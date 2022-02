I Misteriosi Soldi Vaticani a Neustar, Società Implicata nel “Russiagate”.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrirvi, nella mia traduzione, questo articolo apparso sul sito americano The Pillar, e relativo al trasferimento di denaro dal Vaticano all’Australia. Buona lettura.

Neustar, una società di tecnologia e sicurezza, è stata nominata nelle mozioni preprocessuali presentate da John Durham, il consulente speciale che indaga sulla gestione di un’inchiesta del 2016 sulle presunte interferenze russe nelle elezioni generali degli Stati Uniti. L’azienda è anche presente nello scandalo finanziario e nel processo in corso in Vaticano, con il cardinale Becciu di fronte a domande su milioni di dollari di pagamenti “classificati” che ha autorizzato alla società.

Il cardinale ha rifiutato di elaborare la necessità della Segreteria di Stato di servizi classificati da una società di sicurezza e intelligence delle telecomunicazioni.

Il deposito nel tribunale americano, aggiornato venerdì della scorsa settimana, si riferisce a una causa che Durham ha intentato contro un avvocato di cybersecurity affiliato al Partito Democratico, Michael Sussman.

Secondo il New York Times, Sussman ha parlato alla CIA nel 2017 di attività di dati sospetti da dispositivi collegati alle reti della Trump Tower di Manhattan e della Casa Bianca, e ha segnalato potenziali collegamenti con la Russia.

Sussman avrebbe avuto accesso alle informazioni attraverso i dati dei server gestiti da Neustar e che servono entrambe le sedi. Secondo il New York Times, Sussman ha ricevuto i dati da Rodney Joffe, un suo cliente, che è stato fino al settembre 2021 il vicepresidente senior e responsabile della tecnologia di sicurezza di Neustar.

Nei documenti del tribunale, Durham sostiene che Joffe ha “sfruttato” l’accesso di Neustar ai dati del server allo scopo di ottenere informazioni potenzialmente dannose su Donald Trump.

Durham non ha sostenuto che Joffe o Neustar siano stati pagati per le informazioni, ma il presunto uso dei dati raccolti dai server sensibili collegati alla Casa Bianca è diventato il centro di una notevole attenzione dei media e del dibattito.

Inoltre, la notizia riporta l’attenzione sui legami dell’azienda con la Santa Sede e con il cardinale Angelo Becciu, l’ex sostituto della Segreteria di Stato attualmente sotto processo in Vaticano per abuso d’ufficio e una serie di reati finanziari.

Tra il 2016-17, la Segreteria di Stato ha inviato bonifici per più di 2 milioni di dollari australiani all’ufficio di Neustar a Melbourne. Il Pilastro ha precedentemente riportato che Becciu ha personalmente autorizzato due dei pagamenti per iscritto, e ha approvato gli altri due.

I pagamenti hanno coinciso con l’indagine e il processo del cardinale George Pell da parte della polizia locale con l’accusa di abusi sessuali. Pell è stato inizialmente condannato sulla base delle prove di un solo testimone-accusatore, prima di essere scagionato dall’Alta Corte australiana.

I pagamenti dal Vaticano, autorizzati da Becciu, hanno innescato indagini da parte dell’AUSTRAC, l’organo nazionale di vigilanza finanziaria, e hanno suscitato domande nel Parlamento australiano, tuttavia, la polizia dello stato di Victoria ha concluso che non vi erano prove di attività criminali legate ai bonifici.

Al momento in cui le accuse sono emerse e i pagamenti a Neustar sono stati fatti da Becciu, Pell era in servizio come prefetto della Segreteria per l’Economia, incaricato di imporre le riforme finanziarie di Papa Francesco nei dipartimenti curiali.

In tale veste, Pell si è ripetutamente scontrato con Becciu sulle operazioni finanziarie della Segreteria di Stato, compresi gli investimenti in un edificio di Londra che alla fine ha innescato un’indagine di due anni da parte delle autorità vaticane e ha portato dieci persone, tra cui Becciu, ad affrontare accuse penali.

La partenza di Pell per affrontare le accuse a Melbourne nel luglio 2017, è arrivata poche settimane dopo che Becciu ha forzato le dimissioni di Libero Milone, il primo revisore generale indipendente del Vaticano e uno stretto collega di Pell.

La tempistica della partenza di Pell, e la conseguente pausa nella riforma finanziaria curiale, è stata commentata a caldo dalla stampa italiana, che ha collegato i pagamenti Neustar alle accuse di interferenza nel caso di Pell in Australia.

Becciu ha ripetutamente negato qualsiasi legame con le accuse contro Pell, o l’interferenza nel suo caso. Ha anche ripetutamente rifiutato di dire a cosa servissero i pagamenti a Neustar, dicendo a The Pillar l’anno scorso che erano legati ad “attività ufficiali della Segreteria di Stato che, per loro natura, sono classificate e non possono essere commentate”.

Il cardinale ha anche respinto le domande di Pell per chiarire la natura e lo scopo dei pagamenti. Nel dicembre dello scorso anno, Pell ha notato la reticenza di Becciu a discutere la questione durante un’intervista, e ha fatto riferimento alle prove fornite dall’ex assistente di Becciu alla Segreteria di Stato, mons. Alberto Perlasca, ai procuratori del Vaticano.

“[Perlasca] ha detto sotto interrogatorio che il denaro è stato inviato alla conferenza episcopale in Australia per la mia difesa legale. Questo non è certamente vero. Abbiamo chiesto alla conferenza episcopale, non hanno ricevuto nulla. Noi certamente non abbiamo ricevuto nulla. Quindi ho una domanda per il cardinale Becciu: può dirci per cosa è stato inviato il denaro?

Becciu ha risposto a Pell in una lettera aperta pubblicata poco prima di Natale, chiamando la domanda di Pell “offensiva per la mia dignità personale” e dicendo che rispondere sarebbe stato “al di sotto della dignità dei cardinali”.

Invece, Becciu ha detto che avrebbe discusso i suoi rapporti con Neustar, che ha definito “alti, impegnativi e certamente riservati”, solo in tribunale per il suo processo a Città del Vaticano, quando avrebbe risposto alle accuse “infondate” contro di lui “punto per punto”.

Da allora Becciu ha preso a boicottare le sedute del tribunale. All’ultima udienza preliminare, il cardinale ha fatto consegnare dai suoi avvocati una lettera alla corte in cui diceva che non avrebbe partecipato perché alcune delle prove erano “dannose per la sua dignità sacerdotale e offensive per l’intero collegio cardinalizio di cui è membro”.

Il tribunale vaticano riprenderà le udienze il 18 febbraio.

