Giudice USA Impone: Otto Mesi, non 75 Anni per la Verità sul Siero Pfizer.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante offrirvi, nella mia traduzione, questo articolo apparso su The Defender in merito al siero genico della Pfizer, e alla richiesta assurda della Food and Drug Administration (FDA) di rendere pubblici in 75 (!) anni i documenti in base ai quali ha concesso il permesso, in emergenza, di somministrare il siero. Fortunatamente negli Stati Uniti ci sono ancora magistrati che hanno il senso del dovere e del loro ruolo. Come da noi, insomma…

§§§

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti avrà otto mesi – non i 75 anni richiesti – per rilasciare tutti i documenti relativi alla licenza del vaccino Comirnaty COVID della Pfizer, un giudice federale ha stabilito giovedì.

Nella sua sentenza, il giudice Mark Pittman del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas, ha citato il presidente John F. Kennedy, scrivendo: “una nazione che ha paura di lasciare che il suo popolo giudichi la verità e la falsità in un mercato aperto è una nazione che ha paura del suo popolo”.

Il giudice Pittman ha respinto l’affermazione della FDA di poter rilasciare versioni ridotte di documenti ad un ritmo di sole 500 pagine al mese, il che avrebbe significato che l’intera cache di documenti non sarebbe diventata pubblica fino al 2096.

I documenti in questione si riferiscono a una richiesta di Freedom of Information Act (FOIA) presentata nell’agosto 2021 da Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), un gruppo di più di 30 medici e professionisti della salute pubblica e scienziati di istituzioni come Harvard, Yale e UCLA.

Nel suo ordine di quattro pagine, il giudice Pittman ha ordinato alla FDA di produrre più di 12.000 pagine di documenti entro il 31 gennaio, e in seguito di “produrre i documenti rimanenti ad un ritmo di 55.000 pagine ogni 30 giorni, con la prima produzione dovuta entro il 1 marzo 2022, fino a quando la produzione è completa”.

Secondo questa linea temporale, le quasi 400.000 pagine di documenti saranno rese pubbliche, senza redazioni, entro otto mesi, piuttosto che entro l’anno 2097.

Nella sua richiesta FOIA, PHMPT ha chiesto alla FDA di rilasciare “tutti i dati e le informazioni per il vaccino Pfizer”, compresi i dati di sicurezza ed efficacia, i rapporti sulle reazioni avverse, e una lista di ingredienti attivi e inattivi.

PHMPT aveva inizialmente richiesto un’elaborazione accelerata della sua richiesta FOIA sulla base del fatto che c’è una “necessità impellente” per il rilascio rapido dei documenti in questione, sostenendo inoltre che la documentazione dovrebbe essere completamente rilasciata entro 108 giorni – il numero di giorni che la FDA ha impiegato per approvare il vaccino di Pfizer.

Quando la richiesta dell’organizzazione è stata respinta dalla FDA, PHMPT ha intentato una causa contro l’agenzia.

La FDA, nella sua argomentazione, ha riconosciuto di avere un “obbligo” di rendere pubbliche le informazioni, ma ha affermato che il suo Center for Biologics Evaluation and Research, che mantiene i registri in questione, ha solo 10 membri dello staff, due dei quali sono “nuovi”.

Suzann Burk, capo della divisione della FDA per la gestione della divulgazione e del controllo, ha detto che ci vogliono otto minuti a pagina per un lavoratore “per eseguire un’attenta revisione riga per riga, parola per parola, di tutti i documenti sensibili prima di produrli in risposta a una richiesta FOIA”.

Di conseguenza, la FDA ha inizialmente affermato che aveva bisogno di 55 anni per rilasciare completamente le versioni redatte di questi documenti. L’agenzia ha poi modificato questa richiesta a 75 anni.

Una “grande vittoria per la trasparenza

Nella sua ordinanza, il giudice Pittman ha riconosciuto “l’onere” imposto alla FDA nel rispettare la tempistica per il rilascio di questi documenti, ma ha comunque chiarito che deve essere una priorità per l’agenzia:

“Qui, la corte riconosce le sfide ‘indebitamente onerose’ che questa richiesta FOIA può presentare alla FDA … Ma, come espresso alla conferenza di programmazione, non ci può essere una ‘questione più importante alla Food and Drug Administration … della pandemia, il vaccino Pfizer, ottenere che ogni americano sia vaccinato, [e] assicurarsi che il pubblico americano sia assicurato che questo non è stato affrettato per conto degli Stati Uniti”.

Pittman, oltre a citare Kennedy nel suo ordine, ha anche attinto alle parole dell’ex presidente degli Stati Uniti James Madison:

“Un governo popolare, senza l’informazione popolare, o i mezzi per acquisirla, non è che il prologo di una farsa o di una tragedia; o, forse, di entrambe.

“La conoscenza governerà per sempre l’ignoranza: E un popolo che intende essere il proprio governatore, deve armarsi del potere che dà la conoscenza”.

L’avvocato Arron Siri dello studio legale Siri & Glimstad, che ha rappresentato PHMPT nella sua causa, ha detto a Reuters che l’ordine del giudice “si è schierato dalla parte della trasparenza e della responsabilità”.

Commentando ulteriormente la decisione, Siri ha scritto:

“Questa è una grande vittoria per la trasparenza e rimuove uno dei vincoli che le autorità federali ‘sanitarie’ hanno avuto sui dati necessari agli scienziati indipendenti per offrire soluzioni e affrontare gravi problemi con l’attuale programma di vaccini – problemi che includono immunità calante, varianti che eludono l’immunità del vaccino, e, come il CDC ha confermato, che i vaccini non impediscono la trasmissione.

“Nessuna persona dovrebbe mai essere costretta a impegnarsi in una procedura medica indesiderata. E se è già abbastanza grave che il governo abbia violato questo diritto di libertà fondamentale rendendo obbligatorio il vaccino Covid-19, il governo ha anche voluto nascondere i dati aspettando di produrre completamente ciò su cui si è basato per autorizzare questo prodotto fino a quando quasi ogni americano vivo oggi è morto. Questa forma di governo è distruttiva per la libertà e antitetica all’apertura richiesta in una società democratica”.

PHMPT si è impegnata a pubblicare tutti i documenti della FDA sul suo sito web.

In un documento presentato ad un giudice federale nel mese di novembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), discutendo a favore della FDA, ha inizialmente sostenuto che l’agenzia potrebbe elaborare circa 329.000 pagine di documenti ad un ritmo di sole 500 pagine al mese, al fine di avere il tempo di redimere il materiale legalmente esente.

Secondo il DOJ, tale materiale include “informazioni commerciali riservate e segreti commerciali di Pfizer o BioNTech e informazioni personali sulla privacy dei pazienti che hanno partecipato a studi clinici”.

Tuttavia, il team legale che rappresenta PHMPT ha sostenuto nelle sue carte giudiziarie che la FDA, a partire dal 2020, ha 18.062 dipendenti, indicando che l’agenzia potrebbe trovare la manodopera necessaria per soddisfare rapidamente la richiesta FOIA.

Non è chiaro se la FDA farà appello alla decisione di giovedì. In caso contrario, sia la FDA che il PHMPT sono tenuti a presentare un rapporto entro il 1° aprile, dettagliando i progressi compiuti in merito al rilascio dei documenti.

La presentazione di ulteriori rapporti sarà poi richiesta ogni 90 giorni fino a quando tutta la documentazione sarà stata rilasciata.

Diverse sentenze significative riguardanti i vaccini COVID e le misure correlate sono venute fuori dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale del Texas negli ultimi giorni.

Il 3 gennaio, la corte ha emesso un’ingiunzione preliminare che impedisce al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DOD) di disciplinare i membri del servizio militare che si oppongono alla vaccinazione COVID-19 per motivi religiosi.

La stessa corte si è anche recentemente pronunciata contro l’attuazione di una maschera e del mandato di vaccinazione per i partecipanti ai programmi federali Head Start.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: fda, pfizer, the defender, vaccini



Categoria: covid, Generale