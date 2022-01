Rete delle Famiglie e Obbligo (Eventuale) Vaccinale. Un Sito per Unirsi.

Marco Tosatti

Cari StilumCuriali mi sembra interessante diffondere questo messaggio relativa a un’iniziativa importante, alla luce di quanto sta accadendo e di quanto il Governo del Ricatto sta mettendo in piedi per nascondere i suoi fallimenti e le sue connivenze.

Ecco il collegamento con il saluto alla Rete delle Famiglie dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò.

Messaggio da Giuseppe Amodio – Rete delle Famiglie.

UNIONE DI TUTTE LE FAMIGLIE ITALIANE

L’obbligo vaccinale PER TUTTI,

non solo per chi lavora,

è stato appena rinviato ad un prossimo Consiglio dei Ministri

perchè, probabilmente, percepiscono una mobilitazione crescente.

Ma è solo una questione di giorni e PRIMA DI ALLORA dobbiamo essere 1.000.000 di famiglie. Siamo 17.000, ma 17.000 famiglie (50.000 persone circa) che diffondono possono arrivarci (un mese fa ero 1), 17.000 famiglie che non fanno nulla no, non possono arrivarci.

Tocca quindi a ciascuno di noi fare la propria parte.

Temi:

– COME SI CONTRASTA TUTTI INSIEME L’OBBLIGO,

– come si organizza la vita fuori dalla scuola e dai trasporti pubblici

– eventuali allontanamenti verso aree extra-urbane

– organizzazione del lavoro anche con scambio-lavoro

– sanità alternativa

– fare la spesa

Chi amministra o partecipa ad altri gruppi può ascoltare qui

I gruppi che partecipano alla Rete delle Famiglie in tutta Italia

https://www.retedellefamiglie.it

come la Rete delle Famiglie non gestisca assolutamente i gruppi nei vari territori

ma anzi indirizzi proprio verso di loro gli iscritti delle varie provincie.

Attendiamo inoltre le conferme per poter pubblicare

il nostro Calendario degli Incontri in tutta Italia nei primi 15-20 giorni di Gennaio

(è impossibile in un fine settimana essere in tutta Italia), in cui anche io sarò presente,

una svolta per tutte le famiglie e per la Rete che deve assolutamente

e VELOCEMENTE diventare GRANDE.

Se invece non diventeremo abbastanza saremo,

in un modo o nell’altro, vaccinati,

compresi i nostri figli,

perchè stanno facendo di tutto a questo scopo,

e credo che questo vi sia evidente.

Dobbiamo quindi necessariamente DIVENTARE 1.000.000

e parlare a voce civile ma alta, come le famiglie italiane sanno fare,

o al prossimo giro avremo l’obbligo vaccinale per tutti come in Austria.

Spero che questo vi sia chiaro.

Se non avete voglia di diffondere questo messaggio ovunque possiate,

presso amici e nemici, in chat, su facebook,

nei gruppi telegram o dovunque anche in gruppi di altri argomenti

che anche lì ci sono persone che la pensano come noi,

sedetevi sul divano, mettetevi comodi, accendete la tv…

e aspettate l’obbligo per tutti

perchè, a breve, arriverà.

Trovate il tempo e metteteci la faccia,

perchè l’azzeramento totale della nostra libertà di non vaccinarci

e di non vaccinare i nostri figli è dietro l’angolo.

DIFFONDI OVUNQUE TU POSSA ORA,

DOMANI E NELLE FESTE.

MANDA MANDA MANDA E METTI OVUNQUE QUESTO MESSAGGIO.

Siamo in mano a tutti noi,

L’UNO NELLE MANI DELL’ALTRO

in un mese ci siamo moltiplicati per 17.000 FAMIGLIE (raggiunte stasera),

pari a circa 50.000 persone. Adesso dobbiamo solo moltiplicarci x 20.

E’ alla nostra portata.

FACCIAMOLO SUBITO.

http://www.retedellefamiglie.it

CON TUTTI NOI .

Grazie

Giuseppe Amodio

http://www.retedellefamiglie.it

