BDV Narra le Pagine Future della Sceneggiatura che Stiamo Vivendo…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, BDV con la sua consueta dolcissima feroce lucidità ci racconta che cosa accadrà nei prossimi mesi, e come la gente…ma è meglio che leggiate da soli, senza che io anticipi nulla.

Mentre il governo, nei suoi comitati scientifici fatti da virologi canterini, si arrovella per trovar nuovi modi per chiudere, punire, criminalizzare, inventandosi divieti, stringibudella, tagliole al brodo nero, minestre avvelenate, per cercar di vaccinare più possibile e cavare un poco di sugo logico dal guazzabuglio infernale in cui ha precipitato il povero Belpaese, io, se permettete, mi sgranchisco un poco le gambe al Parco Aldobrandini, che è verde e sospeso sulla città. Respiro, accarezzo un molossetto tigrato e respiro in delizia di primavera romana (quasi).

Ecco fatto e ora indossando gli stivali delle sette leghe che mi ha imprestato il gatto del Marchese di Carabas, cioè il gatto con gli stivali, faccio quattro salti in avanti per scrutare un poco il corso del grim path, cioè del sentiero oscuro, in cui stanno accompagnando, al sapor fabiano (cioè un passo avanti e due indietro), nel ritmo della finestra di Overton, noi poveri italiani, gli sceneggiatori della Sat. e Lu., pagati dall’Arcinemico e dai suoi adoratori che, sono tanti in tutto il mondo indiavolato e senza più kathekon. Vi va di venire con me?

Bene, prima di iniziare il cammino, sarà meglio che mi stiate ben vicini e mettete pure i piedi sui miei per approfittar del passaggio degli stivali fatati. Tranquilli, non peserete… Pronti e via. Eccoci non so se in aprile o forse, a giudicare dalla luce che è radente e quasi dorata, più avanti nell’anno quasi al volger del suo cammino, quando già l’estate scolora nell’autunno ed è tempo di raccogliere le noci.

E ora, scesi a terra, guardatevi intorno? Che cosa notate? Oh meraviglia, le persone sono a viso aperto, non portano più le mascherine. Sorpresi? Mica tanto perché la sceneggiatura prevedeva già che la psicopandemia finisse proprio in marzo, quando scade cioè l’emergenza. Il signor Bill Gates (il cui nome in diavoliano è naturalmente Hell Gates, ovvero i cancelli dell’inferno) lo aveva detto già nel 2020. Forse gli è sfuggito di bocca o forse neppure, lo ha detto e basta. Tanto sa benissimo che si contano sulle punta delle dita quelli che avendo le orecchie le usano e avendo gli occhi li aguzzano. Gli uomini, lo sapeva nostro Signore e lo sanno pure (ahimè) i diavoli, sono ciechi condotti da altri ciechi, basta crear loro una storia e farli reagire. Quindi il simpatico signor Cancelli lo ha dichiarato senza problemi: la psicopandemia finirà nella primavera del 2022… E così è stato.

Certo che ci ha azzeccato, lo story telling lo han scritto i suoi! Che ci vuole, mica è Tiresia! Sì va bene, la psicopandemia è agli sgoccioli, ma la sceneggiatura non finisce qui, con il happy end del torniamo alla normalità, a volerci bene come prima del 2020, con il tornare a poter andare al cinema senza dover provare di non avere il raffreddore o, peggio ancora, mostrando il passaporto. Ma scusate, e il sogno europeo senza frontiere? E il mondo dei ponti di cui parla il Bergoglio d’Oltretevere? Risposta: ma carina, erano esche, vermicelli succulenti per farci entrare, festosi, nel Paese dei Balocchi e per trasformarci, poi, in una banda di asini pronti a farsi inocular un siero genico e anche volentieri…

Ma basta, torniamo al futuro. Che cosa ci riserverà la narrazione della Sat. e Lu.? Risposta: di certo una dittatura feroce. Sì, ma come? Mumble, mumble. Restate con me e riavvolgiamo il nastro di una trasmissione televisiva di qualche giorno fa dove un gran professore, un galantuomo galiberto ha dichiarato, testuale, che Draghi dovrebbe diventare un dittatore, decidere tutto lui, da solo, super legem.

Oh che scandalo! La giornalista bionda e molto politicamente corretta fa finta di indignarsi. Ma sono tutte storie, manfrine riscaldate, cotte e ricotte. Il professorone odiatore dei no vax (come va di moda tra i “democratici”, popoli viola, sardine e altra umanità al sapor di buonismo) ha semplicemente spalancato un gradino della finestra di Overton che prevede, per ogni cosa, uno scalino e poi un altro, fino allo sdoganamento finale. Esempio: il divorzio. Prima uno scandalo, poi un diritto, infine, un must per avere le famiglie allargate e arcobaleno che vanno per la maggiore. Ora poi meglio non sposarsi proprio…

Sì, ma come fare a indurre le persone ad essere favorevoli a una dittatura dopo anni e anni di martellamento contro il “fascismo” ( a proposito chi se lo ricorda più, lo avete notato?). Questa poi? Oh non vi preoccupate, ci hanno messo un pochettino, certo, gli abili sceneggiatori, gli psicologi, i tuttologi assoldati dall’Arcinemico, ma poi sono tutti quanti arrivati a una soluzione.

Che è questa: per far sì che gli italiani chiedano, anzi implorino, l’ordine e forse anche il famoso marchio della Bestia (senza il quale non si potrà né vendere né comperare), bisogna creare un disordine e un caos tali che portino violenza, disperazione, fame, distruzione. Allora, tutti quanti invocheranno l’arrivo del gran pacificatore, che sarà un tipo elegante, molto globalista, ecologista e tutte le “gretinerie” di cui ci han rimpinzato corpo e mente. E qui mi fermo perché non posso rivelare ciò che non so nella certezza, ma solo per accenni e fughe. Il Signore mi ferma e anche Santa Caterina mi invita alla prudenza.

Quindi mi fermo, ma vi dico che qualunque cosa dovesse accadere, magari anche soltanto un blackout che vi terrà senza energia e acqua per giorni, sappiate che è un copione già scritto e che già scritte sono le reazioni del popolo e che, noi che siamo sotto il tetto di Dio, noi che lo amiamo più di ogni altra csa al mondo, noi che siamo forti nel Santo Rosario, invincibili nella preghiera, resi sorridenti dalla vicinanza di Gesù, anche di fronte alla prova, la più dura, dobbiamo continuare a credere che un giorno, la coltre degli inganni, la sceneggiatura della menzogna, cadrà e che trionferà il Cuore immacolato di Maria. E Gesù sarà per sempre il Re dei re.

