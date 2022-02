Abusi Clericali, Italia. Un Report di Church Militant.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo articolo di Church Militant, un sito di informazione cattolica americano, che dedica un report alla situazione degli abusi nel nostro Paese.

Le vittime italiane di abusi sessuali clericali stanno chiedendo alla Chiesa cattolica di rivelare la portata della crisi degli abusi. Hunter Bradford di Church Militant esamina come le vittime si stanno facendo sentire. “Mi diceva che era una cosa fra me, lui e Gesù…”.

Mario, vittima di abusi sessuali, afferma che padre Gianni Bekiaris ha iniziato ad abusare di lui quando aveva 8 anni e che la cosa è andata avanti per 16 anni. Mario è solo una delle migliaia di presunte vittime di abusi sessuali in Italia.

Sette organizzazioni si sono unite la settimana scorsa per lanciare la campagna #ItalyChurchToo.

Francesco Zanardi, una vittima e fondatore del gruppo italiano di supporto Abuse Network, sta guidando la lotta. Ha citato un rapporto francese sugli abusi sessuali clericali dell’ottobre 2021 che ha rivelato che la chiesa francese ha più di 3.000 preti predatori con almeno 216.000 vittime.

L’Italia, ha avvertito, potrebbe essere molto peggio. Zanardi sostiene che ci sono molte più vittime nella patria del cattolicesimo.

Jules Gomes, corrispondente da Roma, Church Militant:

Tre motivi per cui gli abusi non vengono affrontati: Primo, la Chiesa ha una presa quasi mafiosa sullo Stato. Secondo, l’80% degli italiani si identifica come cattolico e continua a mostrare una deferenza senza pari verso il clero. Terzo, l’Italia ha una prescrizione e il processo giudiziario italiano è un campo minato burocratico.

L’Italia è molto indietro rispetto a molti altri paesi che hanno già pubblicato i rapporti sugli abusi sessuali clericali. Mentre alcune vittime stanno ottenendo giustizia, le vittime italiane stanno ancora aspettando.

Bekiaris è stato dichiarato colpevole secondo la legge della Chiesa e ha pagato 112.000 euro alla sua vittima. Ma il suo vescovo gli permette di rimanere nel ministero, vietandogli solo il contatto con i minori.

