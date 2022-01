Pro Memoria. Le Incredibili Incongruenze delle Cifre dell’Istituto di Sanità.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante rilanciare le domande che il sito Pro Memoria ha condensato in queste righe, corredate dai grafici dell’Istituto Superiore della Sanità, e che dimostrano incongruenze di notevole entità nel conto dei vaccinati con una, due, o tre dosi. Oltre alla rilevazione che le percentuali di decesso fra coloro che hanno ricevuto due o tre dosi sono superiori a quelle di chi non ne ha fatta nessuna. Ma allora, a che cosa serve?

§§§

— Le mie domande del 29 12 2021

— 17 gennaio 2022 — Come in altre occasioni, ho riportato in due fogli di calcolo i totali rinvenibili nelle rispettive tabelle (indicate in calce ai fogli) dei due più recenti rapporti dell’ISS (al 05 01 2022 ed al 12 01 2022).

— Ancora una volta, purtroppo, mi ritrovo a porre dei QUESITI atti a colmare le mie incapacità di comprensione:

— 1 – Report al 05 01 2022: Vaccinati 2 dosi da meno di 4 mesi 11.648.617

Report al 12 01 2022: Vaccinati 2 dosi da meno di 4 mesi 24.562.863

a – In una settimana sono state vaccinate 12.914.246 di persone, pari a 1.844.892 di somministrazioni giornaliere?

b – I vaccinati con una sola dose, che potrebbero aver fatto la seconda, determinando questo incremento, erano però 1.578.764 al 05 01 2022 e non un numero pari o superiore ai 12.914.246 che ora risultano nuovi vaccinati con due dosi.

c – Possibile che in una settimana quelle 12.914.246 persone possano aver fatto ben due dosi?

d – Inoltre, non c’erano abbastanza non vaccinati al 05 01 2022 per immaginare che abbiano fatto le due dosi in 7 giorni. Erano, infatti, 6.660.263 al 05 01 22 mentre al 12 01 2022 ne risultano 6.414.467 (ossia 245.796 in meno). Boh!

e – Il dato pare confermato dall’incremento totale dei vaccinati (con ogni dose) che è determinato dai non vaccinati che nel periodo hanno ricevuto la prima dose. Totale che passa, infatti, da 47.349.682 al 05 01 2022 a 47.595.478, ossia 245.796somministrazioni in più. Boh!

— 2 – Report al 05 01 2022: Vaccinati 2 dosi da più di 4 mesi 26.019.483

Report al 12 01 2022: Vaccinati 2 dosi da più di 4 mesi 10.381.759

a – In una settimana dovrebbero aver fatto la terza dose (unica possibilità per non essere più nell’elenco di quelli vaccinati con due dosi da più di quattro mesi) 15.637.724di persone, pari a 2.233.960 di somministrazioni giornaliere.

b – Perché, allora, le terze dosi sono passate (con una media di 409.962 somministrazioni giornaliere) da 8.102.818 a 10.972.555, con un incremento di 2.869.737 (invece di 15.637.724)?

— 3 – OSPEDALIZZAZIONI – Al 05 01 2022: Vaccinati 2 dosi da meno di 4 mesi 905.

Al 12 01 2022: Vaccinati 2 dosi da meno di 4 mesi 7.594.

Al 05 01 2022: Vaccinati 2 dosi da più di 4 mesi 6.612.

Al 12 01 2022: Vaccinati 2 dosi da più di 4 mesi 1.055.

Al 05 01 2022: Vaccinati 3 dosi 546.

Al 12 01 2022: Vaccinati 3 dosi 955.

a – Ma non dovevano essere più “protetti” quelli vaccinati di recente?

— 3 – TERAPIA INTENSIVA – Al 05 01 2022: Vaccinati 2 dosi da meno di 4 mesi 72.

Al 12 01 2022: Vaccinati 2 dosi da meno di 4 mesi 534.

Al 05 01 2022: Vaccinati 2 dosi da più di 4 mesi 496.

Al 12 01 2022: Vaccinati 2 dosi da più di 4 mesi 70.

a – Ma non dovevano essere più “protetti” quelli vaccinati di recente?

— 4 – % DECESSI su OSPEDALIZZAZIONI – Al 12 01 2022:

NON vaccinati 15,088%.

Vaccinati, TRANNE quelli con una sola dose, 16,722%.

TUTTI i vaccinati 16,840%.

a – Se iniettarsi 2 o tre dosi porta, in ospedale, ad una mortalità SUPERIORE a chi non ne ha ricevuta alcuna, siamo sicuri che serva?

— Anche queste sono domande cui non so dare delle risposte. Le attendo, desideroso, da chi ha le competenze che personalmente non possiedo; senza necessità alcuna di attivare la psicopolizia di regime. Grazie.

§§§

