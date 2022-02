BDV, e il Passaggio dalla Pandemia alla (Dio non Voglia!) Carestia Globale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito ci offre una sua riflessione tutt’altro che peregrina, anzi, direi, molto lucida e lungimirante, su quello che ci è accaduto negli ultimi due anni, e quello che stiamo vivendo, e quelle che ne saranno le probabili conseguenze…Buona lettura e meditazione.

§§§

Ieri notte mi sono coricata, come sempre, insieme alle gallinelle bianche, ed ero – ed eravamo tutti ancora – dentro fino al collo alla “psicopandemia”, con il disgustoso gp a farla da padrone, il piccolo-dio-siero centro di ogni bene e tutta la compagnia cantante dei soliti noti che si applaudono ripetendo ciò che han detto loro di raccontare nella caverna scura (e senza Dio) di Platone.

Ma questa mattina, al risveglio, la scena è cambiata, oplà, in un lancio di sassolino: nelle televisioni non ci sono più i virologi o virostar come sono state ribattezzati, ma ecco tornare di gran moda le giornaliste con il caschetto verde militare, embedded (nel senso, spiegatemelo, che vanno a letto con i soldatini?) in Ucraina e da lì piene, secondo loro, di cose da dire. Cioè un filo di nulla condito col peperoncino sciapo geneticamente modificato. E lo stesso negli studi tv, dove gli ospiti, da un giorno all’alto, sono cambiati. Ed ecco politologi, economisti, osservatori internazionali.

Tutto il solito coretto politicamente corretto – e ci mancherebbe, anche io dico che Putin non doveva invadere l’Ucraina – che fa sventolare le bandiere gialloazzurre, senza mai dire, ma proprio mai, che siamo anche stati noi, gli occidentali, a non stare ai patti, noi ad avanzare, passetto passetto, verso i suoi confini occidentali. O no? Ma qui mi preme dir altro. Perché la situazione geopolitica è molto, molto complessa e io, che non sono embedded e non ho la vista chiara sul groviglio internazionale, non sono all’altezza di affrontarla. Mi limito a parlar dei frutti, come mi indica il Signore.

Sì, volevo dire che non bisogna perdere il filo rosso che congiunge il passato prossimo (cioè la psicopandemia) e il presente (la guerra). E quale sarebbe il nesso, di grazia, signora Benedetta o BDV? Vedo già le frecce negli occhi dei vari commentatori che trovano sempre, nei miei pezzi, il pelo nell’uovo e l’ago nel pagliaio, odo i sibili dei dardi scoccati e le mani vogliose di rivincita a ticchettar sulla tastiera… Un nesso c’è ma non riuscivo a capire quale fosse. Così, come faccio sempre, io, in preghiera l’ho domandato a Chi mi risponde a modo Suo e quando vuole Lui.

Così è trascorsa la mattinata in quotidiane faccende e senza che nulla accadesse che non fosse anomalo. Se non che al supermercato una signora pitignosa mi ha fatto notare di aver trovato più volte merce scaduta sui banchi e che non le era mai capitata una cosa simile, in un bel supermercato come è quello dove va lei e io pure. Mmm, un segno dei tempi, mi sono detta, con i camionisti in sciopero da tempo senza che le tv ne parlino. Mmmm, la merce inizia a scarseggiar di già?

Ma, la piccola notizia l’ho messa in tasca, ho salutato la signora e sua figlia e via alla cassa, in macchina e poi a casa, portando su i sacchi colmi. E la risposta l’ho avuta proprio al ritorno dalla spesa che ho fatto, senza gp, al supermercato. Ero in cucina, sola soletta, a preparare i fiori di zucca ripieni, quando il ragionamento è arrivato scivolato nel velluto, ricamato di semplicità. Ed è questo. Putin attacca la Russia e i nostri “democratici” dominatori sono assai seccati e lo bacchettano, senza dire, naturalmente, di essere stati anche loro ad accendere la miccia.

Dicono di volere la pace, ma, sottobanco, provocano la guerra. Lasciano poi che Putin, il cattivo (ma per me lo sono tutti quanti in mazzo) faccia i casi suoi in Ucraina e intanto si riuniscono per pensare alla punizione da infliggere alla Russia. E qual è la punizione? Ma certo! Le solite sanzioni e, di grazia, chi pagherà il conto delle bacchettate molto democratiche a Mosca? Ma certo, certissimo, noialtri poveracci che ci troveremo con il gas alle stelle, la Borsa a picco, i risparmi falcidiati, poco persino da mangiare, in un freddissimo inverno senza riscaldamento, e chissà che cosa d’altro. Mi dicono che il Pd e i cinque stelle stanno elaborando una nuova tassa stangata per la casa…

Ed ecco che dopo averci tenuti per due anni agli arresti domiciliari, nei perversi giochetti delle mascherine, delle Regioni colorate con i pastelli a cera, del siero obbligatorio per ricatto, dopo aver costruito un mondo di apartheid feroce, e indicato i non vaccinati come colpevoli di tutto e poi messi in una bolla inaccettabile, violenta, verde-vipera, parte la seconda parte del diabolico piano, già cominciato con la scusa di proteggerci dal contagio: l’impoverimento di massa e la crisi economica. Bingo!

E intanto, e rido tra me, tutti gli italiani si sono rimessi davanti alla tivvù e da virologi sono diventati tutti quanti esperti di fines e di limes. Solo il Santo Rosario mi salva dal precipizio tra le tenebre.

E mi consolo pensando che domani mattina sarò di nuovo alla Santa Messa, con le solite compagne di preghiera che, come me, amano il Santissimo e la dolce liturgia che è condizione necessaria per una buona giornata. Mi consolo sapendo che domenica sarò di nuovo alla Scala Santa per pregare per la conversione del mondo. Perché soltanto tornando a Dio, seguendo la Sua stupenda Legge (che dà gioia al cuore), soltanto seguendo, con piedi fermi, i Suoi passi potremo, facendo la Sua volontà (che è la nostra letizia) trovare davvero la pace. La pace vera non quella finta di chi tiene le fila del grande inganno…

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, de vito, ucraina



Categoria: Generale