Coronavirus e Vita Spirituale. Riflessione di un Monaco Ortodosso.

L’Autorità della Chiesa (sia cattolica che ortodossa) aveva il compito di elevare la sua voce sopra le molte altre, nella prospettiva non solo di consolare il popolo di Dio ma di indicare una strada che consenta di attraversare il deserto spirituale di cui facciamo esperienza. Spesso abbiamo invece assistito ad una specie di ripiegamento, ad una specie di “arretramento spirituale” da parte di alcune istituzioni religiose, quasi che il ridispiegamento tattico in questa circostanza consenta di “mantenere la posizione” in attesa di tempi migliori. Da un punto di vista spirituale – che è l’unico punto di vista vero – il ripiegamento – soprattutto in assenza di una strategia giusta (cioè l’agonismo spirituale) è invece una doppia sconfitta. E’ segno di acedia e cioè mancanza di tono ed è allo stesso tempo un chiaro sintomo di una vera e propria debolezza che l’intelligenza avversaria (le forze spirituali che dominano il mondo) non esita a sfruttare. E’ prova di mancanza di adesione alla scienza spirituale (theognosia) che da millenni si è sempre manifestata come una scienza esatta e come tale dalla Chiesa è stata ricevuta e trasmessa tanto in Oriente che in Occidente.

Quando nella storia d’Egitto il Faraone scelse Giuseppe l’Ebreo per contrastare la carestia che avrebbe imperversato sulla terra (Genesi 41,1 e ss) motivò la sua scelta perché il giovane figlio di Giacobbe aveva “lo Spirito di Dio” (Genesi 41,38) ed era stato valutato come “il più saggio” ed “il più intelligente”. Si badi bene alla dinamica del contesto e cioè che il talento di Giuseppe non evitò affatto il sorgere e l’espandersi della carestia, la devastazione dei raccolti e la invincibile crisi economica susseguente (la gente arrivò a vendere la terra al Faraone per garantirsi gli alimenti) ma permise di organizzare, pensando al futuro, la tenuta del Paese, garantendo con la sua azione la stessa legittimità del Faraone come istituzione. Il beneficio spirituale della lettura è immediato: la figura di Giuseppe è un typos, rappresenta la figura ideale di colui che rettamente amministra nella condizione storica e politica che gli è posta innanzi. Oggi noi dovremmo chiederci se questa figura è rintracciabile fra i nostri amministratori e se questa figura sia stata almeno cercata. La politica è infatti anche questo: la continua adozione di misure anche nella previsione di eventi successivi, avendo come obiettivo il bene comune.