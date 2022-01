Pandemia, Invito al Confronto. Evento Online, il 3 e il 4 Gennaio a Roma.

Questo peró non puó bastare, infatti abbiamo fatto divulgazione nel reale e nel virtuale (in poco più di 2 mesi abbiamo più di 20.000 persone su facebook e più di 40.000 su telegram) ed abbiamo coinvolto le realtà più grandi sul territorio italiano createsi in questi 2 anni (comitati, associazioni, canali social, specifiche categorie di lavoratori, studenti, ….) in modo che diffondessero, divulgassero e partecipassero.