Spagna, Elezioni. Qualche Lezione per i Partiti di “Destra” Italiani?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, AC, ci offre questa riflessione su recenti appuntamenti elettorali nella penisola iberica. Forse c’è qualche insegnamento da trarne anche per la nostra miserrima situazione politica, che ne pensate? Da consigliare ai partiti di cosiddetta opposizione, demi-opposizione, e menopeggisti. Buona lettura…

Le cifre cantano da sole

Delucidazioni

Il P.P. (Partido Popular) è una ex-formazione di destra, ora di centro. Complessata, scimmiotta “il mondo”, la cultura dominante.

Il P.S.O.E. (Partido Socialista Obrero Español) è il partito “governante” la Spagna. Governa la nazione con il soccorso rosso dei comunisti, dei terroristi dell’Eta sdoganati, dei secessionisti catalani. Comunisti “travesties”.

Vox è una neo-formazione nata dalla costola del P.P. Raccoglie i delusi del P.P. Viene etichettata di estrema-destra secondo i noti metodi di propaganda degli altri. Controcorrente, si presenta con un coraggioso programma libertario, nazionalista, tradizionalista.

Scenario spagnolo

La TV pubblica e la maggioranza delle TV “private” sono ecolalia della “civiltà” moderna.

La stampa è per lo più “ubbidiente” ai dispensatori (pubblicità e riparatori di bilanci) del “pane quotidiano”. Educatori della “cultura” corrente.

La Chiesa ex-cattolica nicchia sui “temi solidi” perché come è noto “Il cane con l’osso in bocca non abbaia”.

Analisi

La sinistra e i suoi reggicoda di centro hanno ricevuto dal “popolo bue” un sonoro avviso: -5% di “consensi” cioè 7 rappresentanti “trombati”.

La destra (Vox) dal nulla svetta con +13% e con +12 neo-eletti.

Com’è d’uso nelle “democrazie” si vota per caparbietà o per disgusto il che la dice lunga sull’autocompiacimento della classe dirigente.

Di circa 2 milioni di elettori ha votato il 63%. La sfiducia nella “rappresentatività democratica” serpeggia.

Nonostante il lavaggio dei cervelli almeno una parte di “popolo” ha fatto marameo…

Sono “elezioni” regionali ma…

come tempo fa su questo blog l’ing. Zerbini ha illustrato l’EFFETTO FARFALLA nei sistemi (“il battito d’ali di una farfalla in Brasile provoca un tornado in Texas”), in un mondo dominato da poteri forti “satanici”, da governanti cani e cagnetti al guinzaglio degli occulti e semi occulti e dai media trombettieri dei primi e dei secondi, il risultato – forse – da un barlume di speranza sul futuro di altre situazioni.

Ed allora…

Provocatori Interrogativi per i sudditi italiani

Cos’è la democrazia se il popolo italiano non può esprimere la sua volontà nelle urne?

C’è democrazia se non c’è alternanza nel governo?

In quale legge naturale e morale un Drago DEVE continuare a “governare” l’Italia “ora” che la “peste” è stata “sconfitta”?

Dove sono i camionisti italiani?

Quali sono i partiti “libertari, tradizionalisti, anti-frufru” in campo nell’Italia “cristiana”?

La Chiesa cattolica è ancora “salvatrice di anime” o una ONG rimpinza-stomaci o una bomboletta Air-fresh?

AC

