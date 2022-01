El Papa recibe dos (2!) veces a mr. Pfizer. De qué habrán hablado…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Edward Pentin, ha dado la noticia en el National Catholic Register de que el jefe de Pfizer, Burla, ha sido recibido dos veces, en privado y en secreto por el Pontífice reinante. A continuación, encontrarán nuestra traducción de extractos del artículo. Osservatore Marziano nos ofrece este comentario irónico. Como bien sabéis, el Vaticano es uno de los Estados más ferozmente vacunadores del mundo, tenemos curiosidad por saber cómo se posicionará ahora que cada día parece más claro que la Santa Vacuna, como siempre han afirmado algunos estúpidos premios Nobel, no funciona contra los virus mutantes, por el contrario, la situación es peor… Pero es ciertamente curioso que el Papa vacunador contra toda esperanza haya recibido dos veces, no una, sino dos veces al huésped que produce el vino… Buena lectura.

§§§

Crónicas de Marziano – Noticias vaticanas, ¿verdaderas o falsas?

Estimado Tosatti, Edward Pentin, en el NCR (adjunto) nos informa que el papa Francisco se reunió en privado (después de una reunión con Melinda Gates) con el CEO de Pfizer, Albert Bourla.

Esto es admirable, porque así el Papa, que no recibe -para no perder tiempo, a los cardenales de la Iglesia católica- recibe a “cardenales” de la iglesia secular.

Evidentemente, para convertirlos. Personalmente, no tengo dudas. Ya veremos. ¿Quizás se trata de una Fake News que quiere convertirlos?

En 2021 Bourla participó en la Conferencia Sanitaria del Vaticano sobre la vacuna Covid, con Fauci y el director general de Moderna.

Luego de ello se ofreció la vacuna de Pfizer al Vaticano. Pero tal vez esto también es una Fake News. Según Pentin, es True News.

Albert Bourla es una figura destacada en el mundo farmacéutico estadounidense. Pero también en la comunidad empresarial más influyente en Estados Unidos; vinculado a Bill Gates. Judío sefaradí, Bourla es miembro de la Business Roundtable, una asociación muy poderosa de grupos de presión. El Washington Post lo calificó como “el aliado más cercano de Barack Obama en la comunidad empresarial”. Otros miembros son Jeff Bezos, de Amazon, Tim Cook, de Apple y Safra Catz, de Oracle.

Bourla es miembro también también del Business Council, presidido por el legendario jefe de KKR (Henry Kravis), el fondo que está intentando comprar Telecom en Italia.

¿Por qué supongo que las noticias sobre él pueden ser Fake News? Porque desde hace tiempo Bourla es objeto de ataques (seguramente por envidia y celos), todos los cuales han resultado ser Fake News. Por ejemplo, el anuncio de su detención por el FBI por el fraude de la vacuna Covid (Fake News, por supuesto). O la noticia de que no se había vacunado contra el Covid (cuando la verdad es que aún no era su turno. Declaró que ‘tengo 59 años y gozo de buena salud, no es aconsejable vacunarme ahora’). ¿Será esto cierto o serán Fake News? ¿Pentin podrá iluminarnos?

Pero al final, ¿qué nos importa? Quien es recibido por el Papa Francisco en privado adquiere un pasaporte a la credibilidad mundial.

¿O se trata de una hipótesis falsa? Preguntémosle a Ed Pentin, que escribió el siguiente artículo.

https://www.ncregister.com/ blog/pfizer-and-the-vatican

***

Según ha podido saber The Register, el papa Francisco se reunió el año pasado en forma privada no revelada con el director general de Pfizer, mientras surgen preguntas sobre la eficacia de las vacunas para prevenir el contagio, que ahora son obligatorias para todo el personal y los visitantes del Vaticano.

Según fuentes vaticanas, el Santo Padre se reunió en el Vaticano en dos ocasiones con el director general de Pfizer, Albert Bourla, aunque no se conocen los detalles precisos.

A diferencia de la mayoría de las audiencias privadas del Papa, estos encuentros no fueron anunciados por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que no ha respondido a las reiteradas peticiones de confirmación de las reuniones.

Un portavoz de Pfizer dijo: “No podemos confirmar ni negar, porque según nuestra política los movimientos de nuestros ejecutivos se consideran confidenciales”.

Los encuentros de Bourla con el Papa no sería el primer encuentro papal no anunciado de este tipo en los últimos años. En noviembre de 2019, poco antes de que comenzara la emergencia sanitaria COVID-19, el Papa recibió en privado a Melinda Gates. La reunión, bien conocida en el Vaticano, no fue anunciada y nunca fue reconocida oficialmente.

El pasado mes de mayo, Bourla participó en una conferencia sanitaria online del Vaticano, titulada “Unite to Prevent & Unite to Cure” (Unidos para prevenir y Unidos curar), la cual incluyó un importante enfoque en los tratamientos y la prevención del COVID-19, además de proporcionar una plataforma para promover las vacunas producidas por las grandes empresas farmacéuticas.

El Estado de la Ciudad del Vaticano ha sido una de las primeras autoridades en administrar las vacunas tras firmar un contrato con Pfizer a finales de 2020 para ofrecer en exclusiva su producto farmacéutico Pfizer-BioNTech a su personal. Las primeras inoculaciones se distribuyeron a principios de 2021.

Firme partidario de la vacuna ante lo que cree que es una “continuación y empeoramiento de la actual emergencia sanitaria”, el Vaticano ha ordenado la inyección de Pfizer para todo el personal y visitantes a partir del 23 de diciembre.

A partir del 31 de enero, se exigirá la triple vacunación (dos dosis más un refuerzo) para entrar en el territorio del Vaticano. (La prueba de recuperación reciente de COVID-19 también puede obtener la admisión, y no hay requisitos para las liturgias públicas y las audiencias generales).

Publicado originalmente en italiano el 16 de enero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/01/16/il-papa-riceve-due- 2-volte-mr-pfizer-chissa-di- cosa-avranno-parlato/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bourla, papa, pfizer



Categoria: Generale