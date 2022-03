Per Causa Personale. Agostino Nobile Risponde a Carlo Giovanardi

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’articolo di Agostino Nobile ha creato reazioni di tipo diverso. Nobile risponde adesso con questo nuovo articolo. Buona lettura.

§§§

Prima di rispondere alle accuse dell’ex senatore Carlo Giovanardi, riporto alcuni aforismi che rendono abbastanza chiara la psicologia delle folle.

“La propaganda è in democrazia ciò che il randello è in uno stato totalitario” (Noam Chomsky). “Le masse non hanno mai avuto sete di verità. Chi può fornire loro illusioni diviene facilmente il loro comandante” (Gustave Le Bon). “La propaganda non inganna le persone; le aiuta semplicemente ad ingannare se stesse” (Erich Hoffer).

Chiunque abbia viaggiato con intelligenza sa che la Storia raccontata nelle scuole spesso discordano da un paese all’altro, a volte in maniera macroscopica. La propaganda mascherata di “cultura” può creare colossali senzi di colpa, rancori e potenziali assassini. Alla propaganda scolastica del secolo scorso si sono aggiunte la radio, i giornali e quella tv che ha dato il colpo di grazia al libero pensiero.

Finché esistevano i poli sinistra/destra il popolo aveva la possibilità di analizzare le due fonti d’informazione e farsi un’idea perlomeno approssimativa. Ma dopo la caduta del Muro di Berlino i paesi democratici hanno subito un lavaggio del cervello che non ha nulla da invidiare alle dittature. Basti pensare al numero di guerre “esportatrici di democrazia” e alle bombe sganciate dai paesi soprattutto anglosassoni, di cui gran parte delle popolazioni occidentali ha approvato. E cosa dire dei cattolici “intelligenti” che sostengono i partiti abortisti? Altro che “randello” menzionato da Chomsky. La propaganda è in grado di portare allegramente al suicidio intere società, come per l’appunto accade in occidente col covidismo e il siero genico che hanno annullato la Costituzione fin dal primo articolo.

L’amico Giovanardi, definito dal quotidiano La Stampa “cattolico agguerrito”, certamente non è un ingenuo, ma sembra che la propaganda sul siero genico e sul conflitto Russia/Ucraina abbia fatto centro. Non lo biasimo, poiché su questi due eventi il bombardamento mediatico è stato senza precedenti. Personalmente, per due anni mi sono difeso non guardando la tv, tranne per vedere qualche film la sera per rilassarmi. Ho continuato però a seguire alcuni blog gestiti da giornalisti come Tosatti, che come il sottoscritto considera la verità la radice imprescindibile dell’essere cristiano. Non tutti i blog scrivono onestamente e non è facile muoversi tra notizie vere, mezze vere, false e mezze false. Tuttavia, con molta pazienza e informazioni incrociate possiamo almeno avvicinarci ai fatti reali. Filmati, libri e articoli dei diretti interessati rappresantano la via maestra per individuare la verità. D’altro lato, la caduta verticale della vendita dei giornali dimostra che l’informazione ufficiale è diventata la fogna del giornalismo.

Leggendo i commenti di Giovanardi postati nel mio articolo https://www.marcotosatti.com/2022/03/04/agostino-nobile-limpero-mondialista-della-menzogna-e-in-azione/#comments, mi rendo conto che oltre alla disiformazione mainstream, sembra mancare di un metodo analitico più oggettivo. Come vedete nei commenti, l’amico Tosatti ha già dato alcune risposte che dovrebbero chiarire il tutto. Non so se sia stato sufficiente, ma il mio articolo è supportato da informazioni che fanno parte della storia: i missili sovietici a Cuba, i bombardamenti degli occidentali in Medio oriente, ecc. Per il conflitto in Ucraina a Giovanardi sarebbe stato sufficiente leggere su internet il Protocollo di Minsk. Disatteso dal governo ucraino, negli ultimi otto anni ha massacrato la popolazione russofona del Donbass. E questa, come ha dichiarato lo stesso Putin, è una delle ragioni per cui, dopo aver denunciato ripetutamente e inutilmente i crimini ai governi occidentali, ha deciso di utilizzare le armi. Tanto più che i media, che oggi fanno gli indignati, facevano orecchie da mercante.

Non si può, poi, parlare dell’Unione Sovietica per addossare le responsabilità a Putin. La sua politica non ha niente a che fare con quella sovietica. E non può permettersi una democrazia aperta quando i governi britannici e statunitensi gli stanno col fiato sul collo, cercando di lobotomizzare i giovani con montagne di film e disvalori che hanno già annichilito l’occidente. Con la stessa logica, comunque, Giovanardi dovrebbe giudicare la Germania nella prospettiva dei macellai nazisti. Tra l’altro, i governi teutonici controllano l’Europa economicamente e politicamente, tanto che l’UK se l’è filata. E sempre con lo stesso metro dovrebbe indignarsi per i bombardamenti occidentali nei Balcani dove hanno creato e supportato una enclave jihadista.

Se Giovanardi ha la bontà di dare un’occhiata sul numero delle guerre perpetrate dagli USA, lo invito a leggere il seguente sito: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States. Ma pochi o nessuno si è stracciato le vesti come stanno facendo per l’Ucraina. La propaganda, dunque, è senz’altro il più potente rimbecillitore.

Chiarisco per i malevoli che chi scrive non è mai stato comunista né fascista o, come vuole fare intendere Giovanardi, antigiudeo e antisionista. Tra i miei migliori amici americani ci sono un bel numero di ebrei. Così come tra i musulmani. Rispetto le persone oneste e con dignità di qualsiasi razza, religione, politica e tendenza sessuale.

Devo aggiungere altresì che amo il popolo americano. L’ho conosciuto durante i miei innumerevoli viaggi, dal nord al sud degli States, e posso dire che tra le tante nefandezze (come in tutti paesi) ho trovato gente che dell’onestà e della pietas ha fatto principio di vita. Secondo il rapporto del World Giving Index del 2013 il popolo statunitense è il paese più altruista del pianeta. Ha più propensione a donare i propri soldi e il proprio tempo con un coinvolgimento personale ai popoli più sfortunati.

Per quanto riguarda la boutade dell’ex senatore Giovanardi sugli “infami” novax, fa pensare che il lavaggio di cervello gli ha fatto dimenticare anche la sana Dottrina cattolica. Per un vero credente le cellule fetali nei vaccini dovrebbe essere considerata una mostruosità. Anche se la Pontificia Accademia della Vita bergogliana sulla quastione fa un doppio salto mortale carpiato: «i vaccini in questione sono coltivati derivano unicamente dai due feti abortiti originariamente negli Anni Sessanta del Novecento». Ovvero i bambini del secolo scorso non sono esseri umani ma degli anni Sessanta… Più avanti, leggiamo: «Quindi riteniamo che si possano applicare tutte le vaccinazioni clinicamente consigliate con coscienza sicura che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione all’aborto volontario». Se tra qualche anno cucineranno feti alla griglia potremmo mangiarli senza che “significhi una cooperazione all’aborto volontario”. Chiaro il concetto?

I cristiani, come sappiamo, dovrebbero essere prudenti (o astuti) come serpenti e puri (o semplici) come colombe (Matteo 10,16). Ma milioni di cattolici – più semplici che cattolici – hanno il cervello obnubilato dalla tv e dai media, controllati dai peggiori nemici della cultura cristiana.

Caro Giovanardi, lo sa che i mondialisti, covidisti e vaccinisti hanno programmando la moneta digitale per poi abolire la moneta corrente e la proprità privata? Se non ci crede, lo invito a leggere questo articolo documentato https://www.marcotosatti.com/2021/12/10/nobile-la-fine-della-proprieta-privata-e-altre-chicche-al-cianuro/. Sono proprio loro i peggiori nemici del Cristo. Gli stessi che promuovono omosessualismo, pornografia, pedofilia, vaccinismo e tutti i disvalori che stanno stritolando l’intero occidente.

Chi pensa di possedere la verità non dovrebbe temere confronti basati su fatti documentati e analisi oggettive. Per quale motivo, dunque, le democrazie occidentali oscurano una ventina di siti digitali russi, cartoni animati inclusi, reti tv come Russia Today e le notizie non allineate al mainstream?Perché usano la “ghigliottina” sociale, e non solo, per il Covid ed oggi per il conflitto russo-ucraino? Pensiamo agli artisti russi boicottati, a Dostoevskij eliminato dall’Università Bicocca fino alla Federazione internazionale felina che espellono tutti i gatti russi dalle competizioni. Pazzesco! Una vera e propria cancel culture. Cose mai successe in tutte le guerre causate dalle cosiddette democrazie. Gentile Giovanardi non le viene qualche dubbio?

Potrei aggiungere anche un altro aspetto che il cattolico non dovrebbe sottovalutare.

Putin lascia libertà tra gli omosessuali, ma si oppone all’insegnamento omosessualista nelle scuole e alla sua promozione mediatica. Difende la famiglia naturale e i valori cristiani. Cose, queste, che fa venire il mal di pancia e di testa ai mondialisti.

Perché Volodymyr Zelenskyy è stato scelto dall’élite che, dopo il suo colpo di Stato, nel maggio 2019 l’ha portato al governo? Il seguente video forse dà la risposta: https://www.youtube.com/watch?v=4kqnaXBoA8g Non ci interessano le sue tendenze sessuali (chi possiede un vero senso dello stato può essere omo, etero, bianco, nero, ecc.) ma Zelenskyy sembra uno senza scrupoli. Un personaggio con la dignità ai minimi termini e pronto a tutto pur di raggiungere potere e successo, per l’élite rappresenta il perfetto mister yes.

“La verità vi farà liberi” dovrebbe rappresentare la colonna portante dei cristiani e di chi possiede buon senso. Ma il gregge, a partire dalla Chiesa bergogliana, non distingue più nemmeno un lupo da un barboncino.

Agostino Nobile

§§§

