid19, ora la guerra in Ucraina dovrebbe schiarirci le idee per chiederci: dove sta tutta la sicurezza dell’uomo che si è fatto dio? Bisogna azzerare il globalismo della civiltà del mercato per riprendere a vincere la vera guerra che è dentro di noi, di rimettere Cristo al centro della vita.

Sul covid19 vorrei aprire una parentesi. Da una parte c’è la televisione generalista e i giornaloni, che plaudono alle misure sanitaria anticovid19, prese dal governo, dall’altra c’è una base che si fa sempre più larga, che ha avvertito e con i nuovi arrivati alla coscienza, stanno avvertendo, che dietro all’azione del governo c’è dell’altro: l’inganno!

La storia di questi due anni di schiavitù sanitaria ci consegna una incontrovertibile realtà: che le misure prese in Italia sono senza equali in Europa. Più che pandemia, è stata e continua ad essere, una pantomima senza un vero e obiettivo motivo, affidato invece alla narrativa truccata del pensiero unico, obbediente alla matrice dell’elite mondialista massonica, che ha messo in atto il progetto covid19, montandolo oltre ogni misura per spianare il terreno all’attuazione del Nuovo Ordine Mondiale e del Grande Azzeramento. Pantomima, perché il governo Draghi ha costretto e condannato all’inferno gli over 50, senza vaccino; che il tagliando di obbedienza allo Stato è una caricatura, visto che è stata svelata la menzogna del Comitato Tecnico Scientifico, dei virologi vip e dello stesso Draghi con la complicità di Mattarella, i quali all’unisono hanno detto “che il vaccino immunizza; per i vaccinati è garanzia di stare insieme e di non essere contagiati”.

Pantomima, perché la realtà storica ha dimostrato che con le varianti, sia i vaccinati che i non vaccinati possono contrarre il covid19. E’ venuto invece fuori l’abominio, che i non vaccinati rappresentano la vergogna dell’Italia, gli untori della peggior specie, sono cospiratori, terrapiattisti. Questa è democrazia o totalitarismo, obbediente al pensiero unico?

Viene da sé che il siffatto sistema scientifico abbia fatto muro all’altra Scienza, coloro che proponevano cure anticovid19 efficaci, come il plasma iperimmune del prof. De Donno, morto martire sull’altare della negligenza dello Stato e del bullismo mediatico. Come i medici domiciliari di Ippocrate, che subitaneamente hanno colto che il virus non poteva essere curato con la sola tachipirina e vigile attesa. Hanno invece il merito d’aver curato a domicilio i pazienti con antinfiammatori, antibiotici e cortisone. Hanno scoperto la validità dell’idrossiclorochina, dell’azitromicina, delle terapie monoclonali. Per la lobby farmaceutica di Pfizer, in combutta con l’’Oms, queste cure non dovevano passare, doveva solo passare il vaccino. E’ evidente il business. E’ evidente che Pfizer, l’Oms, il Cts, l’Aifa, l’Ema non si sarebbero mai posti contro al sistema del quale appartengono. E’ altrettanto evidente la posizione di strumentalizzare il covid19 per mirare al controllo dell’umanità. L’altra realtà è la minimizzazione delle reazioni avverse al vaccino, rubricate a reazioni appartenenti a qualsiasi medicinale (bugiardino docet). La divinizzazione che si è fatta del vaccino da parte di Pfizer, Oms, Aifa, Ema, Cts, governo Draghi e decantate in maniera martellante, dai sacerdoti dell’informazione massmediale, come elisir di lunga vita, non regge più, visti i milioni di casi di long covid nel mondo; dei morti per trombosi e accidenti vari, anonimi alla vigilanza farmaceutica; delle infermità e delle vittime superiori alle previsioni calcolate da Pfizer, tacitate dalla vigilanza farmaceutica, consesso appartenente allo stesso sistema di potere.

C’è qualcosa che non torna nella narrativa sanitaria istituzionale, che fa dell’Italia, nel consesso europeo, il più destro nel gioco delle tre carte. L’arma del lasciapassare sanitario è stata utilizzata dall’Italia più caparbiamente rispetto alle altre nazioni. Se i morti potessero parlare, avrebbero gridato all’inganno; mandato al processo di Norimberga il ministro della Salute, Roberto Speranza, il CTS, Conte, Draghi, Mattarella, la Magistratura, tutto il sistema politico italiano.

Dopo due anni di prigionia, la cosiddetta emergenza non ha più gli esasperati valori di contagio iniziale, procurati, guarda caso, proprio dagli stessi attori con l’insensatezza delle inziali cure, al fine di accendere il fuoco e preparare il campo al vaccino a raggi laser da inoculare a tutti. Sarebbe il caso di mettere la parola fine all’emergenza fissata per decreto il 31 marzo. Credo che per come il Cts e il governo Draghi abbiano preso a cuore il vaccino e la tessera verde, non molleranno facilmente la preda e quel 31 marzo sarà un muro facilmente aggirabile, per essere subdolamente spostato più in là nel tempo. A meno che la guerra entri fin dentro casa nostra, il feticcio non avrà più l’enfasi che si è data.

Cos’è oggi l’Italia? E’ una Repubblica a democrazia limitata, in deriva verso la dittatura. Il Parlamento è da due anni bloccato; è andato avanti a colpi di Dpcm; il voto è diventato una chimera; l’emergenza covid19 una realtà da cui non si può prescindere. Ce di più. Nessun partito del centro destra si è fatto interprete del profondo malumore del popolo italiano in ordine alle misure dittatoriali, illegittime quanto discriminatorie riguardanti l’emergenza pandemica trasformata in campagna di terrorismo psicologico. Forse il corso della vita politica di questo momento storico era iscritto nel copione? Non lo so. So solo che l’Italia merita ben altra politica, ben altri politici, ben altri progetti, ben altra dignità. Che tristezza. La classe politica e dirigenziale che tiene in mano le sorti dell’Italia è figlia della sub-cultura vestitasi da Dio, in cui l’uomo ha spodestato il sacro e le leggi della natura. La guerra ci deve far prendere coscienza che la vita senza Dio, non può esistere.

Una soluzione? C’è una via che può essere perseguita. Può passare dalle forze di centro destra, in quanto ritengo, potrei sbagliarmi, la parte più sensibili ai valori della dignità e della sacralità della persona, rispetto all’arcipelago del PD, e cioè, che abbiano il coraggio di uscire dal governo Draghi per dar voce al dolore straziante dei cittadini italiani, ancor più piegati dall’incubo della guerra e della guerra nucleare. Che si dia voce agli italiani vessati di ogni genere di tasse, di aumenti speculativi; vessati dall’emergenza lavoro, dall’emergenza casa, dall’emergenza economica. Il centro destra deve avere il coraggio di mandare a casa i rappresentanti dell’élite massonica di Davos, annidati in Parlamento, a cominciare dal premier Draghi, Speranza, Figliuolo, Cts, Lamorgese, Di Maio, ma anche Giorgetti, il quale non ha il coraggio di sollevarsi dalla cadrega. Anche Salvini è sul banco degli imputati, non ha il coraggio di mandare a casa questo sciagurato governo di Pulcinella. Ci vedete il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini (PD) in grado di coordinare in Italia l’emergenza della guerra? Sarà come il suo collega, Roberto Speranza, in fatto d’emergenza? Che barzelletta.

Come si fa a non prendere coscienza che in Italia ci vuole un cambio di passo! Una nuova classe dirigente che sappia dire NO al GLOBALISMO; che sia capace di portare al centro i temi della sovranità nazionale; capace di far uscire l’Italia dalla BCE e dalla clava dello spread; capace di far uscire l’Italia da quest’Europa sgangherata, che non serve a nessuno così com’è. Evidente la debolezza sul fronte negoziale nella guerra in corso. Europa che fa unità solo sulla carta, ma di fatto è una unione di presa in giro che si mantiene esclusivamente sul potere della finanza e del mercato. Perché non ritornare alla Banca d’Italia? Occorre quanto prima riprendere in mano l’Italia. Dare avvio ad un nuovo corso politico, a nuovi politici che sappiano incentivare la produzione italiana nel settore caseario e dell’enogastronomia; che sappiano porre al centro l’autonomia delle risorse energetiche; che tutelino le eccellenze italiane; che dicano NO al progetto dell’élite globalista dell’uomo macchina; che riportino al centro i valori, non il mercato.

Il dittatore Vladimir Putin con la guerra, ha segnato un punto, di dare un colpo tremendo al progetto globalista dell’élite mondialista e ai valori disumani che incarna. Diranno: “Maledetto Putin hai rotto le uova nel paniere, proprio quando i risultati cominciavano a confortare. Non siamo riusciti a fartela pagare con la Nato fin sotto i tuoi confini”. La Nato più che strumento di difesa è la foglia di fico per esportare un nuovo modello di vita su base di cervelli liberi imbevuti di vuoto e di false libertà. Putin più che la Nato, teme il modello esistenziale occidentale che faccia visita in casa sua. Papa Francesco, cosa aspetti a consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria? Sbrigati!

Con queste mezzecalzette al Parlamento che ne sarà del PNRR?

E’ evidente che ciò che è stato pianificato andrà revisionato alla luce della guerra che investe da vicino l’Italia. Già la guerra, che spinge il voto più in là nel tempo, a beneficio dei componenti del Parlamento, che continueranno a beneficiare di laute entrate, più la garanzia del vitalizio. Mai che prendano il cuore in mano per creare con i rubati soldi, un fondo per l’emergenza, per sostenere le famiglie indigenti, il lavoro, la casa. Mai che prendano il cuore in mano per togliere l’IVA sui prodotti di prima necessità; che liberino le accise sui carburanti e fermino la truffa sugli stessi; che tolgano la tassa di circolazione; che aiutino gli italiani a sostenere le spese delle bollette della luce e del gas; che riducano gli indici delle rendite catastali per coloro che con il sudore sono riusciti a farsi una casa.

Con la guerra in corso, l’Europa è già dentro la guerra. Gli italiani, quelli piegati dalle restrizioni e dall’elevato costo della vita, potrebbero ancor più finire per strada; essere destinati alle mense dello Stato. Vedremo cosa farà Draghi dal primo aprile in poi.

La pandemia e la guerra che la Russia di Putin ha scatenato in Europa, sono prove eloquenti di quanto il mondo stia facendo passi da gigante verso l’abisso. Come non prendere coscienza che queste dure prove sono supportate dai segreti della Madonna di Medjugorje; dai segreti della Madonna di Fatima. Supportate da coincidenze di carattere biblico e dai mistici, Valtorta, Emmerick… Le prove sono avvertimenti che da tempo la nostra madre celeste ci manda dal Cielo, attraverso Salette, Fatima, Garabandal, Medjugorje che annunciano prove ed eventi straordinari, prossimi ad attuarsi. Eppure la comunità europea è stata spettatore della storia. La guerra in corso ha sancito la sua sconfitta: che l’unità dell’Europa non esiste!

Ci conforta la certezza che alla fine il cuore Immacolato di Maria trionferà. Aiutiamola. Come? Ritornando a far vivere Cristo dentro di noi. La preghiera è un’arma potente. Fa muovere le montagne. Credeteci!

Vitantonio Marasciulo

§§§

