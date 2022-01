Aborto, Genocidio, Siero, Dittatura: mons. Schneider Parla Chiaro.

***

12 gennaio 2022, Anno Primo dell’Era Draghista

***

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante portare alla vostra attenzione questa intervista che il vescovo Athanius Schneider ha concesso a The Remnant, e di cui parla questo servizio su LifeSiteNews. Interessante anche il punto in cui parla esplicitamente di dittatura relativamente ai metodi usati da qualche governo per imporre l’inoculazione del siero genico ai suoi sudditi. Buona lettura e condivisione.

§§§

Per vedere il video dell’intervista, in inglese, andate su LfeSiteNews.

§§§

In un’intervista pubblicata giovedì, il vescovo Athanasius Schneider ha denunciato l’accettazione di “vaccini” contaminati dall’aborto come un modo per “normalizzare l’orrore del genocidio”, il genocidio dell’aborto.

Questa normalizzazione dell’omicidio dell’aborto da parte della Chiesa e del mondo, ha detto Schneider a Michael Matt, editore di The Remnant, avviene attraverso il “grave peccato di omissione” di non riuscire a “protestare senza ambiguità contro l’industria fetale e i suoi prodotti”.

Schneider ha sottolineato che “gli uomini di chiesa e i buoni cattolici dimenticano o semplicemente ignorano” che le iniezioni di COVID-19 disponibili sono un prodotto dell’industria fetale, che egli descrive come essenzialmente “cannibalismo”, cioè “usare, sfruttare, commercializzare i tessuti dei corpi dei bambini innocenti che vengono assassinati”.

Senza minimizzare la gravità del fatto che i vaccini COVID attualmente disponibili sono in definitiva un “prodotto” dell’aborto attraverso i loro test e lo sviluppo sulle linee cellulari di bambini abortiti, Schneider ha notato che questa connessione “può essere” remota, mentre “non siamo lontani dall’industria fetale, che è ogni giorno in crescita”.

“E così”, ha detto Schneider, “quando accettiamo” questi cosiddetti vaccini, “li sosteniamo”.

“E questo orrore è così mostruoso che non può essere paragonato ad altri mali che in qualche modo accettiamo [in] questa società naturalista e materialista, come i prodotti del lavoro di schiavitù. È incomparabile con l’orrore dell’assassinio di bambini innocenti”, ha detto Schneider.

Ha aggiunto che, a parte un punto di vista strettamente morale, il fatto che queste iniezioni di COVID-19 sono ancora “sperimentali” e che i loro produttori non sono tenuti a rispondere “dei possibili effetti negativi, dovrebbe far riflettere ogni uomo di buon senso” “che c’è qualcosa di sbagliato, o almeno, cerchiamo di essere prudenti”.

Quando Matt ha suggerito che c’è più di un incentivo economico dietro le attuali misure radicali COVID, Schneider si è detto d’accordo.

Mentre ci può essere una “questione di soldi” coinvolta, Schneider crede che questo motivo sia “secondario”.

Ha sottolineato che i metodi utilizzati per spingere la vaccinazione “sono già” quelli “di una vera dittatura”, perché “cittadini di seconda classe”, che si oppongono ai “vaccini” per motivi morali o medici, sono già stati creati in alcuni paesi dove l’accesso a determinati luoghi, come ristoranti e teatri, è limitato ai vaccinati.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: dittatura, schneider, siero, vaccini



Categoria: Generale