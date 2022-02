Il Matto: la Fede è un’Esperienza Pura…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il Matto ci propone una riflessione su quella che gli sembra possa essere l’essenza della fede; una riflessione da cui certamente nasceranno spunti di discussione interessanti. Buona lettura.

§§§

LA FEDE PURA È UN’ESPERIENZA PURA

Può darsi che per resistere alla planetaria onda dissolutiva che sta raggiungendo il suo culmine, occorra convertire il pensiero, precisamente il pensiero pensato (dialettico), per ricondurlo al pensiero pensante (sovrasensibile), ovvero alla sorgente, che è la mente, o, se si vuole, l’anima, anch’essa non coglibile col pensarla e parlandone, come non coglibile è il suo Creatore col pensarlo e parlandone: il pensiero è oggettivante e separa da sé il pensato due volte: pensandolo e parlandone.

Può darsi che anche la Chiesa cattolica debba farsi carico di tale conversione del pensiero, la cui proposta viene dall’Estremo Oriente, posto che la Verità pensata e formulata ha fatto il suo tempo, prova ne sia che essa non ha potuto e non può più reggere l’urto della dissoluzione anch’essa armata di pensiero pensato (e solo di questo).

Può darsi che il metodo del conflitto diretto tra formule dottrinali della Verità e istanze dissolute e dissolutizzanti non sia più del tutto idoneo, poiché il campo della tenzone è quello della dialettica troppo facilmente spacciata per “dialogo costruttivo”, la quale, invece, data la tendenza all’anarchia insita nella natura umana, prende regolarmente il sopravvento, macerando nel suo calderone ogni formula dottrinale prestabilita, già di per sé inadatta, se posta come baluardo invalicabile, a suscitare un fiammante anelito verso il Divino. E ciò senza ignorare il fatto che l’anarchia dappertutto dilagante si alimenta anche dell’opposizione sempre più insofferente e livorosa alle formule della Verità cui tutti dovrebbero attenersi.

Può darsi che la formula dottrinale debba essere trascesa, non per rinnegarla o dimenticarla, bensì per ritrovarla vera con uno sguardo dall’Alto, cioè da Ciò che la trascende, dallo Spirito che “è come il vento e soffia dove vuole”, e quindi non può essere rinchiuso definitivamente in un sistema di formule, ferma restando la validità del sistema per i fedeli che vi trovano conforto dal basso.

Quindi non è detto che un pensiero che pensi qualcosa di diverso da quanto prestabilito dal sistema dottrinale sia ispo facto sbagliato. Se lo Spirito è illimitato, può ispirare formule illimitate, anche non del tutto combacianti fra loro a causa degli irriducibili limiti espressivi del linguaggio, anzi dei linguaggi. E se Cristo è il Verbo per il quale “omnia facta sunt”, quell’“omnia” non può essere ridotto a/in formule, ossia in una sequela di concetti che rivendichino un’esaustività esclusiva. Cataste di libri improntati alla più ferrea dottrina mai potranno catturare l’Immenso Cristo-Verbo nelle loro pagine, tenendo anche conto del finale del Vangelo di Giovanni, nel quale l’evagelista dice chiaramente che quel che ha scritto non è (e non può essere) “omnia”. Anzi, a ben considerare quel che dice Giovanni, quello che si sa di Cristo è un’infinitesima parte!

In altri termini, la Verità non può essere esaurita razionalizzandola, ovvero misurandola in parole: ratio significa misura, e non esiste un’unità di misura né del pensiero né della Verità. Perciò anche il Catechismo, pur costituendo una solida base per l’istruzione, ha i suoi limiti, tenendo presente che katecheo significa primariamente istruisco a voce, e solo secondariamente il libro ove sono raccolte le minuziose e numerosissime istruzioni impossibili da recepire in toto, sicché, a rigore, volendo assumere una mentalità legalistica dura morire, è impossibile essere fedele a quanto descritto in centinaia e centinaia di pagine, ciò non potendo far sospettare che la vita spirituale è qualcosa di radicalmente diverso.

E, d’altra parte, come facevano i primi Cristiani senza il Catechismo e … il Diritto canonico?

I due brani qui proposti forniscono qualche spunto importante sull’impervio argomento.

* * * * *

Da: Massimo Scaligero, L’attualità di Nishida

«Non si passa dal pensiero dialettico al sovrasensibile, non si esce dal pensiero astratto: il pensiero privo di spirito non può avere come oggetto lo spirito. La conversione non può essere che interna al pensiero che va convertito, non può venire da fuori, perché tutto ciò che può essere compreso dal pensiero astratto viene da esso necessariamente adattato, ridotto alla propria misura: perciò anche l’idea della propria conversione, cosicché mai possa attuarsi. E questa è la situazione tragica del pensiero in Occidente, che tutto spiega e nulla afferra: perché incapace di afferrare se stesso.

Il pensiero di Nishida Kitaro forse rappresenta in Estremo Oriente il più serio punto d’incontro tra l’antica visione mistica e la moderna esperienza dei concetti. Questa esperienza in Occidente si compie a condizione che lo spirito si estingua, le metafisiche scompaiano.

La dialettica che si automatizza e si fa ricerca, visione del mondo, filosofia o antifilosofia, idealismo o anti-idealismo, spiritualismo o materialismo, non è il veicolo dello spirito, non è il veicolo della verità, ma il processo espressivo che ha preso la mano all’uomo: ossia il processo espressivo privo di contenuto interiore; processo dell’uomo impotente a esprimere ormai la propria essenza, ma solo capace di esprimere la propria impotenza.

Ma – osserva Nishida – il pensiero non può essere conosciuto se esso si limita a filosofare [e a teologizzare]: il suo movimento non è la filosofia [e la teologia], ma ciò che come atto interiore non ha dietro di sé nulla, se non la illimitatezza dello spirito. La filosofia [come la teologia] è un prodotto, non una condizione. Il conoscere è il momento vivo dello spirito, ma non lo conosce chi si limita a filosofare [e a teologizzare]: a meno che il filosofare [e il teologizzare] non sia la veste dell’esperienza pura, junsui keiken, ossia dello sperimentare puro del pensiero».

*****

Da: Nishida Kitaro, Uno studio sul bene

«Fare esperienza significa conosce il reale così com’è. È conoscere in conformità al reale, tralasciando completamente ogni intromissione da parte nostra. Puro è in senso proprio lo stato dell’esperienza così com’è, senza nessuna aggiunta del discernimento riflessivo, dato che di solito a ciò che si dice esperienza si mescola in realtà un qualche pensiero. Per esempio nell’attimo (setsuna) in cui si vedono i colori, si sentono suoni, “puro” indica non solo l’assenza del pensiero che questi suoni e colori siano dovuti all’azione di cose esterne o che sia l’io a percepirli, ma “puro” connota un’anteriorità persino rispetto all’aggiunta del giudizio su che cosa questi colori e questi suoni siano. Per questo l’esperienza pura è identica all’esperienza immediata. Quando si fa esperienza direttamente del proprio stato di coscienza non ci sono ancora né soggetto (shu) né oggetto (kyaku), la conoscenza e il suo oggetto (taishō) sono completamente uniti. Questo è il modo più puro dell’esperienza».

* * * * *

Da sottolineare come di fronte al reale, Nishida suggerisca “il tralasciare ogni intromissione da parte nostra … nessuna aggiunta del pensiero riflessivo … anteriorità rispetto all’aggiunta del giudizio”. Perciò se le formule dottrinali rientrano anch’esse nella realtà, occorrerebbe verificare se davanti ad esse il fedele si ponga puro, ovvero non si intrometta, non aggiunga il discernimento riflessivo e si mantenga nell’anteriorità rispetto al giudizio, cosa che non può dirsi affatto scontata, posto che la soggettività è sempre in agguato e s’impone con insospettata fulmineità.

Ma v’è di più: la fede in ciò che dice una formula dottrinale composta di concetti e parole non è fede in Ciò che i concetti e le parole indicano; la fede in ciò che viene detto di Dio non è la fede in Dio; Dio non è una formula; piuttosto, occorrerebbe considerare l’eventualità che la pura fede non necessiti della formula dottrinale se non come necessaria propedeutica, dato che, per tornare a Nishida, in essa, in quanto esperienza pura, «non ci sono ancora [non ci sono più] né soggetto né oggetto, la conoscenza e il suo oggetto sono completamente uniti».

La fede pura è un’esperienza pura.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: fede, matto



Categoria: Generale