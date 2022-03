La Pandemia ha creado deshumanización y mentira. Las usan para narrar la guerra

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, las dos crisis sucesivas -la psico pandemia y la muy real, por desgracia, guerra en Ucrania- han puesto de manifiesto ciertos elementos de nuestra vida social que han necesitado momentos de crisis para manifestarse.

Citamos algunos ejemplos de un artículo Silvana De Mari Community (pero habría muchos otros, y los hemos publicado en varios Bestiarios…)

Estos son algunos de los comentarios sobre quienes rechazan la inoculación de los sueros génicos en fase experimental, con efectos secundarios graves y también mortales. El odio nace de la hipótesis errónea, pero difundida por las principales autoridades políticas italianas, también por las pequeñas y medianas, de la casi totalidad de periodistas y por la totalidad de los virólogos del régimen antes de retractarse, de que sólo con la inoculación de toda la población se podrá salir de una situación de emergencia creada clamorosamente por arte de magia. Me gustaría llamar la atención sobre el nivel de cólera y odio que suscita el miedo a ser contagiado o, en todo caso, dañado por la “irresponsabilidad” de otros.

Campos de exterminio para los que no se vacunan.

Giuseppe Gigantino. Cardiólogo

Me divertiría verlos morir como moscas.

Andrea Scansi. Periodista

Si fuese por mí construiría también dos cámaras de gas.

Marianna Rubino. Médico

Los perros pueden entrar siempre. Sólo ustedes, como es justo, quedarán afuera.

Sebastiano Messina. Periodista

Vagones separados para los no vacunados.

Mauro Felicori. Asessor. El único con una propuesta que, una vez aceptada la teoría falsa que las personas no vacunadas son un peligro, les permite viajar.

Excluimos de la vida civil a los que no se vacunan.

Stefano Feltri. Periodista

Los “No Vax” fuera de los lugares públicos

Eugenio Giani. Presidente de la región Toscana

Podría ser útil que los que deciden no vacunarse que deambulen con un cartel colgado del

cuello.

Angelo Giovannini. Alcalde de Bomporto

Estamos esperando que los “No Vax” se extingan solos.

Paolo Guzzanti. Periodista

Serán puestos bajo arresto domiciliario, encerrados en sus casas, como ratas.

Roberto Burioni. Virólogo

No los llamen “No Vax”, llámenlos con el nombre que les corresponde: delincuentes.

Alessia Morani. Diputada del Partido Demócrata

Me gustaría un virus que te comiera los órganos en diez minutos y te redujera a una pulpa verdosa en un vaso para ver cuántos inflexibles del “No Vax” quedan en el mundo.

Selvaggia Lucarelli. Periodista

· Pido formalmente al gobierno que sancione leyes especiales contra los “No Vax”, como las que se sancionaron en su momento para abatir a las Brigadas Rojas.

Roberto Dipiazza, alcalde de Trieste.

Este tipo de comentarios, esta animosidad, esta violencia verbal no habría sido concebible en un pasado no tan lejano; y los que la hubieran practicado habrían sido -con razón- reprendidos y criticados. No es de esperar que, a la luz de lo que está surgiendo ahora, con los documentos “secretados” por Pfizer sobre las muertes y los efectos adversos del suero génico experimental, y sobre todo lo demás (efectos sobre el ADN, sobre la inmunidad natural, etc.), incluida la ineficacia en la defensa contra la infección y el contagio, algunas de estas personas se den cuenta de que quienes han elegido en forma diferente a ellos, no infringiendo una ley, sino siguiendo la Constitución, no deben esperar que se disculpen.

No, al contrario; simplemente han trasladado su carga de odio y de violencia verbal sobre aquellos que, al mismo tiempo que condenan la invasión de Ucrania, tratan de entender las razones de la crisis, y las responsabilidades de todos los actores; los más evidentes, y los menos evidentes, las manitas ocultas que han trabajado en los últimos años para llevarnos al punto crítico. No: o marchas compactamente gritando armas a Ucrania o eres amigo y fan de Putin. Hace unos días apareció un comentario a un análisis de Agostino Nobile sobre el contexto de la crisis, realizado por Carlo Amedeo Giovanardi, una vieja hoja de la política. Citamos sólo este extracto: “Y todavía hoy en Italia hay quienes alaban a Tito, niegan las fosas comunes, y le la razón a Putin: son principalmente los conspiradores “no vax” y de refundación comunista. Pero esto no tiene nada que ver con la vacuna, ni con los desquiciados análisis de otras intervenciones militares de posguerra que cita Nobili.

Aquí, desgraciadamente, estamos al nivel de los que niegan el holocausto del pueblo judío y, si tienen que admitirlo con los dientes apretados, explican que ‘se lo merecían’”.

Giovanardi no es el único. Es inútil explicar que los negacionistas del Holocausto están bien representados en la pobre Ucrania, con una buena docena de siglas, algunas de ellas abiertamente neonazis. Hace unos días, un amigo me dijo: “¿Pero por qué los que no se vacunan son los más perplejos ante la invasión a Ucrania?”.

La respuesta es sencilla: porque después de dos años de mentiras descaradas (“Los que no se vacunen morirán”, “La vacuna es un acto de amor” et similia), de verdades “científicas” propagadas durante las 24 horas en la televisión y en los diarios por supuestos especialistas más o menos coludidos con los fabricantes del suero, y desmentidas sin rubor tres días después con alguna nueva “verdad” científica, quienes han desarrollado una actitud de reserva ante las verdades untadas por la maquinaria propagandística del Covid también la ejercen con respecto a esta nueva crisis, y se resisten a tragarse el cuento de hadas de los buenos y los malos. Esto no significa justificar nada, y mucho menos la guerra, que es un ejercicio horrible de política.

Y ver cómo esta nueva crisis es aprovechada por quienes quieren llevar adelante un proceso de restricción constante de la libertad. En ningún país -en ninguno, ni siquiera en los más dictatoriales- se ha privado a quien no quiere someterse a un experimento farmacológico ciertamente arriesgado, y muy probablemente inútil, del trabajo, del uso del transporte público, de la posibilidad de entrar en los negocios o de llevar una vida social. Lo ha hecho este ejecutivo de malhechores, dirigido por un Emisario de Otros Poderes, y al que ningún ciudadano ha votado. Exaltado por los medios de comunicación reducidos a puro instrumento de propaganda, está llevando felizmente al país al desastre, demostrando que su supuesta competencia es insignificante. Por otro lado… lean a continuación:

“En ningún país del mundo existe el estado de emergencia. Ni siquiera en los Estados colindantes con Ucrania. Sólo en Italia. Y prolongado hasta el 31 de diciembre. Con el apoyo de todo el Parlamento y de quien debería ser el garante de la Constitución y de la democracia en este país. El odio se extiende por todas partes y llueven las amenazas sobre los que disienten. Y ahora, si tuviera que conseguir la paz, ¿cómo se puede justificar un estado de excepción hasta el 31 de diciembre? ¿Cómo pueden justificarlo el Parlamento y el hombre que se supone que garantiza la Constitución y la democracia? Somos el único país del mundo en el que los cincuentones y sesentones que no están ‘vacunados’ no tienen sueldo. Y nadie dice nada. Y nadie hace nada. Nos estamos precipitando hacia una dictadura abierta, basada en la mentira y el odio. Con la complicidad de todos (Massimo Viglione).

¿Exageramos? A continuación, encontrarán algunos extractos de una pequeña antología recogida con paciencia por Korazym.org.

«Mantengamos la tensión… pero eso es una locura» (Fabio Dragoni @fdragoni – Twitter, 27 de febrero de 2022).

«Bij mijn weten de eerste keer dat regeringen intentioneel een gewapend conflict globaliseren, en doelbewust hysterie onder hun bevolkingen verspreiden. Het gaat dus duidelijk niet over Oekraïne [En cuanto sé, es la primera vez que los gobiernos han globalizado intencionalmente el conflicto armado, difundiendo deliberadamente la histeria entre sus pueblos. Claramente, no se trata de Ucrania]» (Fernand Keuleneer @FKeuleneer – Twitter, 27 de febrero de 2022).

De un estado de locura por la ‘sanitaria’, hemos pasado sin interrupción a una crisis histérica de ‘guerra’.

Al igual que la primera no tiene nada que ver con la salud, la segunda no tiene nada que ver con la guerra y la paz.

Sigue siendo una cuestión ideológica, que no está en condiciones de ver la realidad y no permite razonar.

No nos permite ver que estamos comandados por niños omnipotentes con el botón atómico en sus manos.

No se trata de quién tiene razón y quién no, sino de la locura que se combate con la histeria”.

Es difícil no estar de acuerdo con lo que ha dicho Mario Adinolfi, presidente nacional de Popolo della Famiglia (PdF): ‘Primero con el Consejo de Ministros de ayer y el discurso de hoy en el Senado de Mario Draghi, y luego con la resolución votada por el Parlamento Europeo, Italia y la Unión Europea han declarado esencialmente la guerra a Rusia, desplegando sanciones, hombres y medios. Esta opción belicosa es insensata e inconstitucional: ‘Italia repudia la guerra como medio de resolución de controversias internacionales’, dice el artículo 11 de nuestra Carta Magna. Una vez más se viola la Constitución, provocando un aumento del nivel de violencia y haciendo que el camino de la paz sea cada vez menos viable. Entonces el que está loco es Putin… Yo ya no estoy aquí, los locos son ustedes. Protejamos a los civiles ucranianos de los locos que los mandan a enfrentarse a los tanques rusos, armándolos con cócteles molotov y fusiles, no más masacres, paremos la matanza inútil. Como Pueblo de la Familia citamos la famosa frase de Benedicto XV no por casualidad”.

Y más de la antología de Korazym.org:

«Los países que mandan armas a Ucrania no cooperan para el bien y la paz. Por un lado, los políticos hablan de paz, y por otro lado presionan a los gobiernos para que manden armas, es un espectáculo triste de hipocresía sin igual. Como dice la Biblia: “Hablan de paz, pero en su corazón tienen la guerra» (Don Salvatore Lazzara).

«If NATO supplies more weapons and air defenses to Ukraine, does it not mean that all NATO-members are now at war with Russia? Is that what we want? [Si la OTAN suministra más armas y defensas aéreas a Ucrania, ¿no significa que todos los miembros de la OTAN están ahora en guerra con Rusia? ¿Es eso lo que queremos?]» (Fernand Keuleneer).

«Gedurende de ganse Koude Oorlog was het topprioriteit om een rechtstreekse militaire confrontatie met de tegenstander te vermijden owv het risico op een kernoorlog. Terecht. Daar wordt nu op een onvoorstelbaar lichtzinnige wijze nonchalant over gedaan en overheen gestapt [A lo largo de la Guerra Fría, fue una prioridad absoluta evitar la confrontación militar directa con el adversario debido al riesgo de guerra nuclear. Legítimamente. Ahora esto se afronta con indiferencia y se anula en forma inimaginablemente temeraria.» (Fernand Keuleneer).

«El italiano promedio no ha dejado de ser un orgulloso odiador de los no-vax y ya ha encon El italiano medio no ha dejado de ser un orgulloso odiador de los no-vax y ya ha encontrado su próximo enemigo, servido en bandeja de plata por los medios de comunicación: el ruso trado su próximo enemigo, servido en bandeja de plata por los medios de comunicación: el ruso» (Cit.).

Esa visión general sólo puede causar desesperación, casi tanto como ver a personas amordazadas caminando solas por las calles incluso ahora. Víctimas de un miedo sin límites, inculcado a sabiendas por algunos (me vienen inmediatamente a la mente Ricciardi, Speranza, la Banda del Suero), mantenido vivo por intereses (será triste para los hospitales renunciar al dinero especial del Covid) y por órdenes estables de periódicos y televisoras. Desgraciadamente, son los principales protagonistas -y responsables- en forma activa y por omisión de la histeria por la pandemia primero, y por la guerra ahora. El país se reveló como lo que era, y no ha sido un descubrimiento feliz.

Y la información única, experimentada y puesta a punto con la psico-pandemia, se utiliza ahora para la guerra. Donde, en lugar de intentar ejercer -como la Unión Europea, con otros- una fuerte acción diplomática para detener los disparos, enviamos armas… Pero lean lo que escribe Travaglio en Il Fatto Quotidiano:

… Siempre habíamos pensado ingenuamente que los corresponsales estaban para contarnos lo que se hacía y decía en los países y gobiernos extranjeros.

… Volodymyr Zelensky: “usar el terror atómico bombardeando durante horas los reactores nucleares de la central de Zaporizzja

… ahora en llamas: podría ser 10 veces peor que Chernobyl, el fin de Europa”

… Rai desde Moscú, Marc Innaro: “Aquí desde Moscú repiten que el nivel de radioactividad está en lo normal

… El Ministerio de Defensa desmiente a Zelensky y afirma que desde hace cinco días la central está bajo el control de las tropas especiales

… un grupo de saboteadores ucranianos atacó el centro de adiestramiento al lado de la planta, pero ha sido repelido”

… Il Foglio, Claudio Cerasa: “Vuestro Innaro tiende a minimizar en forma grave

… La embajada americana en Ucrania lo ha definido como un crimen de guerra

… la OTAN ha usado palabras muy, muy duras sobre el ataque

… fake news, mentiras, falsedades; y todo Occidente en su conjunto intenta desenmascararlas”

… la versión rusa ni siquiera es citada porque es siempre falsa

… las de Ucrania y las de Occidente deben ser siempre tomadas sin comillas como dogmas

… los telespectadores se hacían a la idea que los rusos están intentando desencadenar el bis de Chernobyl

… en las puertas de la casa propia

… Pero después, lamentablemente, la subsecretaria estadounidense en Energía, Jill Hruby, declaró:

… “No hemos visto ninguna prueba de que Rusia haya atacado la planta”

… el Pentágono y la Agencia Internacional de Energía Atómica: “Ningún derrame de material radioactivo”

Mienten, mienten y siguen mintiendo; y desgraciadamente la gente que ve la televisión, y que no tiene la voluntad o los instrumentos para buscar fuentes alternativas es presa de estos diabólicos manipuladores. Cerramos este triste artículo con una reflexión de Valentina Villani, extraída de su perfil de Facebook: «Me gustaría que todo el mundo se detuviera, que todo el mundo se parara un momento a pensar, en lugar de hablar, sobre lo que está sucediendo. Leo opiniones en todas partes, solicitadas o no, pero en ambos casos siguen siendo reproducciones exclusivas de palabras estereotipadas, frases hechas sacadas un poco de aquí y un poco de allá. Desde hace mucho tiempo observo una falta total de sensibilidad, que se manifiesta en el curso normal de la vida cotidiana. La pandemia ha legitimado la forma más peligrosa de inhumanidad, y ahora el conflicto ucraniano ha dado al individuo la oportunidad de manifestar concretamente de cuánta crueldad es capaz. No me refiero a los distintos jefes de Estado. Personalmente, no divido el mundo en buenos y malos, sino en inteligentes y objetivos contra los ignorantes y facciosos» (Valentina Villano).

Publicado originalmente en italiano el 7 de marzo de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/03/07/la-pandemia-ha- creato-disumanita-e-menzogna- le-usano-per-narrare-la- guerra/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino