Il Tradimento degli Uomini di Chiesa davanti alla Dittatura Sanitaria.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione due episodi che a mio parere testimoniano di quanto la Chiesa abbia perduto la bussola in questa crisi del Covid 19. I due episodi sono: il licenziamento da parte del cardinale di Vienna del Cappellano delle Forze di Polizia Austriache per la sua opposizione esplicita all’obbligo vaccinale, che il governo intende imporre, e quanto scritto su Quotidiano Sanità da un professore della Lateranense.

Ecco la nostra traduzione dell’articolo pubblicato da Maike Hickson su Life Site News:

Il cardinale Christoph Schönborn di Vienna ha licenziato il cappellano delle forze di polizia austriache per aver espresso pubblicamente la sua opposizione al recente mandato di vaccinazione universale imposto dal governo austriaco.

Il cappellano della polizia è stato informato del suo licenziamento mercoledì in una lettera scritta da Schönborn che è noto per le sue opinioni liberali e pro-LGBT.

Una copia della lettera è circolata su Twitter ed è stata postata dall’attivista cattolico Alexander Tschugguel.

Il diacono Uwe Eglau stava servendo come cappellano per l’intera forza di polizia austriaca ed era uno dei firmatari di una lettera aperta al ministro degli Interni austriaco Gerhard Karner, chiedendogli di ritirare i piani per la vaccinazione obbligatoria universale.

Eglau ha partecipato a una protesta e a una manifestazione contro l’obbligo di vaccinazione che ha avuto luogo il 15 gennaio.

In quell’occasione, il cappellano è salito sul palco e ha paragonato l’attuale situazione politica in Austria a quella della Germania nazista quando ha detto di essere pronto a “seguire le orme di Franz Jägerstätter”, un obiettore di coscienza austriaco che fu giustiziato nel 1943 per aver rifiutato di combattere per la Germania nazista. Papa Benedetto XVI lo ha beatificato nel 2007.

Schönborn ha spiegato che la ragione del licenziamento è stata la denuncia pubblica di Eglau delle misure imposte dal governo austriaco in risposta alla crisi del COVID.

***

Qui sotto invece trovate la risposta che il prof. Mauro Cozzoli ha dato a Quotidiano Sanità, alla domanda se in caso di necessità è giusto o meno preferire i vaccinati a chi non lo è. Non voglio fare commenti. Mi chiedo però perché la stessa regola non dovrebbe applicarsi nei confronti dei tabagisti (“Chi fuma avvelena anche te”) dei tossicomani (la categoria è molto vulnerabile all’Aids, e ne è stata di sicuro strumento di diffusione) o in generale (obesi alimentari, per esempio) di quanti non hanno cura della propria salute, e del proprio corpo. Non è una strada pericolosamente scivolosa, quella indicata dal prelato?

§§§

