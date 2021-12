Basta Terrore, Basta Emergenza. Adinolfi: “Omicron non la Giustifica”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questo comunicato che ci sembra estremamente di buon senso. Lo pubblichiamo, di conseguenza, anche se questo potrà spiacere al regime del terrore, e ai suoi attivi propagatori, sulle televisioni – senza distinzione, anche quelle che avrebbero dovuto essere contraltare alla bulgara TV di Stato per probabile interessi economici e politici dei loro proprietari spargono paura ogni secondo – e dei giornali, in mano a persone che evidentemente hanno interessi politici, economici, finanziari e…? con i registi della Paura H24. D’altronde gli applausi – veri applausi, non metaforici – dei giornalisti al Commissario Lucertola sono un segno tragico de livello di zerbinaggio della categoria. Non accadrebbe in nessuna altra parte del mondo, e fino a qualche anno fa non sarebbe successo nemmeno da noi. Si sono persi ogni dignità e ritegno. Buona lettura.

§§§

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), chiede al premier Mario Draghi di annunciare per fine marzo la fine dello stato d’emergenza per il Covid:

“Alcuni dati sono ormai evidenti. Arriveremo rapidamente oltre i 200mila contagiati al giorno, perché Omicron si diffonde molto più rapidamente di Delta.

Ma fa molti meno danni di Delta, pochissime le polmoniti.

Il Sud Africa ha deciso la fine del tracciamento, ha un tasso di vaccinati bassissimo (26%), ma ha scelto di far circolare il virus: quarantena solo per i positivi con sintomi ‘altrimenti si ferma il Paese’. Scelta analoga viene presa dall’Inghilterra, Omicron per i sintomi che comporta non giustifica il blocco della società inglese.

Più o meno quello che stanno dicendo medici come Bassetti e Zangrillo, chiedendo di modificare le norme e chiudere la stagione dell’allarmismo.

È arrivato il momento della pacificazione nazionale in Italia (tasso di vaccinati: 90%) e chiedo al premier Mario Draghi di annunciare la cessazione definitiva dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022 con conseguente decadenza degli strumenti emergenziali quali il green pass e relative limitazioni, raccomandando per chi vuole la scelta vaccinale periodica secondo gli schemi già attuati con la vaccinazione anti-influenzale (auspicabile per i soggetti fragili) e investendo risorse pubbliche nei monoclonali di seconda generazione e nei medicinali anti-Covid già pronti ad essere immessi sul mercato.

Con lo scadere dello stato d’emergenza saranno reintegrati sul posto di lavoro tutti i sospesi in via cautelativa perché sprovvisti di green pass, senza eccezione alcuna. Si proseguirà il monitoraggio della diffusione del Covid per verificare che non ci siano concreti rischi di difficoltà per la tenuta delle strutture ospedaliere, che saranno però restituite alla funzionalità ordinaria.

Il governo varerà una campagna sui comportamenti da adottare (mascherine al chiuso, igienizzazione e distanziamento) per una transizione prudenziale verso la normale convivenza anche con il Covid, una delle malattie che è bene non contrarre.

Ma se (dati al 26 dicembre 2021) a fronte di 517mila italiani infetti ho 1.089 letti di terapia intensiva occupati, vuol dire che è una delle malattie che il nostro sistema sanitario nazionale può affrontare (perché nel 99.75% dei casi non porta a gravi conseguenze) fuori da uno stato emergenziale.

Che va definitivamente chiuso per liberare finalmente il Paese da terrorismi e angosce, che sono per l’Italia non più solo inutili ma evidentemente dannosi.

Basta file chilometriche alle farmacie, basta impaurire la popolazione, basta deprimere l’economia, basta ledere i diritti fondamentali e costituzionali delle persone, a partire dal diritto al lavoro: tuteliamo i più deboli senza costringere l’Italia ad affondare in un inutile terrore.

Sia il 2022 l’anno del recupero della nostra serenità personale, familiare, collettiva.

Draghi attualmente somiglia alla Meryl Streep di Don’t look Up, sta affrontando l’emergenza con gli strumenti sbagliati che rischiano di portare l’Italia alla distruzione, in particolare sul piano delle fondamentali libertà costituzionali.

Ascolti chi gli chiede un’analisi più approfondita, premessa di un deciso cambio di rotta, ora è sulla strada sbagliata”.

§§§

