La Proprietà Privata in Pericolo. Video-Editoriale del prof. Fontana.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo video dell’Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan, del prof. Stefano Fontana. La proprietà privata è sotto attacco, da quello che potremmo chiamare neo socialismo o neo comunismo. Nuove minacce di oggi, che hanno sostituito quelle di ieri. Il fisco è da tempo, e oggi in modo particolare, un fisco di rapina. Se si arriva a superare fra imposte dirette e indirette il 60 per cento, siamo a un fisco da usura.

In particolare è pesante sulla casa di abitazione. Pensiamo anche alle molteplici forme di assistenzialismo statale che disincentivano il lavoro e abituano i cittadini a restare sotto il sussidio dello Stato. Il Reddito di cittadinanza è inaccettabile, è una minaccia seria.

Oggi ci sono minacce più articolate e globali di quelle di ieri. Il Forum di Davos ha indicato per il 2030 punti da raggiungere; e si parla di una società senza più proprietari, che si basa su uno sharing universale. Nessuno dovrebbe possedere più nulla, tutto sarebbe utilizzato in forma di condivisione. I cittadini godranno di servizi in tutti i settori, ma senza possedere più nulla. Questo è l’orizzonte nuovo. La pandemia è stata molto usata per un ritorno al centralismo statalistico. Buon ascolto e visione.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: fontana, proprietà privata, van thuan



Categoria: Generale