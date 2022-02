Booster dopo booster… Quasi 200 Decessi Registrati la Scorsa Settimana.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante rilanciare e offrire alla vostra riflessione questo articolo apparso su Pro Memoria, che riporta i numeri di quanto sta accadendo in Israele, e altri Paesi. Una ulteriore testimonianza della scarsa efficacia del siero genico nel contrastare non solo il contagio, ma anche l’infezione legata alla Sars Cov 2. E, una volta di più l’assoluta inutilità del Green Pass se non come forma di ricatto e coercizione dei cittadini. Buona lettura.

Booster dopo booster… Quasi 200 decessi COVID registrati la scorsa settimana

… in media muoiono 30 persone al giorno a causa del coronavirus … Una settimana fa la media giornaliera dei decessi era di 18 … un mese fa la media era di un solo decesso al giorno … Ieri … tasso di positività del 27,83% … 2.665 ricoverati in ospedale … 1.086 in gravi condizioni e 243 in ventilazione … Una settimana fa, 792 … in gravi condizioni … due settimane fa la cifra era di 432 … vittime totali della pandemia a 8.669 … 425 di questi sono morti dal 1 gennaio … 80,1% di tutti i letti ospedalieri a livello nazionale sono occupati Decessi: Israele dall'inizio (Marzo 2020-29 gennaio 2022). Contagi giornalieri: Israele, cui ho aggiunto, per avere un riferimento, Italia, USA e UK (Marzo 2020-29 gennaio 2022). Ricoveri ospedalieri: Israele, cui ho aggiunto, per avere un riferimento, Italia, USA e UK (Marzo 2020-19 gennaio 2022. Non erano disponibili per tutte le nazioni i dati fino al 29 gennaio perché dipende dai tempi di comunicazione di ogni singolo stato). Terapia intensiva: Israele, cui ho aggiunto, per avere un riferimento, l'Italia (Marzo 2020-29 gennaio 2022). USA e UK non avevano fornito i dati delle terapie intensive).

