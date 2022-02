Bestiario Infame N. 3. Mascherine e Altre Vergogne senza Vergogna.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, siamo alla terza puntata di Bestiario Infame (ma ci sono altri Bestiari precedenti a cui fare riferimento…) in questo lavoro di raccolta della memoria, per quando altri problemi avranno diminuito il ricordo dei pessimi tempi che stiamo vivendo. Chi fosse interessato a consultarli basta che scriva “bestiario” nella finestra di ricerca in alto sul sito e li trova…Cominciamo però con qualcosa di scritto, che ci sembra assolutamente condivisibile, in particolare per quanto riguarda i vari Speranza, Sileri, Ricciardi, Zampa e tutta la banda dei Fan di Big Pharma, e degli adoratori del Sacro Vaccino, grande cosa, che però ha un piccolo difetto, anzi due: non è un vaccino e non protegge né dall’infezione né dal contagio. Buon viaggio, e apprezzate lo sforzo e la sofferenza. Alcuni di questi fiorellini hanno messo in serio pericolo il mio umore.

§§§

PERCHÉ LA GALERA? Almeno per questi motivi.

Un’agenda criminale preordinata su scala globale.

La capacità di imporre per vera la menzogna attraverso i Governi.

L’asservimento delle agenzie di settore: OMS, EMA, FDA, CDC, ISS …

Lo strumento del PCR test, amplificato a dismisura, senza mai renderne conto.

La creazione di percentuali altissime di falsi positivi tramite un test mai convalidato.

Il criterio abnorme del positivo=malato.

Gli azzonamenti colorati attraverso criteri addomesticabili.

Statistiche falsate da cervellotici criteri per dire vaccinato o no un individuo positivo.

Cure ospedaliere clamorosamente sballate (midazolam) e impedite quelle domiciliari.

L’ostacolo ad ogni verifica: no autopsie e cremazioni, farmacovigilanza solo passiva.

L’ostacolo ad ogni cura: tachipirina e vigile attesa, demonizzazione idrossiclorochina.

La negazione dell’illiceità morale di vaccini ottenuti facendo uso di aborti provocati.

Le menzogne sull’efficacia dei vaccini e dell’assenza di cure alternative.

L’occultamento dei dati sperimentali alle Agenzie regolatorie deputate alla verifica.

L’autorizzazione fast track di vaccini sottratti ai tempi di sperimentazione.

La stipula di contratti secretati con i produttori, sollevati da ogni responsabilità.

Vaccinazioni condotte su larga scala derogando dai criteri stabiliti dai produttori.

La politica del green pass su base unicamente coercitiva e politica.

Premio agli “organi di informazione” pagati per ipnotizzare ossessivamente le masse.

Negazione degli effetti avversi dei vaccini.

Utilizzo indiscriminato su ogni fascia di popolazione, anche i bambini!

Demonizzazione dei pareri contrari e criminalizzazione delle voci critiche.

I morti veri provocati in vario modo e comunque gonfiando la conta dei morti attribuiti.

Una regia di una ristretta élite di mostri che vuol vaccinare tutti, per sempre, ovunque.

Discriminazione istituzionale per chi, sano, non vuol farsi curare da tali “filantropi”.

Tutto questo per la durata di due anni, su scala mondiale…

***

Cominciamo con quella roba che tempo fa un prelato definì Fanghiglia Cristiana. Se lo ha fatto, lo avrà fatto a ragion veduta…

***

Questo è un piccolo flash dalla Germania anni ’30, o dall’URSS anni ’70. Con tanti saluti alla libertà di opinione nell’Università. Tutti in orbace, e via.

***

E mi sembra giusto condividere questo appello.

***

Dire che siamo di fronte a un comportamento criminale è una banalità, ormai. Ma ancora una volta, il problema, posto che i politici e i medici sono quello che sono, è rappresentato dai giornaloni e dalle televisioni; salvo qualche rara eccezione venduti e comprati entrambi.

***

Solo a me sembra che questo grigio Grand Commis dei Poteri Altri stia esagerando nell’impudenza? Obbliga a un trattamento sperimentale sito ricatto milioni di persone, e parla di totalitarismi? E ancora una volta, c’è qualcuno che lo mette di fronte alle sue affermazioni grondanti ipocrisia? Dove sono tutti i grandi commentatori dei giornali liberali e antifascisti?

Ma no, non è un regime, con gli sgherri di Lamorgese all’opera…

***

Questa mattina a Roma ho incontrato ancora molte persone con la museruola. Qualcuno anche da solo alla guida di un’auto. Ve lo assicuro… Una preghiera per loro.

Mascherina, mon amour…

***

Questo signore, a capo del Comitato Tecnico Scientifico, è stato oggetto di attenzioni in un precedente Bestiario per i suoi conflitti di interesse con le case farmaceutiche. Siamo sicuri che i genitori dei casi rari – bambini morti – sono rassicurati. Mi fermo qui per non diventare volgare.

***

Eccone un altro. Quello che fa parte del Consulting Board di Pfizer. Quando parla di convincere immagino che si riferisca ai ricatti del governo dei malfattori.

***

Mah, mah! Mah? Rileggere l’immagine precedente. Che ci stiano prendendo per i fondelli?

***

Lo preferite quando canta, o così, un po’ bucolico?

***

Questo signore parla ancora, e insiste con le menzogne. Posto che ormai persino le case produttrici ammettono che il siero non protegge dalle nuove varianti (e personalmente conosco molte persone tribucate che si sono prese il Covid dopo la terza dose) perché esporsi a mentire con queste idiozie? Certo che qualcuno ci casa, (vedi Mattarella e Bergoglio), però….

***

Come volevasi dimostrare.

***

Gli oggetti più rivoltanti li ho tenuti per ultimo. Ecco qua:

Ride, capite, questo divulgatore? Parlando di un premio Nobel della medicina, che ha previsto da due anni sviluppo e conseguenze dell’inoculazione; come, peraltro, molti altri scienziati seri e veri. Ride, il divulgatore. Non vogliamo sapere che cosa divulghi, lo immaginiamo troppo bene. Essendo geologo, però, può cogliere l’occasione e andarsi a nascondere sotto terra. Preghiere anche per lui, direi. Ne ha un gran bisogno.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: 3, bassetti, bestiario, infame, locatelli, montagne



Categoria: Generale