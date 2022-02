La Marcia di don Emanuele Personeni, per i Diritti e la Giustizia. Verso Roma.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mentre l’osceno regime discrimina, toglie il lavoro e i mezzi di sussistenza a milioni di cittadini onesti, senza che Magistratura, mass media (venduti e comprati) e la quasi totalità della Chiesa dell’accoglienza, del diritto al lavoro e alla misericordia trovi una parola per denunciare questa palese ingiustizia (ma Defraudare la giusta mercede a chi lavora non è uno dei peccati che gridano vendetta a Dio?), don Emanuele Personeni continua la sua marcia da Bergamo a Roma per difendere chi viene vessato.

Qui pubblichiamo le prossime tappe del suo pellegrinaggio. Vi ricordiamo che su Telegram è attivo il suo canale, donEmanuele_incammino. Ci è arrivato questo messaggio per lui, se ci legge:

“Forza Don!!! Sono con Lei nelle preghiere. Sono di Crema (CR), sarei passato a Melegnano vista la vicinanza, ma causa quarantena, bloccato in casa.

Non si scoraggi per la reazione del Suo Vescovo, la strada è lunga, tortuosa, faticosa … quanta gente vive addormentata, non si rende conto di cosa sta succedendo …

Un abbraccio”. Paolo.

E questo, lapidario, da Vittorio: et portae inferi non praevalebunt.

§§§

TAPPE 7-12 donEmanuele_incammino

Ecco le altre tappe del pellegrinaggio. Sono soltanto indicative. La certezza circa la parrocchia di arrivo e di partenza la si potrà avere soltanto il giorno precedente quando invierò il percorso del giorno successivo. Ricordo che il pellegrinaggio si svolgerà a piedi ma anche in bici. Provvederò per tempo a informarvi così da permettere a chi vuole percorrere la stessa strada di sapere come organizzarsi. Se strettamente necessario potrò contare anche su un mezzo di trasporto. Anche di questo, daremo comunicazione in anticipo.

7 da ORIOLITTA a SAN ROCCO AL PORTO circa 18,5 km VENERDI’ 18/02/2022 IN BICI ORIO LITTA (LO) -Parrocchia San Giovanni Battista Martire OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) -Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli SENNA LODIGIANA (LO) -Parrocchia di San Germano Vescovo SOMAGLIA (LO) -Parrocchia Assunzione della Vergine Maria GUARDAMIGLIO (LO) -Parrocchia si San Giovanni Battista SAN ROCCO AL PORTO (LO) -Parrocchia San Rocco

8 da SAN ROCCO AL PORTO a PONTENURE circa Km 15 SABATO 19/02/2022 A PIEDI SAN ROCCO AL PORTO (LO) -Parrocchia San Rocco PIACENZA -Parrocchia Santi Angeli Custodi PONTENURE (PC) -Parrocchia di San Pietro Apostolo

9 da PONTENURE a ALSENO circa km 18 DOMENICA 20/02/2022 A PIEDI PONTENURE (PC) -Parrocchia di San Pietro Apostolo ROVELETO (PC) Parrocchia di Santa Teresa benedetta della croce FIORENZUOLA D’ARDA (PC) -Parrocchia San Fiorenzo ALSENO (PC) -Parrocchia di San Martino LUNEDI’ 21/02/2022 MERITATO RIPOSO

10 da ALSENO a MEDESANO circa km 32,50 MARTEDI’ 22/02/2022 IN BICI ALSENO (PC) -Parrocchia di San Martino CASTELNUOVO FOGLIANI (PC) -Parrocchia S.Biagio Vescovo FIDENZA (PR) -Parrocchia San Francesco d’Assisi SANTA MARGHERITA (PR) -Parrocchia Santa Margherita BORGHETTO (PR) -Parrocchia San Pietro in Vincoli NOCETO (PR) -Parrocchia di S.Martino MEDESANO (PR) -Parrocchia di San Pantaleone

11 da MEDESANO a PONTREMOLI circa km 68 MERCOLEDI’ 23/02/2022 PIEDI/FURGONE N.B. da Medesano a Fornovo di Taro, 10 Km a PIEDI: MEDESANO (PR) -Parrocchia di San Pantaleone FELEGARA (PR) -Parrocchia di San Giovanni Battista FORNOVO DI TARO (PR) -Nuova parrocchia di Santa Maria Assunta N.B. da Fornovo di Taro a Berceto, 30 Km con FURGONE (attraverso Strada Statale 62) BERCETO (PR) -Parrocchia di Berceto N.B. da Berceto a Pontremoli, 27 Km con FURGONE (attraverso Strada Statale 62) PONTREMOLI (MS) -Parrocchia Duomo di Pontremoli Piazza Duomo

12 da PONTREMOLI a AULLA circa km 22 GIOVEDI’ 24/02/2022 BICI PONTREMOLI (MS) -Parrocchia Duomo di Pontremoli Piazza Duomo VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MS) -Parrocchia di San Francesco TERRAROSSA (MS) -Parrocchia di San Giovanni Battista AULLA (MS) -Parrocchia di San Caprasio

§§§

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: emanuele, marcia, pellegrinaggio, personeni



Categoria: Generale