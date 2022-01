Morto il Dr. Biscardi. Stava per Denunciare Big Pharma alla Commissione Europea

Marco Tosatti

La notizia è di qualche ora fa. Il dott. Domenico Biscardi, medico ricercatore che stava lavorando per dimostrare la pericolosità del siero genico, è stato – a quanto sembra – trovato morto in casa; come prima causa del decesso si è parlato di infarto. Non c’è dubbio che essere medico, ricercatore, e mettere i bastoni fra le ruote della colossale campagna di sperimentazione sugli umani messa in atto da Big Pharma con la complicità di politici e mass media in taluni casi può risultare pericoloso.

Qui sotto trovate la dichiarazione dell’avvocato Alessandro Fusillo, e il testo apparso sul profilo Telegram del dott. Biscardi. E soprattutto il collegamento a un messaggio vocale in cui il dott. Biscardi annunciava una scoperta clamorosa, che avrebbe messo fine alla campagna del siero, e portato sul banco degli accusati le aziende farmaceutiche, con miliardi di danni da pagare. Buona lettura e buon ascolto.

E’ MORTO IL Dr. DOMENICO BISCARDI

Ho conosciuto, sia pure solo per alcuni contatti telefonici e nell’ambito di qualche diretta online, il Dr. Domenico Biscardi, ma ho imparato ad apprezzarne le grandi qualità umane e scientifche. Piangiamo con la sua morte la scomparsa di un grande ricercatore, ma soprattutto di un uomo onesto e coraggioso. Stava lavorando a ricerche molto delicate, in grado di dimostrare la pericolosità di alcuni vaccini contro la malattia Covid-19. Forse qualcuno penserà di tirare un sospiro di sollievo perché Domenico Biscardi non c’è più, ma la verità è troppo forte ed evidente per essere tenuta nascosta ancora. Non dimenticheremo Domenico Biscardi, un eroe che per la ricerca della verità ha dato tutto, anche la vita. Il suo esempio deve spingere tutti a lottare con rinnovato vigore e fiducia nella verità affinché nel nostro paese e nel mondo possa tornare a splendere la luce della libertà, perché le menzogne siano smascherate e perché i tiranni siano abbattuti. Grazie Domenico! Riposa in pace tra i giusti. Che la terra ti sia lieve.

Grave lutto nel mondo della ricerca medica e scientifica, è MORTO il Dott. Domenico Biscardi, pare che sia stato trovato morto in casa.

Solo pochi giorni fa aveva fatto un breve video dove diceva di avere la prova definitiva che nell’essicato del vaccino anticovid erano contenuti nanodispositivi di tecnologia sconosciuta e si era detto pronto a presentarsi in Commissione Europea per depositare una denuncia formale in tal senso.

Tag: biscardi, ema, vaccini



Categoria: covid