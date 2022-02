Campagna di CitizenGo contro l’Attacco alla Libertà Personale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nel clima di illibertà che si respira in diversi Paesi del mondo, e in particolare in Canada, in Austria e in Italia, dove il controllo dei Poteri altri appare più immediato e diretto, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questa iniziativa di CitizenGo. Buona lettura, e partecipazione.

Le autorità di tutto il mondo pensano di poterla fare franca annientando la libertà individuale e costringendo i cittadini (anche i bambini piccoli) a vaccinarsi con un siero sperimentale… Una volta, due volte, ora con la terza dose, ma già si parla di una quarta dose, poi quinta, poi sesta… Chi non si sottopone a tale mandato deve affrontare la perdita del lavoro e l’esilio dalla società. Minacciano multe, negazione dei servizi, restrizione dei viaggi e addirittura perdita del lavoro per chiunque non si conformi. A coloro che si rifiutano vengono tolti diritti fondamentali. Questi autocrati credono che una pandemia dia loro il potere definitivo per annullare la libertà individuale. E chiunque faccia notare i pericoli delle politiche sull’obbligo vaccinale o sull’ingiustizia del green pass viene vessato, ridicolizzato, perseguitato o addirittura indicato come un nemico della società. Se tu ed io li lasceremo fare, con molta probabilità useranno questo nuovo potere biopolitico in altri modi.

Ecco perché ti chiedo di firmare la petizione rivolta al presidente del Consiglio Draghi e al presidente della Repubblica Mattarella, affinché pongano fine a questa assurda imposizione – e spero che inviterai la tua famiglia e i tuoi amici a unirsi alla nostra campagna.

Le minacce provenienti dai leader mondiali contro i loro cittadini che si rifiutano di conformarsi sono scioccanti. L’Austria minaccia multe fino a 3.600 euro per quasi tutti i maggiorenni che si rifiutano di fare il vaccino.

In Francia, il pass per la vaccinazione è obbligatorio (con 3 dosi) per poter compiere azioni quotidiane, come portare il proprio figlio dal medico in ospedale.

La Germania vieta alle persone non vaccinate di entrare in strutture pubbliche e private che il governo ritiene “non necessarie”.

Il Quebec (provincia canadese) richiede il vaccino COVID-19 per partecipare alle funzioni religiose.

L’Ecuador impone il vaccino anche ai bambini di dodici anni!

In Italia migliaia di persone prive del super green pass non possono recarsi al lavoro, sono private dello stipendio, multate se hanno più di 50 anni. I bambini non vaccinati non possono andare a scuola o partecipare ad attività sportive nelle loro squadre con i loro amici. Addirittura gli anziani non possono recarsi alle Poste per ritirare la loro pensione! E questo è solo l’inizio. Molti paesi stanno ponendo gli operatori sanitari di fronte ad una non scelta: vaccinarsi o perdere il lavoro. Tutto ciò in un momento in cui abbiamo ancora più bisogno di medici e infermieri – e poi si lamentano che il restante personale sanitario viene sopraffatto dalle emergenze. Minacciare gli operatori sanitari che stanno lottando per aiutare i malati perché si rifiutano di conformarsi a un mandato del governo che viola la libertà sanitaria è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Ecco perché è così importante dire a Draghi e Mattarella di fermare questa assurda imposizione sull’obbligo vaccinale! Tu ed io possiamo aumentare la pressione per impedire che in Italia siano stabiliti ulteriori obblighi sulla vaccinazione e chiedere a Draghi e Mattarella di abrogare gli attuali.

Firma la tua petizione ora per far sapere ai tuoi leader che non sostieni gli attacchi autoritari alla libertà attraverso i mandati sui vaccini.

NOTA BENE: CitizenGO non è contrario al vaccino. Ti prego di non cadere nella trappola che i media asserviti al potere hanno ben strutturato per accusare e stigmatizzare come “mostri sociali” chiunque provi ad alzare la voce contro queste assurde imposizioni, in modo da poterli zittire. CitizenGO non è contrario al vaccino, ma è contrario al sistema vigliacco con cui il governo italiano e quelli di tutto il mondo hanno deciso di sfruttare la paura collettiva creando una guerra fra poveri e identificando come nemici della società le persone che hanno (per motivi personalissimi) deciso di non vaccinarsi, esprimendo un proprio diritto, la propria libertà. Io dico che tu hai il diritto di scegliere se iniettarti un vaccino sperimentale oppure no, non i funzionari del governo. E hai diritto a TUTTI i dati medici, specialmente quelli che il governo sta continuando a tenere nascosti. Questi governanti sono così lungimiranti che non si rendono nemmeno conto di come i loro decreti incidano negativamente sulla fornitura di servizi ai loro cittadini. In paesi come Italia, Francia, Polonia, Nuova Zelanda e Ucraina, si richiede che alcuni lavoratori del settore pubblico siano vaccinati. Cosa succederà quando non ci saranno abbastanza poliziotti disponibili per proteggere i cittadini perché il governo impone la vaccinazione? Ci sarà più crimine nelle strade. O cosa succederà quando non ci saranno abbastanza vigili del fuoco per spegnere gli incendi? Più incendi metteranno a repentaglio la vita delle persone e delle loro case. O cosa succederà quando i bambini non potranno andare a scuola perché non ci saranno abbastanza insegnanti nelle aule? Il loro apprendimento sarà intralciato e l’economia soffrirà perché i genitori non potranno lavorare. Chiaramente, questi leader non pensano alle conseguenze delle loro decisioni… O semplicemente non gli interessano. Quando Draghi e Mattarella riceveranno centinaia di migliaia di firme che chiedono di fermare l’obbligo vaccinale dai sostenitori di CitizenGO come te, ci penseranno due volte prima di continuare su questa strada distruttiva che viola la libertà. Ecco perché è fondamentale che tu firmi subito la tua petizione e inoltri questo messaggio alla tua famiglia e ai tuoi amici che sostengono la libertà.

FIRMA ora per far sapere a Draghi e Mattarella che stanno facendo un errore violentando la libertà di salute personale con l’obbligo sui vaccini.

Grazie

Il team di CitizenGO

P.S. I leader mondiali violano la libertà personale con l’obbligo vaccinale. Minacciano multe, perdita del lavoro ed esilio dalla società per coloro che si rifiutano di conformarsi.

La tua firma sarà di grande aiuto per aumentare la pressione per fare in modo che questo folle obbligo venga meno in Italia… specialmente se chiedi alla tua famiglia e ai tuoi amici di unirsi alla nostra campagna.

CitizenGO sta con coloro che lottano per la libertà contro l’obbligo dei vaccini, e non ci tireremo indietro.

Per favore, firma subito la tua petizione e inoltra questo messaggio alla tua famiglia e ai tuoi amici.

