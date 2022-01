Menti Quadrate e Menti Circolari. In Religione. Ne Riflette il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il Matto ci offre questa interessante rilflessione su due tipi di menti religiose; senza giudicare se l’una sia migliore dell’altra. Buona lettura e meditazione.

§§§

MENTI QUADRATE E MENTI CIRCOLARI

Tra le facoltà della mente umana possono senz’altro annoverarsi quelle, in un certo senso radicali, della chiusura e dell’apertura. Vi sono infatti menti chiuse, o quadrate, e menti aperte, o circolari.

In questa sede ci dedichiamo alle menti chiuse o aperte riguardo all’ambito religioso.

Con carità – ripetiamolo: con carità! – sgombriamo subito il campo dagli aspri e sprezzanti giudizi di valore per porci in maniera neutra: le menti chiuse non sono “migliori” di quelle aperte mentre queste ultime non sono “migliori” delle prime, e ciò anche per l’ovvia ragione che entrambe sono insidiate dal soggettivismo, dal fraintendimento, dalla presunzione, a volte dal fanatismo, e ciò non soltanto riguardo alla Weltanschauung (concezione del mondo) ma anche, inevitabilmente, alla reciprocità di relazione. Di fatto, l’antitesi tra menti chiuse e menti aperte ne rende alquanto difficoltosa la comunicazione tanto verbale quanto scritta. Il verbale e lo scritto, che i parlanti e gli scriventi lo tengano presente o meno, rimandano sempre ad un Assoluto che li trascende, di cui possono dire soltanto relativamente e quindi parzialmente, da ciò derivando il contrasto tra le varie relatività/parzialità.

La mente religiosa chiusa è una mente fondamentalista, statica come il quadrato; essa, legittimamente, concede credito assoluto alla dottrina scritta che rappresenta la propria fede e, turbandosi, considera errato o addirittura diabolico tutto ciò che esula anche minimamente da tale dottrina. La mente religiosa chiusa rivendica per sé un Dio esclusivo.

La mente religiosa aperta è una mente ecumenica, dinamica come il cerchio; essa, altrettanto legittimamente, pur concedendo credito assoluto alla dottrina scritta che rappresenta la propria fede, non disdegna di guardarsi intorno e di scoprire, piacevolmente meravigliandosi, i punti di connessione con altre tradizioni religiose. Pertanto, la mente religiosa aperta propende per un Dio inclusivo.

Sennonché, se Dio sia esclusivo o inclusivo lo sa solo … Dio. Nessuna scrittura e dottrina, e ancor meno nessuna esegesi ed ermeneutica, possono pretendere di “inquadrare” Dio che è l’Immenso, il Senza-misura, insomma il Non-razionabile (dacché ratio significa misura) in formule esaustive. E l’ispirazione, attraverso cui Dio si fa accostare da uomini che poi ne riferiscono, non può, proprio a causa dei limiti della mediazione umana, essere garanzia che Dio si riveli nella Sua Totalità-Immensità, su ciò la conclusione del Vangelo di Giovanni non lasciando adito a dubbi:

«Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere».

La mente religiosa chiusa considera la Tradizione Primordiale come un’unica fonte da cui discende un unico fiume.

La mente religiosa aperta considera la Tradizione Primordiale come un’unica fonte da cui discendono vari fiumi portanti acque dai diversi sapori, ricordando che “sapore” deriva da SÀPERE aver gusto, ciò rimandando a sapére, quindi a sapiente e infine a sapienza, della cui straripante incontenibilità e irrazionabilità (qui tornando l’immensità-inesauribilità di Dio) è scritto nell’omonimo, splendido Libro:

«In essa c’è uno spirito intelligente, santo,

unico, molteplice, sottile,

mobile, penetrante, senza macchia,

terso, inoffensivo, amante del bene, acuto,

libero, benefico, amico dell’uomo,

stabile, sicuro, senz’affanni,

onnipotente, onniveggente

e che pervade tutti gli spiriti

intelligenti, puri, sottilissimi […]

[…] Essa si estende da un confine all’altro con forza,

governa con bontà eccellente ogni cosa».

[…] Sebbene unica, può tutto;

pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova

e attraverso i secoli, passando nelle anime sante,

prepara amici di Dio e profeti.

Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza».

Di estremo interesse l’innegabile e non troppo sorprendente coincidenza con l’indiano Rg Veda (Strofe della Sapienza), probabilmente il testo religioso più antico, che celebra Vak (la Parola) in quanto Madre Divina:

«Io sono la sovrana, la detentrice di tutti i beni, la sapienza, l’adorabile.

Io entro in ogni luogo e in molte forme, ovunque mi disponga il divino creatore.

Io nutro la creatura che vede, che respira, che ascolta parole sensate.

Gli esseri abitano in me, sebbene non mi vedano: mi ascoltano, dunque, io sono la verità.

Da me provengono le parole e le storie che gli uomini e gli dei amano ascoltare.

L’uomo prediletto da me prospererà, io lo faccio sacerdote, saggio, profeta.

[…] Io provengo dal profondo delle acque oceaniche, io porto Dio alla vetta del mondo.

Mi espando nei mondi e in tutte le creature, e la mia fronte tocca il più alto dei cieli. Il mio respiro è potente come il vento e la tempesta, con esso dispongo i mondi e gli esseri.

Al di sopra della terra e dei cieli io domino con luminosa potenza e vastità».

La staticità della mente chiusa e la dinamicità della mente aperta sono inconciliabili come il quadrato e il cerchio, ma, è bene ribadirlo, il quadrato non è “migliore” del cerchio come il cerchio non è “migliore” del quadrato. La differenza di figura non attiene infatti alla qualità ma al modo – chiuso o aperto, appunto quadrato o circolare – che la mente religiosa adotta nel rapportarsi al Divino e all’Umano, i due poli del vivere religioso.

Ma ora occorre osservare un particolare di una certa importanza.

Si può inscrivere tanto un cerchio nel quadrato quanto un quadrato nel cerchio. Nel primo caso si ha la rappresentazione della mente chiusa e statica (quadrata) che comprime entro i suoi angoli la mente aperta e dinamica (circolare) e ne stigmatizza l’esprimersi; nel secondo caso si ha la rappresentazione della mente aperta e dinamica (circolare) che comprende la mente chiusa e statica (quadrata) e non la stigmatizza, poiché per quanto osservato più sopra ciò equivarrebbe anche ad un’auto-censura. E non bisognerà insistere troppo sulla radicale differenza fra il com-primere e il com-prendere, che tuttavia sono entrambi legittimi e, a ben guardare, non dovrebbero provocare conflitti.

E così, mentre la mente chiusa, cioè soltanto quadrata, legittimamente si distingue dal cerchio, la mente aperta è, altrettanto legittimamente, circolare fuori e quadrata dentro, ciò preservandola dal relativismo e sincretismo che la mente chiusa, proprio perché tale, non può fare a meno di attribuirle: è come se il quadrato dicesse al cerchio “sei deforme”, dimentincando che anch’esso è una forma, e quadrata o circolare che sia, sempre di forma mentis si tratta.

Alla luce di quanto sopra si spiegano i fondamentalismi religiosi, cioè quadrati, in contrasto reciproco, gli angoli di ciascun quadrato essendo spigoli non conciliabili con gli spigoli di altri quadrati.

Il possesso esclusivo di Dio è la presunzione massima, ma questo, per le ragioni suddette, non può essere addebitato alla mente chiusa più di quanto alla mente aperta possa essere addebitata la concezione inclusiva di Dio. “Dio è soltanto mio” dice legittimamente la mente quadrata. “Dio è di tutti” dice legittimamente la mente circolare. E tuttavia non dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) esserci conflitto.

Come si vede, si tratta di una differenza irriducibile: altro è il quadrato e altro è il cerchio. Mai quadrato e cerchio possono combaciare. E tuttavia, è bene ribadirlo ancora, come non c’è il “migliore” fra il quadrato e il cerchio così non c’è la “migliore” fra la mente chiusa e la mente aperta. Tantomeno, nessuna delle due menti potrà vantare un maggiore sapienza nei confronti dell’altra, poiché Dio, cioè la Sapienza, si concede secondo il Suo impescrutabile beneplacito e non secondo quanto stabilisce l’uomo attraverso le sue intuizioni ed elaborazioni intellettuali, inevitabilmente limitate poiché scaturenti dalle variegate forme mentis. E, del resto, non è un caso che la Geometria Sacra contempli tanto il Cerchio quanto il Quadrato.

«Cerchio e Quadrato esprimono un totale, ma il quadrato serve anche ad esprimere un’idea di limite. Il Cerchio e il Quadrato rappresentano i due aspetti fondamentali di Dio: l’unità e la manifestazione divina. Il Cerchio esprime il celeste, il Quadrato il terrestre, non in quanto opposto al celeste ma in quanto creato. Nei rapporti fra il Cerchio e il Quadrato esiste una distinzione e una conciliazione. Il Cerchio è ciò che il cielo è per la terra e l’eternità per il tempo. Il Quadrato, però, si inscrive in un Cerchio: vale a dire la terra è dipendente dal cielo. Questa figura geometrica non è altro che la perfezione della sfera su un piano terrestre. Per i cristiani il Cristo rappresenta l’umanità, egli verrà considerato come l’uomo Quadrato per eccellenza. L’uomo Quadrato, con le braccia tese e i piedi giunti, indica i quattro punti cardinali. In essi troviamo riuniti il significato della croce e delle quattro dimensioni che esso implica. Cristo pone la propria natura umana in seno alla natura divina. Per cui, l’uomo Quadrato, tramite l’Incarnazione, si inserisce egli stesso nel cerchio. In altri termini, l’umanità è collegata alla divinità, come il tempo all’eternità, il visibile all’invisibile e il terrestre al celeste». (mitiemisteri.it)

Può darsi che la Chiesa Universale rinascente dalle proprie ceneri rappresenterà una sorta di “quadratura del cerchio”, ovvero sarà il Cerchio in cui è inscritto il Quadrato, cioè il Cristo.

«Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà». Ma, ancora una volta, solo Dio sa chi sono gli uomini di buona volontà ed il giudizio imparziale è soltanto il Suo.

«Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati» (Luca 6, 37); «Ora, uno solo è legislatore e giudice, Colui che può salvare e rovinare; ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo»? (Giacomo 4, 12); «Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo?» (Romani 14,4). In questi precetti è nascosto il Segreto rivelato dai rosoni medievali.

Duomo di Orvieto

Duomo di Modena

§§§

