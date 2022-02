Mattarella non Avrebbe Dovuto Accettare. Nuovi Scossoni in Vista per l’Italia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il direttore de Il Borgo di Monopoli, Vitantonio Marasciulo, ci offre in questo editoriale una riflessione sulle recenti vicende politiche. Buona lettura.

§§§

MATTARELLA NON DOVEVA ACCETTARE

Nuovi altri scossoni per l’Italia

Il 28 gennaio scorso Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica per altri 7 anni. L’elezione, per come è avvenuta, ha presentato gravi preoccupazioni per il futuro del Paese: il riferimento è alla conferma dell’asse di potere Draghi Mattarella. Già il potere conferma sé stesso e non poteva essere diversamente, altrimenti che mano sarebbe quella della lobby tecno-finanziaria mondialista che detta l’agenda politica-economica-finanziaria alle nazioni ectoplasma come l’Italia. Il fine è sempre quello, non è cambiato. E’ di capovolgere l’Italia per farne il laboratorio del Nuovo Ordine Mondiale di Davos. Ne è emanazione la distopica politica sanitaria italiana articolata da misure coercitive e senza equali in Europa in fatto di contrasto alla pandemia. Per la verità, più che pandemia, è una pantomima. C’è da prendere coscienza, al punto in cui siamo giunti, che il virus, sta degradando, ma non sta degrando la morsa che a nostro avviso continuerà ad essere esercitata con la massima attenzione. Pantomima che diventa tale senza un vero e obiettivo motivo affidato come tale alla narrativa truccata del pensiero unico.

La realtà è che gli over 50 senza vaccino non possono più vivere; che il tagliando di obbedienza allo Stato è una pezza a colore per giustificare le scelte di bontà (sic!) del governo, quando invece sono di caricatura, vista che è stata svelata la menzogna del Comitato Tecnico Scientifico e dei virologi vip e di Draghi stesso, che asserivano “che il vaccino immunizza; per i vaccinati è garanzia di stare insieme e di non essere contagiati”. La realtà storica ha dimostrato che con le varianti, sia i vaccinati che i non vaccinati possono contrarre il covid19. E’ venuto invece fuori l’abominio, che coloro che non si sono vaccinati rappresentano la vergogna dell’Italia, untori della peggior specie. Non si capisce poi il perché in Israele, paese dove quasi tutta la popolazione è vaccinata, le terapie intensive sono occupati dai vaccinati. Lo stesso dicasi per l’Inghilterra, per Gibilterra o per l’Australia. C’è qualcosa che non torna nella narrativa istituzionale, che fanno dell’Italia il Paese più destro in Europa nel gioco delle tre carte. E se le cose stanno così, il lasciapassare statale, che fa il paio con la tessera fascista, è la foglia di fico per avvallare la bontà delle decisioni governative, mentre i morti se potessero ritornare in vita avrebbero gridato all’inganno, avrebbero mandato al processo di Norimberga il ministro della Salute, Roberto Speranza, il CTS, Conte, Draghi, Mattarella, la Magistratura, tutto il sistema politico.

Siamo di fronte ad una farsa senza precedenti nella storia politica italiana. Ancor più ridicola se si considera che da tempo la cosiddetta emergenza, usata come pezza a colori per dare senso e via libera all’elisir del vaccino a raggi laser, non ha più motivo d’essere valutata tale, visto che il virus sta regredendo a livelli d’essere giudicato alla stregua di altre influenze stagionali.

Perché questo accanimento terapeutico? E’ chiaro che l’accanimento è figlio del Nuovo Ordine Mondiale e del grande azzeramento di Davos. Il comando dell’elezione è giunto da lì. La lobby tecno-finanziaria che governa il pianeta ha sentenziato: “Fermate le cose come stanno. Non cambiate nulla. Draghi deve rimanere al suo posto. Fate teatrino, buttate fumo negli occhi”. Ha ancora sentenziato: “Mattarella deve essere di nuovo eletto”. A schiaffo di coloro che non lo volevano, sia di sinistra che di destra. C’è da restare basiti, perché a tutta prima si pensava che Mattarella si fosse definitivamente messo da parte, facendo capire d’avere i maroni gonfiati, d’essere stanco, esausto, con la coscienza distrutta per la schizofrenia del governo, di cui ha notevole parte nelle responsabilità. Macché! Era vivo e vegeto. Miracolo del potere. Un copione già scritto, che nel numero scorso, con l’editoriale dal titolo “Draghi mente”, l’avevamo fiutato.

L’arcano si è svelato nel sesto giorno di voto, il 29 gennaio scorso, quando alcuni parlamentari avevano iniziato a votare Draghi al di fuori delle indicazioni dei partiti, l’occasione fu propizia, perchè fu proprio Draghi a fare da mediatore tra il parlamento e Mattarella per chiedere allo stesso Mattarella di rispondere alla chiamata di quei voti che riceveva, spontanei o pilotati non lo sappiamo, al punto che l’ex BCE ha avuto lo spunto per intervenire. Sta di fatto che quell’ intervento ha rappresentato una forzatura all’autonomia del parlamento e una ipoteca sulla Presidenza delle Repubblica.

In questo opaco contesto, Mattarella avrebbe dovuto declinare l’invito. Chi scrive ha pregato il buon Dio, come penso milioni di italiani, che a capo dello Stato fosse nominato una persona imparziale, di quelli dell’amor patrio, alla Pertini per intenderci. Sono, siamo stati delusi. In questa rielezione vi intravediamo un parallelismo tra la nomina a premier di Draghi da parte di Mattarella, il cosiddetto “Governo del presidente, e l’intervento di Draghi del 29 gennaio scorso, di invitare Mattarella e dar vita al “Presidente del governo”. Un asse che fa prospettare altre misure coercitive e l’interventismo del Presidente della Repubblica, istituzione divenuta de facto, un presidenzialismo. Come con l’ex Presidente Giorgio Napolitano, anche Mattarella è intervenuto direttamente più volte nella politica sui provvedimenti europei, sull’immigrazione, sull’eutanasia, sull’avvallo ai provvedimenti governativi anti-Covid19, in violazione dei principi costituzionali. L’elenco si fa lungo. Fermiamoci qui.

Cosa è oggi l’Italia? E’ una Repubblica a democrazia limitata se non prossima al controllo sempre più ampio della popolazione italiana. Il parlamento per due anni è rimasto bloccato; il governo è andato avanti a botta di decreti amministrativi, i c.d. Dpcm; di andare al voto non se ne parla. Ce di più. Nessun partito del centro destra si è fatto interprete del profondo malumore del popolo italiano in ordine alle misure dittatoriali, illegittime quanto discriminatorie contro la pandemia. In altre parole ci troviamo di fronte ad un quadro in cui si conferma la deriva democratica con la rielezione di Mattarella; c’è da presumere che il depotenziamento del parlamento sarà ancor più pesante, con l’opposizione che assumerà il ruolo di grido nel deserto sempre più arido. Una concentrazione di potere in cui i contrappesi istituzionali vengono meno.

La soluzione c’è. Che il ballerino Salvini, non F.I. emanazione del capitalismo massonico, cooptato dal sistema di Davos, abbia il coraggio di uscire dal governo per dar voce al dolore straziante dei cittadini italiani che non ne possono più. Che dia voce alla piazza, alla protesta, alla crisi economica e sociale del Paese. La Meloni di FdI già c’è sul terreno, in due si è più forti. Il sistema Draghi, sulla scia di Conte, deve lasciare il campo. La narrativa che l’economia potrà solo essere salvata con l’emergenza e le misure coercitive, è una balla. Sa di strumentalizzazione, il cui scopo è di mettere in ginocchio la piccola e media impresa e permettere alla grande industria, alle multinazionali della tecnologia digitale, della cibernetica, dell’e-commerce, di governare con il transumanesimo il mondo con l’uomo ridotto a macchina e a schiavo. Lo è già…

Quali saranno ora le conseguenze future?

L’asse Draghi-Mattarella più Amato nominato Presidente della Corte Costituzionale, metteranno ancor più la museruola a chi si mette di traverso. Di fronte a tale oscuro quadro, Mattarella avrebbe dovuto, come detto, rinunciare a ricandidarsi, proprio perché la sua nomina nasce da un contesto di debolezza politico-democratica. Basta considerare come sono caduti in basso i parlamentari, i rappresentanti del popolo: da intercettare e risolvere esclusivamente i problemi dei cittadini italiani, si sono rivelati attaccati come non mai al potere, perché fa cassa. In altre parole con la riconferma di Mattarella potranno continuare a incassare 15 mila euro al mese per altri 7 mesi ancora. In più si assicureranno il vitalizio, somme cospicue, perché riusciranno a raggiungere il traguardo di 4 anni 6 mesi e un giorno. Alla faccia di chi ha lavorato una vita e prende una pensione di fame.

La situazione, per tutti questi motivi, preoccupa. L’asse Draghi-Mattarella-Amato è a prova d’urto e non vi saranno dubbi che andranno avanti in maniera compatta per disfare ulteriormente l’Italia, precludendo al sistema politico italiano, già di per sé invalido, di fare il bene come dovrebbe. Salvini, come detto innanzi, ha la possibilità di dare una spallata. Di uscire dal governo Pulcinella. Non sappiamo se lo farà, sappiamo al momento che un governo Pulcinella compie seri guai. Per dirla con un detto, “chi semina vento raccoglie tempesta”. Gli italiani si faranno sentire come non mai nelle piazze. Le proteste saranno ancor più diffuse nel Paese. Vi sarà una destabilizzazione economica e sociale. I risparmi dei cittadini italiani potrebbero non essere al sicuro nelle banche per condizionamenti sull’uso del contante a favore della carta elettronica o potrebbero subire limitazioni nei prelievi o limitazione nei prestiti. Come dire, non si potrà essere più padroni del proprio denaro o di trarne beneficio.

Se continueranno a spingere sull’acceleratore di capovolgere l’Italia a favore del Nuovo Ordine Mondiale di Davos; di distruggere il ceto medio; di distruggere la famiglia; di porre in vita il decreto Zan, di dar linfa all’eutanasia e a spingere sul transumanesimo, non ne usciremo più da questa crisi, in cui Davos controllerà l’economia mondiale e concederà movimento solo a coloro che porteranno il sigillo. I provvedimenti di cui sopra avranno più facilità per essere votati dal sistema politico-governativo, anche dallo ieratico Mattarella, la cui cultura politica contempla una separazione netta tra politica e religione. Il tutto unito dal collante della deriva democratica per la mancanza di contrappesi.

Ci viene da dire: allacciamoci le cinture, uniamoci. E’ prossimo il rischio d’essere sbalzati per strada a chiedere l’elemosina o a fare lunghe file alle mense dello Stato.

La speranza è posta nei 10 segreti della Madonna di Medjugorje, che sebbene annuncianti eventi straordinari, anche amari, che cambieranno la storia dell’uomo, daranno alla fine, vita, ad un nuovo mondo di risveglio spirituale e di pace. Nel frattempo non ci rimarrà che pregare, pregare ogni giorno col cuore, per allenare il terreno della coscienza ad essere più ricettiva alle realtà di Dio e ad essere allo stesso tempo pronta a rispondere alle prove che verranno, con nel cuore, non la paura, ma Cristo stesso che si fa persona in noi, per essere resilienti e vincenti con Lui. Le prove cui l’umanità sarà sottoposta, sono anche supportate da coincidenze di carattere biblico (profeti) e dei mistici. Le prove di cui parliamo fanno riferimento ai 10 segreti della Madonna di Medjugorje, che compendiano i messaggi di avvertimento di Salette, Fatima, Garabandal, e che annunciano eventi straordinari prossimi ad attuarsi. Preghiamo e facciamo digiuno.

Vitantonio Marasciulo

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: draghi, marasciulo, mattarella



Categoria: Generale