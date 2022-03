Padre Cavalcoli: Respingere la Visione Ridicola di Putin Pazzo Sanguinario.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione uno scambio epistolare, avvenuto su una chat di e-mail a cui partecipo, e che ha per interlocutore principale padre Giovanni Cavàlcoli, in tema di guerra. Non mi sembra opportuno rivelare il nome del suo interlocutore per ragioni di riservatezza. Buona lettura.

§§§

Carissimo Padre Giovanni

oggi la risposta è semplice perché i punti che abbiamo toccato sono chiari.

– La guerra di aggressione è sempre ingiusta mentre è giusta quella di difesa. Occorre partire da questo dato inoppugnabile e costante nella dottrina.

– L’Onu non può intervenire perché la Russia è nel Consiglio di Sicurezza ed ha potere di veto. Di fatto però è intervenuta sul piano morale perché solo 5 nazioni hanno votato la mozione a favore della Russia. La realtà è che occorre ripensare questo consesso internazionale frutto degli equilibri usciti dalla seconda guerra mondiale.

– E’ intervenuto invece il Tribunale Penale Internazionale che ha aperto un fascicolo. Occorrerà il tempo che occorrerà ma alla fine Putin sarà dichiarato criminale di guerra.

– Anche alla luce di queste premesse occorreva essere chiari e condannare chi aggredisce immoralmente sporcandosi le mani di sangue. Nessuna mediazione può prescindere dalla verità, al contrario il rispetto della verità dà l’autorità morale per essere protagonisti dell’accordo al momento giusto.

– La Chiesa ortodossa Russa che non esita a giustificare una autocrazia immorale che compie a cuor leggeri crimini di guerra gravissimi in nome di un ideale ortodossia pan slavo è fuori della storia e non ha alcuna prospettiva.

– Vero invece che le simpatie moderniste ed il silenzio di fronte alle degenerazioni globali generate “da potentissimi e ben noti ristretti gruppi finanziari in competizione tra loro per il dominio del mondo” rende poco credibile qualunque iniziativa di questo pontificato

– Da ultimo osservo che il dialogo ecumenico si è fermato proprio su questo punto. Si rilegga la dichiarazione congiunta sottoscritta all’Avana e si consideri quanto nei fatti la Chiesa di Roma si sia discostata dagli impegni colà assunti. La battuta che oggi gira a Roma è che per entrare in Vaticano occorre ” il Gay pass” e non dico altro. Vero invece che occorre lavorare alacremente perché il primato petrino sia definito completamente sul piano teologico e quindi formalizzato e cristallizzato nella norma ordinamentale in modo esaustivo.

Concludo osservando che i fatti sembrerebbero darmi ragione. Putin sta imboccando la strada della sconfitta il cui punto di arrivo è un rivolgimento sociale profondo e la nascita di una nuova Russia democratica ma libera dalla tabe di un liberalismo macchiato dello spietato assolutismo globale che calpesta persone e nazioni. Che Dio lo voglia !

***

Ed ecco la risposta di padre Cavalcoli:

Carissimo,

io non sarei così assoluto nel condannare qualsiasi guerra di aggressione, ma porrei solo alcune condizioni per tale condanna, mentre ritengo che in alcuni casi sia lecita ed anzi doverosa.



Ritengo illecite quelle guerre che uno Stato muove o suscita contro un altro Stato per sete di potere e di dominio economico o politico, per esempio la massoneria o il sionismo, per affermare con la violenza una dottrina atea, per esempio il comunismo, o una religione anticristiana, per esempio l’Islam, o un ideale razionalista di libertà ed uguaglianza, per esempio le campagne napoleoniche o per espandere una nazione, come è stato il caso di Hitler.



Ma ritengo che, come narra la Bibbia, non sbagliò il popolo ebraico, popolo di Dio, a conquistare con la forza la terra promessa scacciando i popoli pagani, corrotti e idolatri che la abitavano. Ritengo che le guerre di conquista con le quali Roma ha costruito un impero diffondendo la civiltà, la convivenza dei popoli e delle religioni, nonchè il diritto e la giustizia, dominando e sconfiggendo popoli barbarici, bellicosi, corrotti e disumani, siano state giuste ed anzi benefiche per l’umanità, tanto che ancor oggi il mondo e la Chiesa stessa traggono beneficio dal diritto romano, sorgente di giustizia e di pace. Ritengo che certi interventi armati degli USA o della NATO in paesi oppressi ed insanguinati da feroci dittature integraliste islamiche, siano serviti a impedire o a frenare stragi e genocidi, a diffondere la democrazia, il diritto, la libertà religiosa e lo stesso benessere economico.

Per quanto riguarda la presente guerra, credo che la cosa da fare sia quella anzitutto di respingere decisamente la ridicola ed interessata visione, propria, per esempio, di Avvenire e di Macron, del cattivo Putin, un pazzo e despota sanguinario, che tormenta la buona e povera Ucraina, un orco che prova gusto nel prendersela con i bambini.



Occorre. invece, condurre un esame attento e documentato del conflitto, sulla base di informazioni attendibili ed imparziali per giungere, come farebbe un giudice in tribunale, ad un giudizio ponderato, obbiettivo e spassionato, onde chiarire torti e ragioni di entrambe le parti, e poter assegnare unicuique suum, giacchè opus iustitiae est pax.

Due figure religiose di alto prestigio, alle quali oggi guardano il mondo e soprattutto gli uomini amanti della pace. sono il Papa e il Patriarca di Mosca, purtroppo entrambi non all’altezza della situazione e del loro gravissimo compito di pastori del gregge e di fautori dell pax Christi. L’una rimprovera i torti dell’altra senza riconoscere i propri. Così nessuna delle due rende autorevole il suo richiamo alla pace, ma si mostra incapace di quella umiltà, che sola sa vincere quell’orgoglio, che è la satanica molla fondamentale di tutti gli orrori delle guerre.



Con tutto ciò è chiaro che noi cattolici continuiamo a vedere, nonostante tutto, in Papa Francesco, Vicario di Cristo, colui che ci rappresenta il Principe della Pace. Pax Christi veniat!



Sempre con viva cordialità ed amicizia.



P. Giovanni

§§§

E posto che siamo in argomento, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo video, che mi è stato inviato questa mattina.

Se non funzionasse, lo trovate a questo collegamento.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cavalcali, guerra, putin, ucraina



Categoria: Generale