La Pandemia ha Creato Disumanità e Menzogna. Le Usano per Narrare la Guerra.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, le due crisi successive – la psico-Pandemia e la molto reale, purtroppo, guerra in Ucraina, hanno messo in evidenza alcuni elementi del nostro vivere sociale che hanno avuto bisogno di momenti di crisi per manifestarsi.

Citiamo da un articolo apparso su la Silvana De Mari Community alcuni esempi (ma ce sarebbero moltissimi altri, e li abbiamo pubblicati in vari Bestiari…)

Questi sono alcuni dei commenti su chi rifiuta l’inoculazione di sieri genici in fase sperimentale, con effetti collaterali gravi e anche mortali. L’odio nasce dalla ipotesi errata, ma diffusa dalle maggiori autorità politiche italiane, anche da quelle medie e piccole, dalla quasi totalità dei giornalisti, e dalla totalità dei virologi di regime prima di rimangiarsela, che solo con l’inoculazione alla intera popolazione si potrà uscire da una situazione di emergenza clamorosamente creata ad arte. Vorrei attirare l’attenzione sul livello di collera e di odio che dà la paura di poter essere contagiati, o comunque danneggiati dalla “irresponsabilità” altrui.

Campi di sterminio per chi non si vaccina.

Giuseppe Gigantino. Cardiologo

Mi divertirei a vederli morire come mosche.

Andrea Scansi. Giornalista

Se fosse per me costruirei anche due camere a gas.

Marianna Rubino. Medico

I cani possono sempre entrare. Solo voi, come è giusto, resterete fuori.

Sebastiano Messina. Giornalista

Vagoni separati per i non vaccinati.

Mauro Felicori. Assessore. L’unico con una proposta che, una volta accettata la teoria falsa che le persone non vaccinate siano un pericolo, permette loro di viaggiare.

Escludiamo chi non si vaccina dalla vita civile.

Stefano Feltri. Giornalista

I No Vax fuori dai luoghi pubblici

Eugenio Giani. Presidente Regione Toscana

Potrebbe essere utile che quelli che scelgono di non vaccinarsi andassero in giro

con un cartello al collo.

Angelo Giovannini. Sindaco di Bomporto

Stiamo aspettando che i No Vax si estinguano da soli.

Paolo Guzzanti. Giornalista

Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa, come i sorci.

Roberto Burioni. Virologo

Non chiamateli No Vax, chiamateli col loro nome: delinquenti.

Alessia Morani. Deputata PD

Vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per vedere quanti inflessibili No Vax restano al mondo.

Selvaggia Lucarelli. Giornalista

13) Chiedo formalmente al governo di fare leggi speciali contro i no vax come quelle che vennero fatte a suo tempo per abbattere le Brigate Rosse”.

Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste.

***

Questo genere di commenti, questo livore, questa violenza verbale in anni passati, neanche tanto lontani non sarebbe stata pensabile; e chi l’avesse praticata sarebbe stato – giustamente – ripreso e criticato. Non c’è da sperare che alla luce di quello che sta emergendo adesso, con i documenti “secretati” dalla Pfizer su morti e effetti avversi del siero genico sperimentale, e su tutto il resto (effetti sul DNA, sull’immunità naturale ecc.), compresa l’inefficacia nella difesa dall’infezione e dal contagio qualcuna di queste persone si renda conto che chi ha scelto in maniera diversa dalla loro, non infrangendo una legge, ma seguendo la Costituzione, non c’è da sperare che chiedano scusa. No, anzi; hanno semplicemente trasferito il loro carico di odio e di violenza verbale su quanti pur condannando l’invasione dell’Ucraina cercano di capire le ragioni della crisi, e le responsabilità di tutti gli attori; quelli più evidenti, e quelli meno palesi, le manine nascoste che hanno lavorato in questi ultimi anni per portarci al punto critico. No: o marci compatto gridando armi all’Ucraina oppure sei un amico e fan di Putin. Qualche giorno fa è apparso un commento a un’analisi di Agostino Nobile sul quadro della crisi, fatto da Carlo Amedeo Giovanardi, vecchia lama della politica. Ne citiamo solo questo brano: “E ancora oggi in Italia c’e’ chi inneggia a Tito, nega le foibe , e da’ ragione a Putin : sono prevalentemente i complottisti no vax e rifondazione comunista.

Ma qui non c’ entra nulla il vaccino e neppure le sgangherate analisi su altri interventi militari del dopoguerra che Nobili cita.

Qui purtroppo siamo al livello di chi nega l’olocausto del popolo ebraico e, se lo deve ammettere a denti stretti, comunque spiega che se la sono cercata”.

Giovanardi non è il solo. Inutile spiegare che i negatori della Shoah sono ben rappresentati nella povera Ucraina, con una buona dozzina di sigle, alcune delle quali dichiaratamente neonaziste . Qualche giorno fa un’amica diceva: ma perché sono i no vax quelli più perplessi sull’invasione ucraina?

La risposta è semplice: perché in due anni di menzogne spudorate (“Chi non si vaccina muore”, “Il vaccino è un atto d’amore” et similia) di verità “scientifiche” propagandate H24 in Tv e sui giornali da supposti specialisti più meno collusi con i produttori di siero, e smentite senza un rossore tre giorni più tardi con qualche nuova “verità” scientifica, chi ha maturato un atteggiamento di riserva verso le verità spalmate dalla macchina di propaganda sul Covid lo esercita anche nei confronti di questa nuova crisi. Ed è riluttante a bere la favola dei buoni e dei cattivi. Il che non vuole dire giustificare niente, e tanto meno la guerra, orrendo esercizio della politica; ma significa cercare di capire.

E di vedere come di questa nuova crisi ci sia chi approfitta per portare avanti da noi un processo di limitazione costante delle libertà. In nessun Paese – nessuno, neanche in quelli più dittatoriali – si è privato chi non vuole sottoporsi a un esperimento farmacologico certamente rischioso, e molto probabilmente inutile, del lavoro, dell’uso dei mezzi pubblici, della possibilità di entrare nei negozi o di condurre una vita sociale. Lo ha fatto questo esecutivo di malfattori, condotto da un Emissario di Poteri Altri, e che nessun cittadino ha mai votato. Esaltato da mass media ridotti a puro strumento di propaganda, sta felicemente portando il Paese al disastro, dimostrando che la sua presunta competenza è insignificante. In compenso…leggete qui sotto:

“In nessun Paese del mondo vi è lo stato di emergenza. Neanche negli Stati confinanti con l’Ucraina. Solo in Italia. E prolungato fino al 31 dicembre. Con l’appoggio di tutto il Parlamento e di colui che dovrebbe essere il garante della Costituzione e della democrazia in questo Paese. Ovunque si sparge l’odio e piovono le minacce per chi dissente. E ora, se si dovesse arrivare ala pace, come si giustifica uno stato di emergenza fino al 31 dicembre? Come può giustificarlo il Parlamento e l’uomo che dovrebbe garantire Costituzione e democrazia? Siamo l’unico Paese al mondo dove cinquantenni e sessantenni non sierizzati sono senza stipendio. E nessuno dice nulla. E nessuno fa nulla. Stiamo precipitando nella dittatura conclamata, fondata sulla menzogna e sull’odio. Con la complicità di tutti”. (Massimo Viglione).

Esageriamo? Qui sotto trovate alcuni brani di una piccola antologia raccolta con pazienza da Korazym.org.

«Alimentiamo la tensione mi raccomando… ma robe da matti» (Fabio Dragoni @fdragoni – Twitter, 27 febbraio 2022).

«Bij mijn weten de eerste keer dat regeringen intentioneel een gewapend conflict globaliseren, en doelbewust hysterie onder hun bevolkingen verspreiden. Het gaat dus duidelijk niet over Oekraïne [Per quanto ne so, è la prima volta che i governi hanno intenzionalmente globalizzato il conflitto armato, diffondendo deliberatamente l’isteria tra i loro popoli. Quindi chiaramente non si tratta dell’Ucraina]» (Fernand Keuleneer @FKeuleneer – Twitter, 27 febbraio 2022).

Dallo stato di follia “sanitaria” siamo entrati senza interruzione di soluzione in una crisi isterica “bellica”. Come la prima non aveva niente a che fare con la salute, la seconda non ha niente a che fare con guerra e pace. Si tratta sempre di una questione ideologica, che non è in grado di vedere la realtà e non permette di ragionare. Non permette di vedere che siamo comandati da bambini onnipotenti con il bottone dell’atomica in mano. Non si tratta di chi ha ragione e chi ha torto, ma di follia che si combatte con isteria”. È difficile non essere d’accordo con quanto ha affermato Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF): “Prima con il Consiglio dei ministri di ieri e con il discorso in Senato di oggi di Mario Draghi, poi con la risoluzione votata dall’Europarlamento, Italia ed Unione Europea hanno sostanzialmente dichiarato guerra alla Russia schierandosi con sanzioni, uomini e mezzi. Questa scelta bellicista è folle e incostituzionale: ‘L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali’, recita la nostra Carta all’articolo 11. Ancora una volta la Costituzione viene lesa causando un innalzamento del livello di violenza e rendendo sempre meno praticabile la via della pace. Poi è Putin ad essere pazzo… io non ci sto più, i pazzi siete voi. Proteggiamo i civili ucraini dai folli che li stanno mandando a fronteggiare i tank russi armandoli con molotov e fucili, basta massacri, fermate l’inutile strage. Citiamo come Popolo della Famiglia la celebre frase di Benedetto XV non a caso”. E ancora dall’antologia di Korazym.org:

«I paesi che mandano armi in Ukraine non concorrono al bene e alla pace. I politici da un lato parlano di pace, e dall’altro spingono i governi a spedire armi, è un triste spettacolo di ipocrisia senza pari. Come dice la Bibbia: “Parlano di pace ma nel cuore hanno la guerra» (Don Salvatore Lazzara).

«If NATO supplies more weapons and air defenses to Ukraine, does it not mean that all NATO-members are now at war with Russia? Is that what we want? [Se la NATO fornisce più armi e difese aeree all’Ucraina, non significa che tutti i membri della NATO sono ora in guerra con la Russia? é questo ciò che vogliamo?]» (Fernand Keuleneer).

«Gedurende de ganse Koude Oorlog was het topprioriteit om een rechtstreekse militaire confrontatie met de tegenstander te vermijden owv het risico op een kernoorlog. Terecht. Daar wordt nu op een onvoorstelbaar lichtzinnige wijze nonchalant over gedaan en overheen gestapt [Durante l’intera Guerra Fredda, era una priorità assoluta evitare il confronto militare diretto con l’avversario a causa del rischio di una guerra nucleare. Legittimamente. Questo ora viene affrontato con nonchalance e scavalcato in un modo inimmaginabilmente sconsiderato» (Fernand Keuleneer).

«L’italiano medio non ha smesso di essere fiero odiatore dei no-vax che ha già trovato il suo prossimo nemico, servito su un piatto d’argento dai media: il russo» (Cit.). Un panorama del genere non può che destare sconforto; quasi quanto vedere girare per strada, da sole, ancora adesso, persone con la museruola. Vittime di una paura senza limiti, inculcata scientemente da alcuni (Ricciardi, Speranza, la Banda del Siero vengono subito alla mente) mantenuta viva per interesse (sarà triste per gli ospedali rinunziare ai soldi speciali del Covid) e per ordini di scuderia da giornali e televisioni. Che purtroppo sono i maggiori protagonisti – e responsabili – in maniera attiva e in omissioni dell’isteria sulla pandemia prima, e sulla guerra adesso. Il Paese si è rivelato per quello che era, e non è stata una scoperta felice.

E l’informazione unica, sperimentata e messa a punto con la psico-Pandemia, viene usata adesso per la guerra. Dove, invece di cercare di esercitare – come Unione Europea, con altri, – una forte azione diplomatica per fermare gli spari, mandiamo armi… Ma leggete quello che scrive Travaglio su Il Fatto Quotidiano:

… Avevamo sempre pensato ingenuamente, che i corrispondenti servissero a raccontarci cosa si fa e si dice nei Paesi e nei governi esteri … Volodymyr Zelensky: “usare il terrore atomico bombardando per ore i reattori nucleari della centrale Zaporizzja … ora in fiamme: poteva essere 10 volte peggio di Chernobyl, la fine dell’Europa” … Rai da Mosca, Marc Innaro: “Qui da Mosca ripetono che il livello di radioattività è nella norma … Il ministero della Difesa smentisce Zelensky e afferma che da cinque giorni la centrale è sotto il controllo delle truppe speciali … un gruppo di sabotatori ucraini ha attaccato il centro di addestramento a fianco della centrale, ma è stato respinto” … Il Foglio, Claudio Cerasa: “Il vostro Innaro tende a minimizzare in maniera grave … L’ambasciata americana in Ucraina l’ha definito un crimine di guerra … la Nato ha usato parole molto molto molto pesanti sull’attacco … fake news, bugie, falsità; e tutto l’Occidente insieme cerca di smascherarle” … la versione russa non va neppure citata perché è sempre falsa … quelle dell’Ucraina e dell’Occidente vanno sempre sposate senza virgolette come dogmi … i telespettatori si facevano l’idea che i russi stiano tentando di scatenare il bis di Chernobyl … alle porte di casa propria … Poi purtroppo la sottosegretaria americana all’Energia Jill Hruby ha dichiarato: … “Non abbiamo visto alcuna prova che la Russia abbia attaccato la centrale” … il Pentagono e l’Aiea: “Nessuna fuoriuscita di materiale radioattivo” §§§ Mentono, mentono e continuano mentire; e purtroppo le persone che guardano la TV, e che non hanno la voglia o gli strumenti per cercare fonti alternative sono preda di questi diabolici manipolatori. Chiudiamo questo triste articolo con una riflessione di Valentina Villani, tratta dal suo profilo Facebook: «Vorrei che ognuno si fermasse. Che si fermasse un attimo a riflettere, più che a parlare, su quanto sta accadendo. Leggo ovunque opinioni, richieste e non, ma in entrambi i casi restano esclusive riproduzioni di parole stereotipate, frasi fatte prese un po’ qua e un po’ là. Osservo da molto tempo ormai una mancanza totale di sensibilità, che si manifesta nel normale svolgimento quotidiano. La pandemia ha sdoganato la forma più pericolosa di disumanità e ora il conflitto ucraino ha concesso all’individuo di manifestare concretamente di quanta crudeltà è capace. Non mi riferisco ai vari Capi di Stato. Personalmente non divido il mondo in buoni e cattivi, bensì in intelligenti ed obiettivi, versus ignoranti e faziosi» (Valentina Villano). §§§

