Argentina, Salvare il Siero. Proroga di Tre Mesi per il Siero Scaduto, e GP…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro José Arturo Quarracino ci ha scritto questa lettera, che offriamo alla vostra attenzione. E che ci sembra molto interessante perché quanto ci racconta José sembra una replica precisa di quello che accade nel nostro Paese (e probabilmente in altri….), e mostra come interessi finanziari giganteschi possano sovvertire democrazia, ragione e giustizia. Buona lettura.

PASS SANITARIO NELLA PROVINCIA DI BUENOS AIRES e in ARGENTINA.

È per salvare i vaccini in scadenza

Caro Marco, in Argentina, le brutalità e la sciatteria delle autorità politiche e sanitarie raggiungono il massimo dell’impudenza. Imitando la plutocrazia oligarchica che regna in Europa, in paesi come l’Italia, la Francia e la Spagna, hanno deciso non solo di imporre l’uso della tessera sanitaria, ma hanno anche autorizzato la somministrazione di vaccini con l’autorizzazione di emergenza già scaduta, fino a 90 giorni dopo la sua scadenza. Evidentemente, l’Argentina è governata dal potere finanziario globalista, che possiede i laboratori che producono il siero genico sperimentale.

Come è già stato reso pubblico, prima la provincia di Tucumán, poi le province di Salta, Santa Fe e Buenos Aires e infine il governo nazionale hanno imposto l’obbligo ai loro abitanti di avere un pass sanitario – come prova dello stato completamente vaccinato dei loro portatori – per poter partecipare ad attività pubbliche che possono essere fonte di presunto contagio virale per coloro che le frequentano.

La scusa data dalle autorità delle rispettive giurisdizioni è che l’obbligo di avere un tale documento – anche se nella provincia di Buenos Aires e nella Nazione non ha alcun supporto legale, perché sono state emanate da Risoluzioni Ministeriali – è quello di “motivare” le persone riluttanti a vaccinarsi.

Al 20 dicembre 2021, l’informazione fornita dal Ministero Nazionale della Salute è che sono state distribuite 90.775.294 dosi, di cui 73.401.337 sono state applicate. Di questo totale, 37.621.512 persone sono state vaccinate per la prima volta e 31.812.248 con due dosi. E 2.183.152 hanno ricevuto una dose supplementare e altri 1.784.425 hanno ricevuto una dose di richiamo[1].

La popolazione totale dell’Argentina è di 45.799.881 persone. Vale a dire che il 69,46% è completamente vaccinato, nonostante ciò sia il governo nazionale che quello provinciale ballano in preda all’isteria, e con la coercizione cercano di convincere i non vaccinati a vaccinarsi. PERCHE’?

A prima vista è chiaro che c’è un lotto di 17.373.957 dosi che non sono state applicate, a cui si deve aggiungere che per il prossimo anno sono già state acquistate 56.000.000 dosi (da Pfizer, Moderna, SputnikV, Covax) – non ancora consegnate[2].

In breve, il paese ha acquistato un totale di più di 145 milioni di vaccini, per una popolazione totale di 46 milioni. Questo significa che l’intenzione è quella di somministrare una media di 3,5-4 dosi per abitante, o che i “vaccini” sperimentali sono stati acquistati su due piedi, senza alcun piano o pianificazione.

O è che il ritmo delle vaccinazioni è rallentato ed è necessario che le autorità continuino a inoculare VACCINI SPERIMENTALI che stanno per scadere? Perché domani, 22 dicembre 2021, l’autorizzazione del vaccino Comirnaty (di Pfizer S.

L.), l’autorizzazione del vaccino SputnikV scade il 24 dicembre e quella del vaccino ChAdOx1-S (AstraZeneca) il 30 dicembre. E non solo: il 9 febbraio 2022 scade la licenza del vaccino ChAdOx1nCoV-19 (AstraZeneca Covishield), mentre pochi giorni dopo, il 22 febbraio, scade la licenza del vaccino Sars Cov-2 (di Sinopharm).

Ma i brillanti “sanitari” argentini hanno trovato la soluzione magica per saltare la scadenza dell’autorizzazione d’emergenza per i sieri sperimentali: che possono essere applicati fino a 90 giorni dopo le scadenze delle domande. In altre parole: i governi argentino e provinciale permettono e autorizzano l’uso e l’applicazione di “vaccini” scaduti. Come “governo di scienziati” sono brillanti, mettendo in ombra Albert Einstein, Luc Montaigner, ecc.

In breve, è chiaro che le autorità argentine non sono minimamente interessate o preoccupate per la salute della popolazione, sembra che siano interessate solo a fare somme multimilionarie per le imprese che producono i “vaccini”, che sono di proprietà dei grandi fondi di investimento speculativi e debitori seriali dei paesi del mondo, attraverso un indebitamento estero cronico e permanente, impossibile da ripagare[3].

José Arturo Quarracino

21 dicembre 2021

