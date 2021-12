Gli Antioccidentali. Il Nuovo Libro di Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con grande piacere che vi annunciamo la pubblicazione de “Gli Antioccidentali”, un libro scritto dal “nostro” (Agostino ci perdoni l’aggettivo possessivo…) Agostino Nobile. Buona lettura, e riflessione.

§§§

GLI ANTIOCCIDENTALI

Dopo l’esito positivo raggiunto con gli articoli raccolti di nel saggio Quello che i cattolici devono sapere, in questi giorni Amazon ha pubblicato il mio libro che raccoglie gran parte degli articoli scritti per Stilum Curiae tra Novembre 2018 e Ottobre 2021, col titolo: Gli Antioccidentali (Anticostituzionali) – Siero genico – lockdown – immigrazione – razzismo. Imposture smascherate con prove documentate.

Le materie trattate, che riguardano i fatti più rilevanti avvenuti negli ultimi tre anni, sono confrontati con i programmi decisi da anni dalle grandi èlite finanziarie. Devo annotare che temi come il Great Reset, chi cui parlava anche Mons. Carlo Maria Viganò, hanno anticipato almeno di un anno i pochi difensori della libertà come i filosofi Agamben, Cacciari e giornalisti quali Freccero e Belpietro. Dopo mesi di articoli sui programmi dell’élite, nel febbraio 2021 sono stato invitato alla trasmissione La Zanzara, dove il solito Parenzo cercava di negare quello che in quest’ultimi mesi parlano i su citati intellettuali.

Nel saggio troviamo alcuni documenti che ho tradotto in italiano e i siti dei filmati dove i signori dell’élite confermano apertamente i programmi per un nuovo paradigma sociale, ripetendo come un mantra che entro il 2030 creeranno una “nuova normalità”. Una radicale rivoluzione socio-economica che potranno realizzare solo cancellando duemila anni di storia occidentale. Non a caso quasi tutti i temi riportati nel libro convergono sull’irrinunciabile valore della dignità umana e del libero arbitrio, due delle colonne portanti del cristianesimo.

Le élite della grande finanza hanno un potere che sembra invincibile, basti pensare che istituiscono veri e propri campus al solo scopo di “allevare” nella loro ideologia migliaia di giovani. Immancabilmente privi di cultura umanistica (della spirituale non se parla nemmeno), sono giovani che per emergere e arricchirsi sono pronti a tutto. Una volta programmato il loro pensiero vengono aiutati a suon di dollari a coprire i gangli sensibili della società: politica, mondo mediatico e finanziario, informatica, pubblicistica e psicologica delle folle, think tank, ecc. Se qualcuno aveva dubbi, oggi, con l’emergenza Covid-19, abbiamo la certezza che i governi non sono più rappresentanti del popolo, ma delle èlite.

L’unica difesa che resta al cittadino è la consapevolezza dei loro programmi prima che li realizzino compiutamente. Il potere teme il popolo unito. Per questo motivo ho voluto riunire in un libro i miei articoli. Non troverete l’analisi di un unico soggetto, ma una sequenza di fatti documentati, anche apparentemente marginali, che portano alle conclusioni descritte.

Considero questo lavoro uno dei rari saggi da leggere più volte e, magari, tenerlo a portata di mano nella libreria o sul comodino.

Il libro si acquista sul sito Amazon.

Agostino Nobile

Gli Antioccidentali

Prefazione di Marco Tosatti

Nella vita capita che – insieme e a fianco di ogni genere di contrattempi, fastidi e avversità –avvengano incontri ed eventi fortunati.

Fra questi posso annoverare sicuramente l’incontro con Agostino Nobile.

Parlo di incontro, ma in realtà Agostino ed io non ci siamo mai incontrati fisicamente: ci siamo scritti infinite volte, ci siamo letti reciprocamente, ci siano trovati affini; ed è questo, io credo, che conta veramente.

Perché nella guerra – di cui purtroppo molti, troppi non si rendono conto – contro quello che ha reso possibile e bella e fruttuosa la loro esistenza, conta una cosa sentire che si è spalla a spalla con qualcuno che si batte con te, per gli stessi obiettivi.

Per dare un’immagine: è come essere in trincea, sentire che al tuo fianco è arrivato qualcuno che combatte con te, ma non avete né lui né tu il tempo di girarsi per guardarlo in faccia, salutarlo, e magari brindare insieme.

Che siamo in guerra, e non da ora, Agostino Nobile lo sa benissimo. Basta scorrere i titoli della raccolta di interventi che ha scritto e raccolto in questo libro per rendersene conto.

Una guerra contro il cristianesimo incominciata da diversi secoli fa, e che sta arrivando adesso al suo apice. Una guerra in cui i nemici hanno usato, e usano, la menzogna, l’inganno, e le apparenze della bontà, della giustizia e dell’altruismo per raggiungere i propri scopi; quando poi non ricorrono, semplicemente e direttamente alla brutalità.

Ma ogni violenza, per essere efficace, deve prima trovare una giustificazione, per mascherarsi agli occhi dei molti; ed è appunto questo uno dei molti meriti degli interventi di Agostino. Non si limita a criticare e ed esporre la violenza, fisica, morale o intellettuale; ma strappa all’aggressore la sua maschera, quella che gli permette di compiere con il beneplacito dei gonzi ingannati le sue malvagità.

Perché – questo Agostino lo sa benissimo e lo sanno anche gli avversari – il primo e più importante compito è quello di smascherare menzogne e falsità, un compito tanto più difficile quando il veleno si è diffuso, consolidato e radicato. Il che è quanto è accaduto nella nostra società e nella nostra cultura, grazie a secoli e secoli di astute menzogne accreditate da chierici traditori o collusi come fatti incontestabili.

Per questo è prezioso il lavoro – duro, difficile, ingrato – che Agostino compie, anche su Stilum Curiae, oltre che nella sua opera letteraria; e di cui gli siamo profondamente grati. Così come siamo grati alla Provvidenza per aver messo sulla nostra strada un amico e uno studioso della sua forza. Un grande aiuto nella battaglia impari che stiamo combattendo. Per la fede cattolica e cristiana, ma anche – e forse anche prima – per gli uomini. Per la nostra e vostra libertà era il motto dei combattenti polacchi in una delle sfide che la storia ha prodigato a quella coraggiosa e sventurata Nazione: ed è quello che certamente Agostino, e noi con lui, possiamo ripetere oggi. Buona lettura; non resterete delusi.

Marco Tosatti

§§§

