Bergoglio da Fazio: genial. ¿Cuál es su umbral de dolor?

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ayer Andrea Cionci siguió paso a paso la entrevista al Pontífice reinante en Fabio Fazio, en la que Jorge Mario Bergoglio volvió a proponer toda la banalidad posible de sus temas: contra la guerra (pero ¿hay alguien a favor de ella, aparte de sus amigos Dem americanos? ) y la habitual cháchara de bar, como para justificar el brillante apodo de Banal Grande con el que fue etiquetado hace años, si no recuerdo mal, por Maurizio Blondet. Pero lee lo que escribe André Cionci… Buena lectura.

A pesar de estar visiblemente cansado y empañado, a veces tartamudeando, Bergoglio repitió, como un verdadero profesional, los numerosos números de su repertorio: el imperativo inmigratorio del conde Kalergi, para destruir la identidad cristiano-europea; la obsesión por la charla, https://www. liberoquotidiano.it/ Articolo_blog/blog/andrea-cionci/30123101/ossessione-di-antipapa-bergoglio-su-chiacchiericcio-pettegolezzi-intimidazione-per-i-religiosi-ribelli -state -shut-e-obbed.html (obviamente no hables mal de ÉL);

Te lleva a dar un paseo tan descaradamente que es imposible no pensar en una petición de ayuda inconsciente, como “detenme mientras estoy a tiempo”. Quizá por eso cerró la conexión televisiva con el quejumbroso y obsesivo pedido: “Recen por mí”.

En fin, pobre Bergoglio, todo lo que necesitábamos era que, como Pannella, interviniera en video con un cartel colgado al cuello: “Yo no soy el Papa y no soy católico”.

Y hoy será todo un florecimiento de intervenciones muy ácidas y furiosas contra él. “¡¿Viste lo que dijo el Papa?!”, “¡Claro!…”, “¡Inaudito!”. Ya hace un par de días alguien se preguntaba con el tono de “Me pareció verla un gato” si algo no volvía en el magisterio del “Papa Francisco”, tras el mandamás sobre la Comunión de los Santos que también implicaría idólatras, blasfemos y blasfemos.

Otros han publicado sarcasmos punzantes o cuidadosos análisis sobre la participación del “papa” en la pegajosa emisión de RaiTre, lo que habría estado deslegitimando el papel del Pontífice, etc. etc Sin embargo, todos ellos ya habían sido informados DURANTE MESES sobre el llamado “Plan B” de Ratzinger, que convirtió a Bergoglio en antipapa desde marzo de 2013.

Ahora bien, señores, aquí se trata de elegir entre dos sufrimientos. La primera es seguir viendo “al papa” proceder con el explosivo minero para hacer estallar el catolicismo romano y degradar la figura del Vicario de Cristo (por cierto no, ya no lo es, también nos dijo).

Mucho más pesado de soportar, nos damos cuenta, es en cambio el sufrimiento atroz de tener que admitir que Bergoglio no es el Papa, tal como el insoportable Don Minutella ha estado gritando durante años: el “excomulgado”, el “sacerdote loco que misericordiosamente ha puesto bajo la apisonadora de los medios de comunicación y la iglesia golpista. Por no hablar del infranqueable calvario de tener que admitir que el “Ratzinger modernista” supo no abdicar deliberadamente, sino retirarse en la silla impedida para cismar a todos los enemigos y sanar para siempre a la Iglesia de las heridas del Concilio.