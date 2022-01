I Gesuiti e il Suicidio Assistito. Sciogliere la Compagnia o la Chiesa? Mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. ICS ha letto l’articolo di padre Carlo Casalone sj, che trovate in calce, e ci ha mandato un desolato commento. Buona lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti.

Caro Tosatti, ieri l’altro, mercoledì 12 gennaio, su Stilum Curiae ho commentato l’articolo di Repubblica che spiegava l’apertura del gesuita americano padre Pat Conroy alla libertà di abortire da parte delle donne. Quale loro diritto.

Oggi (sa che non riesco più a distrarmi un attimo?) sono obbligato a riprendere la penna per riferire e commentare l’articolo (allegato), riportato da ANSA, sulla CIVILTÀ CATTOLICA, di un altro gesuita, molto più rappresentativo di padre Conroy e molto più vicino a papa Bergoglio.

Tanto che non si può affatto pensare ad una iniziativa personale.

Detto gesuita è il famosissimo padre Carlo Casalone, medico, esperto di bioetica, membro della Accademia per la Vita, docente di teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana, padre provinciale della Compagnia per l’Italia, ecc.

In questo articolo padre Casalone elogia la mediazione sul suicidio assistito (cioè eutanasia, di fatto) con lo stesso stile gesuitico con cui padre Conroy parla di libertà di aborto.

O come Pannella parlava di droga libera.

O come i cattoprogressisti parlavano di divorzio e poi di aborto.

Cioè proponendo di appoggiare le proposte di legge tipo “minore dei mali” per evitare leggi peggiori o clandestinità.

Il nostro gesuita propone di fatto di appoggiare la legge sul fine vita (anche se non conforme al Magistero) per evitare il peggio. Boh!

Mi domando caro Tosatti se non si potrebbe promuovere, anziché il suicidio assistito “stile gesuitico”, la soppressione assistita della amata Compagnia di Bergoglio.

Tra il 1759 e il 1773, papa Clemente XIV soppresse la Compagnia su pressione delle monarchie europee (anche cattoliche) preoccupate dalle interferenze politiche che i gesuiti facevano sui governi.

Nel 1814 Pio VII, rilasciato dalla prigionia in Francia di Napoleone, si affretta a ricostituirla. Circa quarant’anni più tardi il grande pontefice del positivismo, il filosofo Augusto Comte, invitava (con la famosa “lettera agli ignaziani”) i gesuiti a prendere il potere e guidare la chiesa cattolica romana, al fine di “positivizzarla” un po’ di più.

Ma era troppo presto. Si doveva aspettare il XXI secolo con un papa gesuita. Ora, poiché non è più possibile pensare di potere ri-sciogliere detta compagnia, ci si può solo attendere che la compagnia possa pensare di sciogliere lei la Chiesa.

A questo punto tante anime candide apriranno gli occhi e le orecchie.

O neppure allora?

Lei che ne dice Tosatti?

Mons.ICS

***

PADRE CARLO CASALONE

(ANSA) – “Pur nella concomitanza di valori difficili da conciliare, ci pare che non sia auspicabile sfuggire al peso della decisione affossando la legge. Diverse forze politiche si muovono in questo senso, benché con opposte motivazioni: chi per sgombrare la via verso il referendum e agevolare la vittoria del ‘sì‘, chi per rinviare sine die la discussione su una tematica spinosa. Nell’attuale situazione culturale e sociale, sembra a chi scrive da non escludersi che il sostegno a questa PdL non contrasti con un responsabile perseguimento del bene comune possibile”. Così Civiltà Cattolica sulla legge in discussione sul “suicidio assistito”.

L’articolo “La discussione parlamentare sul ‘suicidio assistito'”, nel nuovo numero in uscita sabato della rivista dei Gesuiti – le cui bozze vengono tradizionalmente riviste dalla Segreteria di Stato vaticana -, è firmato da padre Carlo Casalone, alle spalle una laurea in Medicina, ex provinciale d’Italia della Compagnia di Gesù, attualmente membro della Pontificia Accademia per la Vita e docente di Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana.

La proposta di legge (PdL) sul fine vita, nella scia della sentenza della Corte costituzionale, non esclude la punibilità dell’assistenza al suicidio, tranne che in alcune particolari condizioni: pur distanziandosi dalle posizioni del Magistero sul tema, Civiltà Cattolica pone la domanda se sia accettabile appoggiarla. Visti la richiesta, fatta dalla Corte al Parlamento, di disciplinare la materia, l’incalzare del referendum sull’omicidio del consenziente e il diffondersi dell’approvazione dell’eutanasia in vari Paesi, l’articolo propone di non scartare il sostegno alla PdL, con alcune auspicabili modifiche, come via per promuovere responsabilmente la tutela della vita e il bene comune possibile.

“Non c’è dubbio che la legge in discussione, pur non trattando di eutanasia, diverga dalle posizioni sulla illiceità dell’assistenza al suicidio che il Magistero della Chiesa ha ribadito anche in recenti documenti”, sottolinea padre Casalone. “La valutazione di una legge dello Stato – prosegue – esige di considerare un insieme complesso di elementi in ordine al bene comune”.

La domanda che si pone “è, in estrema sintesi, se di questa PdL occorra dare una valutazione complessivamente negativa, con il rischio di favorire la liberalizzazione referendaria dell’omicidio del consenziente, oppure si possa cercare di renderla meno problematica modificandone i termini più dannosi”.

“Tale tolleranza – spiega – sarebbe motivata dalla funzione di argine di fronte a un eventuale danno più grave. Il principio tradizionale cui si potrebbe ricorrere è quello delle ‘leggi imperfette’, impiegato dal Magistero anche a proposito dell’aborto procurato”. Secondo Civiltà Cattolica, “in questo contesto, l’omissione di un intervento rischia fortemente di facilitare un esito più negativo”. “Per chi si trova in Parlamento, poi – continua -, occorre tener conto che, per un verso, sostenere questa legge corrisponde non a operare il male regolamentato dalla norma giuridica, ma purtroppo a lasciare ai cittadini la possibilità di compierlo”.

Per altro verso, “le condizioni culturali a livello internazionale spingono con forza nella direzione di scenari eticamente più problematici da presidiare con sapiente tenacia”. Infine, “per la situazione del Paese e il richiamo della Corte costituzionale al Parlamento, ci sembra importante che si arrivi a produrre una legge”. Per padre Casalone, inoltre, “la latitanza del legislatore o il naufragio della PdL assesterebbero un ulteriore colpo alla credibilità delle istituzioni, in un momento già critico”.

§§§

