Il Matto, e la Perla Color della Notte.

LA PERLA COLOR DELLA NOTTE

«Una Perla per me così pregiata

Che mi tufferei all’istante

Benché sappia che prenderla

Mi costerebbe giusto una vita».

Emily Dickinson

«Il Regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra».

Questo brano del Vangelo ha un sapore fiabesco davvero affascinante! Forse potrebbe trarsene un bel film assai edificante che illustri l’agire (l’agire, non il parlare-cianciare) del mercante che “va in cerca” finché non trova “una perla di grande valore”, davanti alla quale stima i suoi averi come un NULLA, tanto è vero che li vende per comprare quellaperla speciale che per lui è TUTTO.

Brevemente, poniamo l’accento sulla povertà necessaria all’acquisto della perla speciale che è unica: solo essa è “di grande valore” ed il suo acquisto esige il diventare poveri di TUTTO, cioè di rimanere, come si vedrà più avanti, con (il) NULLA.

Ma ora, quel che risulta (non troppo) sorprendente è un più che assonante componimento di Chuang Tzu (Maestro Tzu), mistico cinese del III-IV sec. a.C., che qui si propone nella preziosa versione del monaco trappista Thomas Merton:

«L’Imperatore giallo si spinse

a nord del Fiume rosso

fino alla montagna Kwan Lun.

Si guardò intorno

oltre il confine del mondo.

Ritornando a casa

perse la sua perla color della notte.

Inviò la Scienza a cercare la sua perla,

ma non trovò nulla.

Inviò l’Analisi a cercare la sua perla,

ma non trovò nulla.

Inviò la Logica a cercare la sua perla,

ma non trovò nulla.

Allora chiese al Nulla,

e il Nulla l’aveva con sé!

L’Imperatore giallo disse:

“È davvero strano: il Nulla,

che non è stato inviato,

che non ha faticato per trovarla,

aveva con sé la perla color della notte!”».

Nota: l’Imperatore giallo è Huang-Ti (2697-2598 a.C.), detto anche “Sovrano del Centro”.

Osserviamo che mentre il mercante va in cerca della perla preziosa perché ancora non ce l’ha (o forse non sa di averla?), l’Imperatore giallo, anch’egli viaggiatore, ha già la perla “color della notte” e però la perde.

Intrigante, inoltre, quel “si guardò intorno oltre il confine del mondo”. Tuttavia, in entrambi i casi sempre della perla più preziosa si tratta.

Osserviamo ancora come TUTTI gli averi del mercante, oltre a quelli materiali e pecuniari (forse di secondaria importanza), possano essere identificati con la Scienza, l’Analisi e la Logica utilizzate inutilmente dall’Imperatore giallo, alle quali si possono aggiungere la Ragione e la Teologia, più che prolifiche nel parlare e scrivere della perla, ma, proprio per questo, del tutto inadatte a trovarla, si può dire per incompatibilità: anche la sola parola “perla” non è la perla. La parola è oggettivante, indicante, definente, separante l’oggetto dal soggetto. La parola parla “di” questo e quello, e proprio quel “di” separa il soggetto da questo e quello.

Infatti, che la perla dell’Imperatore giallo sia “color della notte” la dice lunga: essa è invisibile e quindi inafferrabile da qualsisasi tentativo del pensiero umano, appunto scientifico, analitico, logico, razionale e teologico che non voglia rinunciare TOTALMENTE a sé avendo constatato i propri limiti, propedeutici, sì, ma pur sempre limiti invalicabili.

Il “color della notte” è sovrarazionale, sovralogico, sovraindividuale, intuitivo, estatico, quindi oltre l’io ordinario che ne disquisisce dal basso della Scienza, dell’Analisi, della Logica, della Ragione e della Teologia. Il “color della notte” è un colore mistico, sacro, trascendente: l’unico colore unificante.

La Perla si sottrae a qualsiasi tentativo del pensiero di accaparrarsela. Non può la fioca fiammella del pensiero, scientifico, analitico, logico, razionale e teologico che sia, farsi intima al “color della notte” che è proprio del NULLA, cioè della Povertà che ha già con sé la Perla e, particolare interessantissimo in ordine al processo ascetico operativo, “non ha faticato per trovarla”.

C’è quindi un “nero” come la notte in cui brilla la Perla di Luce stillante la Rugiada, e come scrive appropriatamente Garcia Lorca:

«Bisogna aprirsi interamente di fronte alla notte nera, per riempirci di rugiada immortale!».

La medesima rugiada/ros di cui nel Salmo:

«sicut ros Hermon, qui descéndit in montem Sion»,

e di cui in Isaia:

«Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre»,

e si potrebbe continuare.

Il poeta dice “aprirsi INTERAMENTE”, quindi LASCIARE LA PRESA, secondo l’espressione zen: OMOI NO O TEBANASHI: APRIRE LA MANO DEL PENSIERO (pura coincidenza casuale?).

Si tratta di un’“oscurità” di cui anche nel Cantico dei Cantici:

«Sono scura ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Chedar, come i padiglioni di Salomone».

E infatti “scura ma bella” è la “perla color della notte”!

Di una bellezza “notturna”, ancora una volta inafferrabile dal pensiero e dalle parole, dunque anche dal dogma, tutte dita che indicano la luna.

C’è una notte di cui la liturgia carmelitana, sulle orme di san Giovanni della Croce, canta:

«O notte bella più dell’alba, o notte, all’Amato tu mi hai guidato!»

Sì: c’è una Notte in cui è nascosta la Luce che mai il pensiero (l’inutile “sforzo” di cui sopra!) può far sua, ed anzi allontana proprio pensandone, dicendone e scrivendone. Sorte cui non sfugge anche il presente componimento, quantunque in esso frema un incontenibile autonegazionismo slanciato verso la Perla dell’Assoluto.

