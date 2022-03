Il Papa, la Madonna, la Consacrazione. I Dubbi Pensosi di Benedetta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione – e discussione, che prevediamo non mancherà – questa riflessione di Benedetta De Vito sull’annuncio della Consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Buona lettura.

§§§

Il drago antico, per trovar posto nel cuore di chi, inconsapevole, ne ama ancora solo i frutti, ha indossato, per mascherarsi a pennello, un ricco doppiopetto color fumo di Londra. Solo chi ha ben aperto l’occhio del cuore (il quale vede molto meglio di quello della mente) nota la sua coda nera e riccia spuntar di tra il didietro dei pantaloni in perfetta piega. Reca in mano, il bieco messere, una cartellina con dentro scritti nella sua ortografia al contrario, i diritti e le libertà che difende (che sono peccato e schiavitù) e si aggira per l’Europa, con il corteggio dei suoi diavoli e demoni, infilando il piede caprino nelle scarpe inglesi di chi ci governa, nascondendo dietro il suo fiorito latinorum, nello sguardo falso, ceppi, ferri e catene. L’arcinemico sa benissimo di che pasta sono fatti, cioè di peccato mortale, gli orrendi delitti che gridano vendetta al Signore e che sono, uno per uno, i tanti colori dell’arcobaleno, appunto, di Satana: aborto, omosessualismo, gender, eutanasia. E come è riuscito a mettere bene a gambe all’aria il dolcissimo arcobaleno che era l’alleanza nel firmamento tra Dio e Noè…

Essi, i finti diritti, vere schiavitù, in fascio, conducono gli uomini, instupiditi dalle tentazioni (che sono miraggi) lungo il largo sentiero del male. Finiscono prima nei vincoli della carne, poi, a volte, cadono nell’illusione di una supposta superiorità da acquisire con l’amicizia diabolica, infine, dopo una vita trascorsa tra calmanti, sonniferi e sedute dallo psicanalista, nel giorno della nascita al cielo (che verrà anche portando la mascherina) diritti, invece, nella Geenna. Che è ciò che vuole lui, Lucifero, l’angelo ribelle, l’invidioso, l’odiatore dell’umanità, colui che ha perduto, insieme con le sue schiere ribelli, per sempre il paradiso e vuole che lo stesso capiti agli uomini, creature amatissime dal Signore. L’Occidente, adescato dal pifferaio magico, da pacifista (finto) convinto, si fa guerrafondaio e nessuno s’accorge nemmeno della metamorfosi. E’ accaduto pian pianino, avvelenando d’odio gli animi, che ora sono pronti proprio a tutto, sventolando la bandiera dell’Ucraina (contro la Russia), come prima si adorava il siero genico anti-covid (in odio ai no vax)… che grandissima noia, sempre la solita frittata al fiele!

Ed ecco perché io dico che siamo noi i cattivi, cioè i “captivi diaboli” e non mi importa un fico secco se mi chiamano “collaborazionista”. Sì, sono collaborazionista. Ma solo del Signore per il quale scrivo anche questi articoli i quali mi vengono dettati sul far del mattino, mentre gli occhi ancora sono socchiusi e l’anima accesa d’amore per Lui, stretto in pugno il Santo Rosario. La guerra su a nord est, che viene raccontata dai giornalisti per immagini (che non corrispondono mai, guarda un poco, alle parole dette, esattamente come accadeva con la psicopandemia) c’è, si capisce (anche se non si comprende affatto chi l’ha cominciata né come sta evolvendo), ma molto più vero e importante e limpido, nei cieli, è il combattimento celeste, quello in cui io sono schierata, in veste d’arciera, nell’esercito di San Michele. Per questo non mi interessa punto sapere alcunché dei movimenti sul campo, di chi ha sganciato un missile e chi prima, delle invereconde parole d’odio e di disprezzo lanciate dai doppiopetti di tutto il mondo, in combutta con l’omino vestito da Che Guevara. Il mio sguardo, infatti, è fisso in alto, dove combattono il bene e il male.

Il manto della Santissima Madonnina sventola, azzurro, bellissimo, salvifico, sulla Russia che si oppone ai nostri peccati, a un mondo dove, persino in televisione, per pubblicizzare un profumo si fa propaganda all’omosessualità. Un mondo in cui si vuole dir normale ciò che non lo è, un mondo perverso che diseduca i ragazzi e fa perdere loro, per sempre, la pace del cuore. L’omosessualità, anche se sdoganata, blandita e coccolata, è un peccato mortale che grida vendetta al Signore. Naturalmente, e per fortuna, noi cattolici giudichiamo il peccato, mai i peccatori… Anche il Papa. Già il signor Bergoglio. Attendo con batticuore la consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, certo, come tutti e la accompagnerò pregando. E’ cosa buona. Ma… e lascio i puntolini sospesi, come i sassolini di Hansel e Gretel e scendo di un rigo per prender agio e respirare nell’affanno che mi invade il cuore.

Ma, mi chiedo e chiedo a quanti sono più esperti di me e teologi veri (non come me che vivo della sapienza del cuore), come può farlo uno come Bergoglio, che ha cambiato le parole del Padre nostro, che ha adorato nei giardini vaticani la Pachamama, divinità andina, pagana e feroce, intronizzandola poi in San Pietro? Uno che ha chiamato Maria, donna di strada, uno che all’Immacolata Concezione non ci crede proprio. Qui le sue parole riportate, come si dice, papali papali: “La Madonna e San Giuseppe sono pieni di gioia: guardano il Bambino Gesù e sono felici perché, dopo mille preoccupazioni, hanno accolto questo Regalo di Dio con tanta fede e tanto amore. Sono “straripanti” di santità e quindi di gioia. E voi mi direte: per forza! Sono la Madonna e San Giuseppe! Sì, ma non pensiamo che per loro sia stato facile: santi non si nasce, si diventa, e questo vale anche per loro”. Chiaro no? Maria, secondo Bergoglio, non è nata già tutta pura e santa come è e come è previsto dal dogma. Un salto sulla sedia, un nodo in gola, eddai, no! Oltre al fatto che nel giorno dell’Immacolata Concezione, festa nazionale, il Pontefice era solito omaggiare in folla festante la dolce Maria in Piazza di Spagna e ora non più…

Insomma, mi domando, non è che, per caso, tutto sarebbe volto all’incontrario e non in obbedienza vera delle richieste della Santissima Vergine? Ecco il mio timore. Ho finito e, prima di mettere un punto e a capo a questo breve articolo mio, vorrei augurare a tutti quanti una santa Quaresima, che ci conduca, purificati e pronti alla Pasqua, quando, nonostante tutto il male che ci è inflitto, la Via, la Verità e la Vita, cioè il nostro Signore Gesù, risorgerà.

§§§

