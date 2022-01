Bestiario GreenPascista. A Futura Memoria, Immagini e Parole dal Web

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae,, credo che sia interessante, anche a futura memoria, raccogliere e pubblicare testimonianze di ciò che spunta sulla rete. Per non dimenticare questo periodo, e per prepararci a nuove tempeste. Buona lettura e visione.

§§§

Ho due figli uno è vaccinato e l’altro no perchè esentato, hanno preso entrambi il covid, li ho portati in ospedale e quello vaccinato volevano ricoverarlo, mente il non vaccinato doveva aspettare, a me la scelta.

Quale strazio per un padre e per una madre dover scegliere che far morire e chi far sopravvivere. Ho scelto di non ricoverare nessuno dei miei figli, mi sono rivolto a Gesù per intercessione di sua madre Maria. Dopo tanti sacrifici, consulti, aiuti di medici per le cure a domicilio, sono entrambi salvi. Grazie Gesù, è proprio vero che dove non arriva l’uomo è cosa misericordiosa e giusta rivolgersi a Dio e alla sua immancabile provvidenza.

Ho sentito pochi uomini di chiesa invitarci alla preghiera, benedire gli ammalati e confidare in Dio contro ogni speranza e ingiustizia degli uomini. E poi se i non vaccinati sono così pochi, converrebbe curare loro, visto che sono i più esposti a diffondere il contagio, ma a quanto sembra sono proprio i vaccinati a non essere immunizzati (come dicevano i luminari!!!) e non solo essere esposti al contagio ma anche di diffonderlo.

***

Molti fra chi disciplinatamente si sono fatti inoculare trovano difficile per la propria auto immagine ammettere di essere stati presi per i fondelli. Capita a tutti di essere fregati. L’importante è riconoscerlo, se no continuano a fregarti, due, tre quattro volte…Come le dosi

§§§

Chiedetevi perché i quotidiani non fanno il loro mestiere, ma agiscono da cassa di risonanza della propaganda. Quando non ci sono interessi politici o finanziari degli editori, ecco…

***

Questo giusto per capire che razza di mostri in facie humana esistono e spargono i loro veleni.

***

L’unico commento è: poveri bambini, in che mani.

***

Senza parole. E quanti di questi casi ogni giorno? Ma in Italia non c’è farmacovigilanza attiva, e questi casi, come migliaia di effetti avversi semplicemente non saranno mai esistiti. Siamo nelle mani di criminali.

***

***

Questo per chi teorizza che i non vaccinati dovrebbero essere esclusi dalle cura. Ricordiamo comunque che le terapie intensive, nonostante i tagli effettuati alla sanità, sono libere all’83 per cento. 83 per cento.

Senza parole.

***

Ridiamo, qualche secondo, prima di piangere.

***

***

Via Cibrario, Torino, da evitare accuratamente, direi..come il successivo.

***

Genova Nervi. Andateci.

I medici inglesi per protesta contro l’obbligo vacs abbandonano i camici a Trafalgar Square.

I medici italiani invece non curano i novaccs, oppure gli fanno le torture sadiche https://twitter.com/cris_ cersei/status/ 1485007433915318274?s=20

***

Ma tranquilli, siamo in mano veri scienziati, mica a dei cialtroni.

***

***

Questa va sotto il capitolo della dissonanza cognitiva.

***

Poi forse un giorno qualcuno ci spiegherà questi dati. E le balle che ci hanno raccontato e ci raccontano i piazzisti del siero e i loro manutengoli.

***

E infine, l’esito delle misure del governo dei migliori, e lo slancio che l’economia italiana sicuramente avrà dalle misure prese – Green Pass e Apartheid – dal grigio Kommissario…

***

Un’idea da non sottovalutare

Un idea da non sottovalutare

👇👇👇 pic.twitter.com/X9DZdxmx8g — Giovanni ☣️🧱 (@Giovanni7769) January 22, 2022

***

Ma no, non pensate male, questi sono i comunisti puri e duri del Manifesto…

E posto che si parla di giornali e giornalisti, non riesco a non condividere con voi questa profezia azzeccatissima…:-)))

§§§

