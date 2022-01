Senza di Me Non Potete Far Nulla. Il Ruolo di Maria: Boccacci, Russo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo, che ben conoscete, ci inviamo, con gli Auguri per il 2022 migliore, questa riflessione. Buona lettura, e condivisione.

«NON SEPARI L‘UOMO CIÒ CHE DIO HA UNITO»

«Senza di Me non potete far nulla!»

«Senza di Lei Egli non volle far niente…»

Oggi vogliamo porre alla vostra attenzione una riflessione – tanto breve quanto densa di significato – che un Sacerdote ha ricevuto durante la sua preghiera e che ben volentieri condivide con i lettori di Stilum Curiae:

«Gesù, sento assoluto bisogno di Te per presentarmi al Padre. Tu lo hai detto: “Nessuno può andare al Padre se non per mezzo mio.”

Sento assoluto bisogno di essere nella tua adorabile Umanità… Nella tua Umanità il Padre mi ha visto e mi ha amato, mi ha voluto e mi ha creato. Nella tua Umanità, Gesù, sono stato concepito, insieme a Te, in Te, come un membro tuo che ti appartiene.

Tu mi hai dato l’essere e la Vita in Te: ecco perché Tu ci chiami “figli miei.” Ma non lo avresti fatto senza il “Sì”, senza il “Fiat mihi” della tua Mamma; quindi, non Tu da solo, ma insieme a Lei ci avete dato la vita. Così Tu e Lei siete i veri primi padri dell’umanità, i primi due di tutta la Creazione.

E qual è il posto di Maria, il suo ruolo nel vostro Progetto eterno? Tu hai detto: “Senza di Me non potete far niente”: allo stesso modo Dio ha detto “senza di Lei non voglio far niente.” Perciò avete voluto che tutto il Progetto divino della SS.ma Trinità dipendesse da Lei, passasse attraverso di Lei, che la potenza infinita del vostro Amore sbocciasse “ad extra” del vostro Essere divino e si realizzasse per mezzo suo. E non c’era un altro “progetto di riserva”, per il caso che questa creatura non acconsentisse all’invito divino.

L’amore esige piena libertà, perché in esso possa esprimersi senza limiti né condizioni la volontà di donarsi e di accogliere la persona amata. Pertanto, il consenso della Vergine al Volere Divino doveva essere degno di Dio, in perfetta libertà, totalmente consapevole e volontario. Così Dio ha voluto dipendere nel suo Amore da Maria: tutto Le ha dato e in tutto Lei lo ha ricambiato.»

Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo

