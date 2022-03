Agostino Nobile: L’Impero Mondialista della Menzogna è in Azione.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Agostino Nobile ci offre questa riflessione lucida e spassionata sulla crisi che stiamo vivendo, collocandola in un contesto più ampio della pura attualità. Buona lettura.

§§§

L’impero mondialista della menzogna L’impero mondialista della menzogna

Putin definisce l’occidente impero della menzogna. È vero o è un’accusa priva di fondamento?

In Italia, come nel resto dell’occidente, gli anni del covid/lockdown e vaccino/covid-pass non dovrebbero lasciare dubbi. Siamo sotto un regime che ha metodicamente disatteso in maniera brutale la Costituzione, a partire dal diritto al lavoro. Per il covid hanno messo in opera una martellante campagna menzognera e terroristica mai vista nella storia occidentale. Hanno punito, deriso, marginalizzato autorevoli scienziati e medici che dicevano quello che poi si è verificato, sia sulle cure esistenti per il covid che sui vaccini inefficaci e pericolosi.

Sul conflitto Russia – Ucraina/NATO, governo e media hanno messo in moto lo stesso metodo terroristico e menzognero attuato durante la pseudo pandemia covid. Ricordiamo brevemente i prodromi che hanno portato al conflitto tra NATO/Ucraina e Russia.

Dopo la caduta del Muro di Berlino la NATO promise di non allargare la sua influenza a est, nei paesi dell’ex Unione Sovietica. Ma dal 1999 al 2004, come membri effettivi sono entrate a farne parte l’Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria. Non solo. Nonostante Putin fosse favorevole all’alleanza della Russia con l’Europa, in alcuni paesi ex sovietici hanno installato missili puntati verso la Russia. La NATO, dunque, oltre a non aver rispettato la parola, ha intrapreso una posizione di sfida.

Siamo certi che una situazione simile alle frontiere degli USA sarebbe impensabile. Basti ricordare l’Unione Sovietica del 1962, intenzionata a posizionare a Cuba i suoi missili contro gli Stati Uniti. Come sappiamo, in un accordo segreto l’amministrazione J F Kennedy decise di rimuovere i missili Jupter dalla Turchia in cambio del ritiro dei missili nucleari che stavano raggiungendo la Cuba di Fidel Castro.

Non sappiamo se qualche accordo segreto potrebbe fermare il conflitto attuale, ma le menzogne diffuse dai governi e dai media occidentale sprofondano nel ridicolo più trito. Tra le tante fake news ricordiamo il videogioco spacciato come un attacco russo contro l’Ucraina, vedi: https://www.gamelegends.it/il-tg2-mostra-un-filmato-della-guerra-in-ucraina-ma-e-un-videogioco/.

A queste calunnie aggiungiamo il blocco dello Swift, la chiusura dello spazio aereo e la caccia alle streghe contro personalità dell’arte e del business russi.

Sembra che USA e NATO vogliano mettere con le spalle al muro la Russia spingendola ad azioni irreparabili. Dato che Putin ha minacciato non troppo velatamente l’utilizzo di armi atomiche, significa che i pazzi occidentali sarebbero felici di creare un inferno un Europa.

Quale potrebbe essere lo scopo della NATO che mirerebbe a una guerra senza ritorno?

Da oltre un secolo l’élite sogna la depopolazione del pianeta. In questi giorni mi sono ricordato del profeta del pacifismo e del sesso libero Bertrand Russel. In un passo del saggio L’impatto della scienza sulla società (1952), scrive: «tempi bui richiedono mezzi straordinari […] La popolazione mondiale sta aumentando di 58.000 unità al giorno. La guerra ha avuto un grande effetto su questo aumento, che ha proseguito con le due guerre mondiali». Ma la guerra «in relazione alla demografia è stata deludente […] forse la guerra batteriologica potrebbe rivelarsi più efficace. Se una peste si diffondesse in tutto il mondo, una volta in ogni generazione, i sopravvissuti potrebbero procreare liberamente senza causare eccesso di popolazione. […] questo stato di cose potrebbe essere sgradevole, ma che dire? Le persone con una mente superiore sono indifferenti alla sofferenza, soprattutto quella degli altri». Russell fu insignito da quattro onorificenze britanniche e vinse il Premio Nobel per la Letteratura nel 1950.

Non è un caso se da qualche anno i virus sono fabbricati in laboratorio e gestiti da agenti statunitensi. La guerra batteriologica auspicata dal filosofo “pacifista” Russell oggi – covid docet – è realizzabile. Quindi una guerra contro la Russia potrebbe raggiungere gli scopi dei satanisti.

In molti paesi, prevalentemente dei cosiddetti del terzo e del secondo mondo, sono presenti laboratori di ricerca batteriologica gestiti da agenti statunitensi. Guarda caso anche in Ucraina, vedi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542569/ e https://www.tendersontime.com/tenders-details/laboratory-reagents-biochemical-bacteriological-studies-and-ultrasound-gel-albumin-with-bcp-indic-26a408b/

Torniamo ai fatti che hanno preceduto il conflitto attuale.

Nel dicembre 2013 l’assistente del segretario di Stato Victoria Nuland aveva dichiarato al National Press Clubdi Washington, che gli Stati Uniti – leggi Barak Obama – per annettere l’Ucraina avevano investito 5 miliardi di dollari. Secondo l’alto commissario per gli affari esteri della UE Chaterine Ashton e il ministro degli esteri estone Urmas Paet, un gruppo di cecchini sparò sia sui manifestanti che sugli stessi poliziotti. Fatto confermato dagli stessi cecchini georgiani Koba Nergadze e Alexander Revazishvili, che rivelarono di essere stati reclutati da un membro del governo Usa con lo scopo di provocare vittime da ambo le parti e gettare Kiev nel caos. Vedi: https://smotrim.ru/amp/article/1655035

In una intervista del 2014 nel programma della CNN, Fareed Zakaria, rivolgendosi a George Soros, commenta: «Una cosa che molte persone le riconoscono è l’aver finanziato gruppi e attività di dissidenti nell’Est Europa in Polonia e in Repubblica Ceca durante le rivoluzioni del 1989. Sta facendo la stessa cosa in Ucraina?» Risposta: «Ho una fondazione in Ucraina da prima che l’Ucraina diventasse indipendente dalla Russia. Questa fondazione è sempre stata in attività e ha giocato un importante ruolo negli eventi di oggi».

Dopo il colpo di stato del 2014 è iniziata la caccia ai russofoni del Donbass. Ad oggi oltre 14mila innocenti, donne, uomini e bambini ammazzati dai gruppi filonazisti ucraini. Ma tutto questo i governi e i media non ne parlano. La loro anima nera come la pece non glielo permette.

Infine ricordiamo Volodymyr Zelensky che, invece di opporsi agli ordini del rimbambito Joe Biden, cerca di fare la figura dell’eroe sulla pelle del popolo ucraino. Diventato presidente dell’Ucraina grazie all’élite mondialista, è il primo responsabile sulla catastrofe che aleggia in Ucraina e in Europa.

Concludo. Non è credibile un occidente che minaccia senza sosta un paese di potenza nucleare come la Russia, solo per salvare il sedere di un presidente, corrotto, di un paese povero e con poche risorse naturali come l’Ucraina. Non è possibile che l’Europa si metta a fare a braccio di ferro con un paese come la Russia, ricca di gas, di petrolio e dalla quale trae enormi benefici dal mercato miliardario. Basti pensare all’export italiano.

Queste incongruenze fanno pensare che non stiamo assistendo a una guerra limitata all’Ucraina. La posta in gioco è molto più alta. Putin sta affrontando una guerra contro quei mondialisti che ci hanno imposto due anni di sofferenze, vaccini e covid-pass permanenti. Il sovietismo non è in Russia. L’abbiamo in casa, in occidente. E se non sosteniamo Putin, ci meritamo qualcosa che supera gli obbrobri del sovietismo. Il transumanesimo senza ritorno.

Agostino Nobile

§§§

Tag: elite, nobile, putin



Categoria: Nobile