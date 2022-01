Dante, Francesco, Gioacchino da Fiore: Quale Rapporto? Online, Oggi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare a vostra conoscenza un evento online che avrà luogo oggi pomeriggio in streaming, organizzato dal maestro Aurelio Porfiri. Trovate i dettagli qui sotto, buona lettura e partecipazione.

Quale può essere il rapporto tra tre grandi figuri medievali come Gioacchino da Fiore, Dante Alighieri e Francesco d’Assisi?

Ne parlano con Aurelio Porfiri gli studiosi Giuseppe Riccardo Succurro, Guido Vignelli, Luca Parisoli e Laura Pasquini.

Il programma sarà trasmesso in live streaming su numerosi canali, tra cui il canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

