George Pell: i Soldi dal Vaticano all’Australia, perché? Lo Chiedo a Becciu.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione nella mia traduzione quanto scrive Catholic World News. riprendendo e contestualizzando un’intervista concessa al National Catholic Register dal card. George Pell, a proposito dei soldi che dal Vaticano sono partiti verso l’Australia in concomitanza con il processo surreale, e le condanne, e l’incarcerazione subiti dal porporato australiano. Che in Vaticano certamente aveva dato fastidio a molti, in particolare a quelli che maneggiano volentieri per sé e per conto di altri lo sterco del diavolo. Buona lettura.

§§§

Il cardinale George Pell ha sfidato il cardinale Angelo Becciu a spiegare il trasferimento di oltre 2 milioni di dollari in fondi vaticani in Australia.

I trasferimenti vaticani sono stati autorizzati dal cardinale Becciu – che ora è la figura chiave in un processo finanziario vaticano – in un momento in cui i procuratori australiani stavano costruendo un caso di abuso sessuale contro il cardinale Pell. La Segreteria di Stato, dove il Cardinale Becciu era allora di stanza, non ha mai dato un resoconto pubblico dei trasferimenti.

“Ho una domanda per il cardinale Becciu”, ha detto il cardinale Pell in una conversazione con Joan Frawley Desmond del National Catholic Register. “Può dirci per cosa è stato inviato il denaro?

Secondo una spiegazione offerta da un ex funzionario della Segreteria di Stato, i fondi erano destinati alla difesa legale del cardinale Pell. “Questo non è certamente vero”, ha detto il cardinale australiano al Register. “Non abbiamo certamente ricevuto nulla”.

Il cardinale Pell ha detto che se la Segreteria per l’Economia avesse avuto il permesso di indagare sulle finanze della Segreteria di Stato, un audit avrebbe richiamato l’attenzione su un affare immobiliare di Londra che è ora al centro del processo del Vaticano. Se le domande appropriate fossero state sollevate, ha detto, il Vaticano “non avrebbe perso così tanto denaro” in quell’affare.

Interrogato sul processo in cui il cardinale Becciu è il principale imputato, il cardinale Pell ha detto: “Non sono sicuro di nulla con il processo del Vaticano. Non so cosa sta succedendo. Non sono nemmeno del tutto sicuro che andrà avanti. Potrebbe fallire per motivi legali”.

Il cardinale Pell è stato condannato per abusi sessuali nel 2018, e incarcerato fino a quando la massima corte australiana ha ribaltato la condanna nel 2020. Ha parlato al Register della raccolta in tre volumi dei suoi diari di prigione.

Il cardinale australiano ha anche detto che occasionalmente visita il Papa emerito Benedetto XVI quando è a Roma. “Sta cedendo”, ha detto, “è molto, molto debole”.

§§§

Tag: becciu, catholic world news, national catholic register, pell



Categoria: Generale