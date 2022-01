I Vescovi Italiani e i Nuovi Sacramenti Pandemici. La Porte Latine.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante offrirvi, nella mia traduzione, questo articolo sferzante de La Porte Latine, che ringraziamo per la cortesia, sul comportamento di alcuni vescovi italiani riguardo alla psico pandemia, frutto evidente di una sottomissione acritica alla propaganda diffusa dal regime e dai suoi organi retribuiti, giornali e televisione. Forse da successori degli Apostoli ci si potrebbe attendere qualcosa di diverso, no? Ma che Chiesa è? Buona lettura.

§§§

Mentre la Società di San Pio X ha mille problemi a tenere aperte le sue chiese in Quebec – e talvolta è costretta a chiuderle – perché non è tenuta a rispettare l’obbligo di vaccinare i fedeli che frequentano le sacre funzioni, i vescovi italiani vanno oltre le richieste del governo e creano nuovi poteri sacramentali riservati ai vaccinati.

Attualmente, nonostante l’Italia abbia un “superpass verde” che richiede la vaccinazione per partecipare a quasi tutte le attività della vita civile, l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni sacre rimangono regolati da un protocollo governativo del 7 aprile 2020, controfirmato dalla Conferenza episcopale italiana.

Non è questa la sede per discutere il valore – anche partendo dagli iniqui principi della Costituzione italiana e dal pessimo Concordato del 1984 – di un tale documento. Resta il fatto che l’accesso alle funzioni sacre è ancora possibile senza vaccinazioni o timbri, pur rispettando le distanze, le maschere, la comunione in mano e altre simili distorsioni del culto.

I vescovi italiani, tuttavia, cavalcando l’onda dell’entusiasmo per l’estensione dei requisiti di vaccinazione da parte del governo, non vogliono restare indietro.

Da mesi ormai, molte diocesi hanno imposto, di propria iniziativa, il vaccino o il test ogni due giorni a preti, diaconi, ministri eucaristici, operatori pastorali, ecc. con uno zelo certamente degno di una causa migliore.

Obbligo morale del vaccino

Ma non ci si ferma qui. Per il vescovo di Bergamo Francesco Beschi, il vaccino è letteralmente “un obbligo morale”, non solo legale.

Bisogna ricordare che i vaccini Covid 19 attualmente disponibili in Italia sono prodotti in modo moralmente discutibile, e accettabili solo per gravi motivi secondo la Congregazione per la Dottrina della Fede, che fino a poco tempo fa raccomandava di usare prodotti che hanno utilizzato linee fetali abortite solo in queste condizioni ristrette.

Siamo anche oltre le raccomandazioni di Papa Francesco di vaccinare come “atto d’amore”. Nella diocesi, tutte le attività, tranne quelle strettamente di culto, sono vietate a chi non ha un pass verde rinforzato.

Per l’intronizzazione del nuovo vescovo di Reggio Emilia, monsignor Giacomo Morandi, arrivato direttamente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, è stato richiesto anche il super pass verde per entrare in cattedrale.

Obbligo di coscienza e divieto di ministero ai non vaccinati

Ma non è ancora niente. L’arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, presenta il vaccino come un obbligo di coscienza, e aggiunge una regola alle tante altre già imposte dal governo:

“Esigo espressamente che l’Eucaristia, durante le celebrazioni, non sia distribuita da sacerdoti, diaconi o ministri straordinari che non siano vaccinati. In caso di assoluta necessità, autorizzo che per la distribuzione sia scelta ad actum una persona di fiducia – religiosa o catechista – che sia stata vaccinata”.

Sappiamo da molto tempo che i modernisti sostengono che il dogma del Concilio di Trento (sess. XXIII, cap. I, DS 1764), secondo il quale il potere del sacramento dell’Ordine esiste per consacrare e distribuire l’Eucaristia, non esiste. Oggi vediamo che il potere sacramentale è stato sostituito dal super-pass, che soppianta tutti i ministeri ecclesiali antichi e moderni.

Ma non si ferma qui. Scopriamo che è possibile annullare non solo il Concilio di Trento, ma lo stesso spirito evangelico più profondo e indiscutibile, che nessun eretico avrebbe pensato di mettere in discussione.

Infatti, il vescovo Bellandi ha affermato che “nel caso delle visite agli anziani e ai malati, bisogna fare molta attenzione, valutando ogni singolo caso e chiedendo il consenso esplicito dei familiari”. In ogni caso, è assolutamente vietato fare queste visite a coloro che non hanno un pass verde rinforzato.

Anche altri vescovi campani, come il vescovo Cirulli di Teano-Calvi e il vescovo Soricelli di Amalfi, hanno preso provvedimenti simili, chiedendo a sacerdoti, diaconi e religiosi della diocesi di vaccinarsi “in modo vincolante in coscienza”.

Nostro Signore ci ordina esplicitamente, sotto pena di dannazione eterna, di visitarlo nella persona dei malati. Ogni sacerdote ha un dovere di carità a questo riguardo, specialmente nell’amministrazione dei sacramenti.

Quanto più un parroco, che si è assunto il compito di visitare i malati, dovrebbe rinunciarvi perché non è in possesso di un documento governativo – che non è richiesto per visitare le case private – anche se è in perfetta salute? (In Italia, non esiste un divieto sistematico di visitare gli anziani per chi non è vaccinato).

Dovrebbe aver paura di trasmettere per contagio perché non è vaccinato, anche se sa di essere “negativo”, quando è provato, apertamente e ufficialmente, che le persone vaccinate possono essere infettate e infettare?

Il governo italiano non vieta alle persone non vaccinate di visitare chi vogliono e a chi vuole di riceverle. Possono i vescovi proibire ai loro parroci di visitare i malati e gli anziani?

Dobbiamo rinunciare ai comandamenti del Vangelo – e ai doveri di stato dei parroci – per un’esigenza che non è né legale, né morale, né ragionevole? I sacramenti dovrebbero essere amministrati da laici vaccinati piuttosto che dal parroco sano ma non vaccinato? E questi laici ascolteranno anche le confessioni?

L’obbedienza che porta i prelati ad obbedire non solo alle leggi inique dello Stato, ma addirittura allo “spirito” di quelle leggi, ricorda il modo in cui è stato applicato il Vaticano II, senza fermarsi ai già gravissimi errori registrati negli atti dell’assemblea, ma giustificando ogni aberrazione con lo “spirito” del Concilio.

Oggi, lo “spirito” del governo Draghi non solo ispira ai vescovi la negazione dei concili dogmatici (cosa abituale), ma vieta anche l’esercizio della più elementare carità evangelica, quella di cui parla con tante belle parole Papa Francesco quando si tratta di accogliere i migranti.

§§§

